الحشائش الواحدة في الحديقة الخاصة بك تحتاج إلى إزالتها على الفور

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هناك حشائش مخيفة في الفناء الذي يجب تدميره على الفور. عادة ما يبدأ برنام واحد ، على ما يبدو غير ضار وسهل تفويته. في يوم من الأيام ، يعانق حافة سرير الزهرة الخاص بك ، وفي اليوم التالي ، يتم الاستيلاء على زاوية العشب الخاص بك كما يمتلك المكان. معظم الناس يسيرون في الماضي ويلوحونه كأعشاب أخرى. وبحلول الوقت الذي يدركون فيه ، يُزعم أن المكان ، ويمتد يصل طوله إلى 5 أقدام ، وهو الآن يتباهى بأزهار كبيرة وبيضاء شبحية. نشير إلى Jimsonweed (Datura Stramonium). وإذا كان هناك مصنع واحد تحتاج إلى إزالته على الفور للحفاظ على صحة العشب والأخضر ، فهذا هو الناتج.

ما الذي يجعل الأمر أسوأ هو مدى شيوعها بشكل خادع. وإن لم يكن أصليًا ، فقد ترسخ Jimsonweed الآن في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة. لقد ظهرت في الحدائق ، والكثير من الحظيرة ، وحتى الحقول التي كانت نظيفة تمامًا. وانتشارها السريع ليس سوى جزء من المشكلة. كما أنها سامة لكل من البشر والحيوانات. الى جانب ذلك ، انها reeks. حرفياً. تتابعها رائحة كريهة الحادة التي تتدحرج أينما تنمو.