الحقيقة الخفية حول المغنية الرئيسية الجديدة لفرقة لينكين بارك، إيميلي أرمسترونج

بعد سنوات من عدم اليقين، عادت فرقة الروك الأمريكية لينكين بارك إلى عالم الموسيقى في عام 2024 بمغنية جديدة: إميلي أرمسترونج. كانت الفرقة في فترة توقف منذ وفاة قائدها السابق، تشيستر بينينجتون، منتحرًا في عام 2017. قدموا حفلة موسيقية واحدة فقط في ذلك العام تكريمًا للموسيقي البالغ من العمر 41 عامًا قبل أن يتراجعوا ويتركوا المعجبين يتساءلون عما إذا كان مايك شينودا وآخرون سيعودون على الإطلاق.
عادوا مع أرمسترونج، التي كانت لديها بالفعل سيرة ذاتية قوية في فرقة الروك – في عام 2002، شاركت في تأسيس فرقة الروك Dead Sara. جنبًا إلى جنب مع Siouxsie Medley على الجيتار، وChriss Null على الجيتار، وSean Friday على الطبول، حققت الرباعية أغنية منفردة في عام 2011 بعنوان “Weatherman” ووقعوا مع Epic Records بعد ذلك. في النهاية انفصلوا عن العلامة التجارية، وأصدروا ألبومهم الثاني وأصدروا ألبومهم الثالث والأحدث، “Ain’t it Tragic”، في عام 2021 من خلال Warner Music (باستثناء Null).
ظهرت آرمسترونج لأول مرة مع فرقة لينكين بارك في أغنية “The Emptiness Machine”، وفي أعقاب إصدارها، غمرتها موجة من الثناء والانتقادات. ولم تكن هذه الثناءات موجهة فقط إلى الموسيقى، بل وأيضًا إلى آرمسترونج – حيث أصبحت علاقاتها بكنيسة السيانتولوجيا نقطة خلاف بين المعجبين والنقاد، وأصبحت حياتها محل تساؤل. إليكم الحقيقة الخفية عن المغنية الرئيسية الجديدة لفرقة لينكين بارك.
بدأ شغفها بالموسيقى – “علاجها” – في وقت مبكر
بدأت القصة عندما حصلت إميلي أرمسترونج على جيتار في عيد ميلادها الثاني عشر. ومن هنا، ازدهر شغفها بالموسيقى، وفي النهاية تركت مدرسة لا كانادا الثانوية في لا كانادا فلينتريدج، كاليفورنيا لمتابعة شغفها بدوام كامل. قبل أن تبدأ العزف في فرقة مع Siouxsie Medley في عام 2003، كانت تعمل منفردة – “تغني وتكتب الأغاني”، كما قالت لصحيفة El Paso Times في عام 2012. بعد الكتابة مع Medley تحت اسم Epiphany، قدم الثنائي أول عرض لهما في ملهى ليلي في لوس أنجلوس في عام 2005، وأعادا تسمية المجموعة Dead Sara في نفس العام. انتهى الأمر بفرقة Dead Sara بافتتاح حفلات لفرق مثل Muse و Chevelle و The Used، لكن الشغف هو ما دفع أرمسترونج دائمًا. قالت لصحيفة El Paso Times: “إنه علاج بالنسبة لي. إنه الشيء الوحيد الذي يبقيني متحمسة حقًا في الحياة بشكل عام”.
الآن، هي قائدة فرقة لينكين بارك، ويعطيها تيدال الفضل في تأليف أغنية “The Emptiness Machine”، مما يشير إلى أنها شاركت في كتابتها مع بقية الأعضاء: عازف الجيتار براد ديلسون، وعازف الجيتار ديف “فينيكس” فاريل، ودي جي جو هان، والمغني وعازف الجيتار مايك شينودا. حتى قبل الانضمام إلى المجموعة، كانت لينكين بارك جزءًا من رحلتها الموسيقية. عندما كانت صغيرة وبدأت في العزف مع موسيقيين آخرين، أحبت ألبومهم الأول الشهير “Hybrid Theory”. قالت لزين لوي في بودكاسته Apple Music 1: “كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها وكأنني أريد الغناء والصراخ “One Step Closer”. “كنت مثل، يمكنني القيام بذلك. وفي ذلك الوقت، لم أكن حتى مغنية جيدة. كنت عازفة جيتار في فرقة، وأحببت أن أكون في فرقة وقلت، يمكنني القيام بذلك. لذلك بالطبع وصل الأمر إلى هذه النقطة وشعرت وكأن هذا جنون”.
تتمنى لو أنها نشأت في مكان آخر
نشأت إميلي أرمسترونج في لوس أنجلوس، عاصمة الترفيه في العالم. ينتقل العديد من الموسيقيين والممثلين الطموحين إلى المدينة بسبب طاقتها الإبداعية النابضة بالحياة وجاذبية الاتصالات المحتملة في الصناعة. لكن يبدو أن أرمسترونج تتمنى لو ولدت في مكان آخر.
“أشعر وكأنني أعتقد أنني كنت سأكون أفضل حالًا لو نشأت في مكان مثل فرانكلين، هل تفهم ما أعنيه؟” قالت لآدم ليسيكي في بودكاست “Bringin’ it Backwards”. “أنا أحب (المدينة) الأصغر – لا أعرف، مثل الأسرة وأشياء من هذا القبيل؟” فرانكلين هي مكان مخصص للتعداد في مقاطعة ساكرامنتو، وقد حدد تعداد 2020 العشري عدد سكانها بـ 167. وأضافت لاحقًا: “عندما أذهب إلى بلدة أصغر، أشعر وكأنني” يا إلهي إنها أكثر راحة “.
قالت أرمسترونج إنها تحب “التنوع” في المدن الكبرى، لكنها أشارت إلى أنه قبل أن تلتحق بالمدرسة الثانوية، أرسلها والداها إلى مدرسة داخلية في سانتا كلاريتا بسبب ارتفاع معدل الجريمة في لوس أنجلوس. وتذكرت: “ثم تعلمت العزف على الجيتار هناك، وقررت أن أركز قليلاً… لقد تمكنت من التركيز، وكونت فرقة موسيقية، وهذا كل ما فعلته هناك”.
لقد تم ربطها بعلم السيانتولوجيا
واجهت إيميلي أرمسترونج اتهامات بالتورط مع كنيسة السيانتولوجيا. في 24 أغسطس 2013، حضرت حفل الذكرى السنوية الـ44 لتأسيس مركز المشاهير في لوس أنجلوس. تظهر في الصورة أعلاه بجانب سيدريك بيكسلر زافالا، وهو أحد أتباع السيانتولوجيا السابقين والمغني الرئيسي لفرقة مارس فولتا. وفقًا لموقع فوكس، فإن تورطها مع الدين والطائفة المزعومة يتداخل مع تورط بيكسلر زافالا.
وتقول الصحيفة أيضًا إن والديها كانا كلاهما جزءًا من العقيدة. ووفقًا لموقع Substack، تحدث مراقب السيانتولوجيا توني أورتيجا إلى أحد أتباع العقيدة السابقين، مايك ريندر. أخبره ريندر أن والدة أرمسترونج، جايل، كانت جزءًا من منظمة الكنيسة البحرية، أو SEA Org، والتي تصفها المؤسسة بأنها “نظام ديني … يتألف من أكثر علماء السيانتولوجيا تفانيًا”. كما كانت أيضًا محررة استشارية كبيرة لمجلة الكنيسة، Freedom، اعتبارًا من عام 2003، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
في مكان آخر، قال السيانتولوجيا السابق سيرج ديل ماره على قناته على يوتيوب إنه عرف أرمسترونج عندما كان طفلاً، وفي ذلك الوقت كانت من أتباع السيانتولوجيا مثله تمامًا. كما أخرج جيوفاني ريبيسي، الممثل والسيانتولوجي، الفيديو الخاص بأغنية “Something Good” لفرقة Dead Sara. وكما ذكرت ياهو! إنترتينمنت، كان واحدًا من العديد من المشاهير – إلى جانب آشتون كوتشر وميلا كونيس – الذين دعموا الممثل والسيانتولوجي والمغتصب المدان داني ماسترسون. كتب ريبيسي رسالة إلى القاضية التي ترأست المحاكمة قبل النطق بالحكم وطلب منها أن تفكر في ابنة النجم المخلوع. في بيان صدر عام 2024 يتناول دعمها المزعوم لماسترسون، لم تؤكد أرمسترونج أو تنفي بشكل ملحوظ تقارير عن علاقاتها بالدين – أو تذكر ما إذا كانت متورطة حاليًا في الكنيسة.
إنها تحدد هويتها على أنها شاذة
كما ذكرت صحيفة Bay Area Reporter، فإن إميلي أرمسترونج تحدد هويتها بأنها مثلية، وقد أعربت عن دعمها لمجتمع LGBTQ+. في عام 2016، بدا أنها تواعد عارضة الأزياء كيت هاريسون (أعلاه). لم يؤكد الثنائي علاقتهما علنًا، ولكن إذا كانا معًا، فيبدو أن الأمر لم ينجح. وفقًا لمجلة Elle، اعتبارًا من مايو 2024، كانت هاريسون تواعد الممثلة كلوي غريس موريتز لعدة سنوات. كما لوحظت إشارات محتملة إلى حياتها الجنسية في كلمات أغانيها لأغنية Dead Sara. تغني في أغنية “Heaven’s Got A Back Door” لعام 2018: “سمعت أصوات الواعظ / أخبرني بكل الأسباب التي تجعلني أموت وحدي … لقد انتهيت من الشعور بالأسف / على الأشياء التي لا يمكنني اختيارها”.
في موقع X (تويتر سابقًا)، دافع أولي هوب، مدير المحتوى في منفذ الألعاب GGRecon، عن أرمسترونج في أعقاب الانتقادات بسبب علاقاتها المزعومة بالسيانتولوجيا. وزعم أنها “مثلية الجنس بشكل علني”، و”كانت في علاقات مع نساء منذ عام 2016″، و”تدعم حقوق المثليين بشكل علني”، وأشار إلى مناصرة لينكين بارك لدعم الصحة العقلية. وكتب: “كل هذه الأشياء لا تدعمها كنيسة السيانتولوجيا بشكل كامل على الإطلاق”.
اتُهمت بدعم داني ماسترسون وسط مزاعم الاغتصاب
اشتهر الممثل داني ماسترسون بدوره في مسلسل “That ’70s Show” (عرض السبعينيات). وحتى عام 2017، عندما ظهرت أنباء عن تحقيق أجرته شرطة لوس أنجلوس في مزاعم اغتصاب وجهتها أربع نساء إلى النجم. وفي مايو 2023، أدين بتهمتي اغتصاب وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. وخلال المحاكمة البارزة، زُعم أن إميلي أرمسترونج كانت واحدة من مؤيديه.
بعد أن أعلنت فرقة لينكين بارك عن اختيار أرمسترونج كمغني جديد لها، ادعى سيدريك بيكسلر زافالا، زوج كريسي كارنيل بيكسلر، التي اتهمت ماسترسون، أن الموسيقي دعم الممثل وسط مزاعم الاغتصاب. ولجأت أرمسترونج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة هذه المزاعم، ورغم أنها لم تذكر النجم بالاسم، إلا أنها قالت إنها تندم على قرارها المزعوم بدعمه. وكتبت في قصة على إنستغرام: “قبل عدة سنوات، طُلب مني دعم شخص اعتبرته صديقًا في جلسة محكمة، وذهبت إلى إحدى جلسات الاستماع المبكرة كمراقب”. “بعد فترة وجيزة، أدركت أنه لا ينبغي لي ذلك”. وتابعت أنها تحاول دائمًا “رؤية الخير في الناس” لكنها “أساءت الحكم عليه” ولم يكن لديها أي اتصال معه منذ ذلك الحين. وتابعت: “ظهرت تفاصيل لا يمكن تصورها وأدين لاحقًا”. “لأقولها بوضوح قدر الإمكان: أنا لا أوافق على الإساءة أو العنف ضد النساء، وأتعاطف مع ضحايا هذه الجرائم”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تعرضت لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والاعتداء وزنا المحارم أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يتعامل مع الإساءة الروحيةيمكنك الاتصال بالخط الساخن الوطني للعنف المنزلي على الرقم 1−800−799−7233. يمكنك أيضًا العثور على مزيد من المعلومات والموارد والدعم على موقعهم على الانترنت.