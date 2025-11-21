الحصول على تنظيف المدخنة الخاصة بك؟ إليك ما سيكلفك في عام 2025

عندما يكون الجو باردًا في الخارج، لا يوجد شيء أكثر راحة من الجلوس بجوار نار مشتعلة. لكن السحر يمكن أن يختفي بسرعة إذا كنت تقضي وقتًا أطول في القلق بشأن كمية الدخان المتدفقة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر مما تقضيه في الاستمتاع بكتابك الجيد أو الشاي الدافئ. قد يكون الأمر أسوأ في اليوم التالي عندما تفوح رائحة نار المخيم من منزلك بالكامل. المداخن النظيفة والخالية من العوائق (الجزء المسؤول عن تدفق الهواء من المدخنة) لا تمنع الروائح غير المرغوب فيها من أثاثك وملابسك فحسب. كما أنه يساعد على وضع المدفأة بشكل صحيح، مما يمنع التراكم الخطير الذي يمكن أن يسبب حرائق مداخن مدمرة. إذا كنت تستخدم المدفأة بشكل متكرر، فمن الجيد الاستعانة بمحترف لتنظيف المدخنة مرة واحدة على الأقل سنويًا. اعتمادًا على نمط المدخنة وطول الفترة الزمنية منذ آخر عملية تنظيف، يمكن لأصحاب المنازل أن يتوقعوا دفع 250 دولارًا في المتوسط ​​مقابل الخدمة.

إنه مجرد جزء بسيط مما يمكن أن تتوقع إنفاقه على ترميم أضرار الحرائق إذا لم تقم بتنظيف مدخنتك بانتظام. لدى الكثير منا رؤى عن عمال تنظيف المداخن وهم يرقصون في رؤوسنا، ولكن ما يحدث بالفعل أثناء تنظيف المدخنة أمر بالغ الأهمية. هناك العديد من أنواع المواقد المختلفة، لكن بشكل عام، سوف يقوم المسح بفحص صندوق الاحتراق والمداخن والغطاء أولًا. بعد ذلك، سيتم إزالة السخام والكريوسوت، وهو تراكم يشبه القطران يتراكم مع استخدام المدفأة بمرور الوقت، باستخدام فرش متخصصة. أخيرًا، سيتم تنظيف الحطام بالمكنسة الكهربائية حتى لا يتساقط الغبار في جميع أنحاء غرفة عائلتك. إنها مهمة قذرة، ولكنها استثمار ضروري في صيانة المنزل للحفاظ على سلامة عائلتك.