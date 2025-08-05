الحشائش الواحدة في الحديقة الخاصة بك تحتاج إلى إزالتها على الفور

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هناك حشائش مخيفة في الفناء الذي يجب تدميره على الفور. عادة ما يبدأ برنام واحد ، على ما يبدو غير ضار وسهل تفويته. في يوم من الأيام ، يعانق حافة سرير الزهرة الخاص بك ، وفي اليوم التالي ، يتم الاستيلاء على زاوية العشب الخاص بك كما يمتلك المكان. معظم الناس يسيرون في الماضي ويلوحونه كأعشاب أخرى. وبحلول الوقت الذي يدركون فيه ، يُزعم أن المكان ، ويمتد يصل طوله إلى 5 أقدام ، وهو الآن يتباهى بأزهار كبيرة وبيضاء شبحية. نشير إلى Jimsonweed (Datura Stramonium). وإذا كان هناك مصنع واحد تحتاج إلى إزالته على الفور للحفاظ على صحة العشب والأخضر ، فهذا هو الناتج.
ما الذي يجعل الأمر أسوأ هو مدى شيوعها بشكل خادع. وإن لم يكن أصليًا ، فقد ترسخ Jimsonweed الآن في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة. لقد ظهرت في الحدائق ، والكثير من الحظيرة ، وحتى الحقول التي كانت نظيفة تمامًا. وانتشارها السريع ليس سوى جزء من المشكلة. كما أنها سامة لكل من البشر والحيوانات. الى جانب ذلك ، انها reeks. حرفياً. تتابعها رائحة كريهة الحادة التي تتدحرج أينما تنمو.
لماذا Jimsonweed لا ينتمي إلى فناء الخاص بك
هناك حشائش حديقة شائعة تسحبها لأنها قبيحة. ثم هناك تلك التي تسحبها لأنها خطرة. ينتمي Jimsonweed بحزم إلى الفئة الثانية. ما يجعل الأمر مقلقًا حقًا هو أن كل جزء من هذا النبات سام للغاية. سواء كانت البذور أو الأوراق أو العصير في الداخل ، فإن تناول حتى كمية صغيرة يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأعراض المرعبة. ونعم ، يتضمن هذا أيضًا الشاي المصنوع من أوراقه ، وهو أمر تم استخدامه عن طريق الخطأ في العلاجات ذات العواقب المدمرة.
أعراض تسمم Jimsonweed شديدة ويمكن أن تتصاعد بسرعة. يمكن أن تبدأ بفم جاف وعطش مكثف لا يتزعزع ، تليها رؤية غير واضحة تجعل من الصعب رؤيتها بوضوح. مع انتشار السموم عبر الجسم ، يضع القيء ، جنبًا إلى جنب مع نبضات نبضات سريعة. في الحالات الأكثر خطورة ، قد يبدأ الشخص في الهلوسة. يمكن أن يصبح التنفس ضحلًا ، وبدون اهتمام طبي فوري ، قد يحدث فقدان الوعي أو حتى الموت. لطفل فضولي أو كلب مطمئن ، قد يبدو Jimsonweed وكأنه زهرة مثيرة للاهتمام أو لعبة مضغ. ولكن يمكن أن يكون مجرد حلقة واحدة تهدد الحياة.
نصائح لإزالة Jimsonweed بأمان قبل أن تنتشر
إذا كانت النباتات لا تزال صغيرة ، فإن القص خطوة أولى قوية لإزالة Jimsonweed. يمكن أن يؤدي قطعهم في وقت مبكر إلى مقاطعة دورة النمو الخاصة بهم وإثباتهم عن العودة. لكن التوقيت مهم. هذا يعمل قبل الزهور النباتية أو يضع البذور. إذا كنت قد تجاوزت هذه النقطة ، فإن عملية التخلص من اليدين هي الخيار الأفضل التالي. تأكد من وضع قفازات مطاطية سميكة. المصنع سام ، ولا تريد أي جزء منه على بشرتك.
بمجرد سحبها ، جذورها وجميعها ، قم بحماياتها وختمها بإحكام. للحصول على خطوة أكثر أمانًا ، قم بتدوينه المزدوج لمنع أي سمات من الانتشار. ولا ترميها حتى الآن. قم بتخزين الحقيبة في مكان آمن لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل التخلص منها. هذا يمنح البذور الوقت الكافي للانهيار حتى لا ينتهي بهم المطاف في مكب النفايات أو تهب مرة أخرى إلى ساحة شخص آخر. من أجل الإصابات الأكبر ، يمكن أن تساعد مبيدات الأعشاب المستهدفة. ولكن دائمًا اتبع تعليمات الملصقات ، وتأكد من أنها آمنة للنباتات المحيطة بها ، مثل قاتل الأعشاب الانتقائية Triple Triple Triple. الهدف هنا ليس التخلص مؤقتًا من Jimsonweed ولكن تأكد من عدم العودة.