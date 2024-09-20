الحقيقة الخفية حول المغنية الرئيسية الجديدة لفرقة لينكين بارك، إيميلي أرمسترونج

بعد سنوات من عدم اليقين، عادت فرقة الروك الأمريكية لينكين بارك إلى عالم الموسيقى في عام 2024 بمغنية جديدة: إميلي أرمسترونج. كانت الفرقة في فترة توقف منذ وفاة قائدها السابق، تشيستر بينينجتون، منتحرًا في عام 2017. قدموا حفلة موسيقية واحدة فقط في ذلك العام تكريمًا للموسيقي البالغ من العمر 41 عامًا قبل أن يتراجعوا ويتركوا المعجبين يتساءلون عما إذا كان مايك شينودا وآخرون سيعودون على الإطلاق.

عادوا مع أرمسترونج، التي كانت لديها بالفعل سيرة ذاتية قوية في فرقة الروك – في عام 2002، شاركت في تأسيس فرقة الروك Dead Sara. جنبًا إلى جنب مع Siouxsie Medley على الجيتار، وChriss Null على الجيتار، وSean Friday على الطبول، حققت الرباعية أغنية منفردة في عام 2011 بعنوان “Weatherman” ووقعوا مع Epic Records بعد ذلك. في النهاية انفصلوا عن العلامة التجارية، وأصدروا ألبومهم الثاني وأصدروا ألبومهم الثالث والأحدث، “Ain’t it Tragic”، في عام 2021 من خلال Warner Music (باستثناء Null).

ظهرت آرمسترونج لأول مرة مع فرقة لينكين بارك في أغنية “The Emptiness Machine”، وفي أعقاب إصدارها، غمرتها موجة من الثناء والانتقادات. ولم تكن هذه الثناءات موجهة فقط إلى الموسيقى، بل وأيضًا إلى آرمسترونج – حيث أصبحت علاقاتها بكنيسة السيانتولوجيا نقطة خلاف بين المعجبين والنقاد، وأصبحت حياتها محل تساؤل. إليكم الحقيقة الخفية عن المغنية الرئيسية الجديدة لفرقة لينكين بارك.