الحقيقة الخفية لجو كوكر

طوال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تعرض جو كوكير من التكهنات بأن تحركاته الفضولية وغير المنتظمة كانت نتيجة لإساءة استخدام الكحول والمخدرات. في الواقع ، تحمل Cocker إدمانًا عميقًا للمواد طوال حياته البالغة ، وبينما كان يحصل على الرصانة الدائمة في أوائل الثمانينيات ، كان من المعروف أن Cocker تؤدي أداءً في حالة سكر أو أثناء عملية أن تصبح في حالة سكر.

بعد فترة مستمرة من النجاح في أواخر الستينيات ، لم يسجل Cocker أو يقوم بالكثير من الموسيقى في الجزء الأول من السبعينيات. في يونيو عام 1974 ، تم التخطيط لحفل عودة إلى العودة إلى المغني في مسرح روكسي في لوس أنجلوس. تهدف إلى أن تكون علاقة غرامية لمدة ليلة واحدة فقط أمام جمهور تقديري وداعم من Cocker Associates ، فقد عرضت بدلاً من ذلك مدى إزعاج الموسيقي. وقال الناقد جون روكويل في صحيفة نيويورك تايمز: “أحرجت كوكر وحزن أصدقاءه المقربين في مجال الموسيقى مع إخفاق متماسكة غير متماسكة”.

في تلك الليلة ، واجه Cocker مشكلة في الوقوف ويتذكر كلمات كتالوجه من الزيارات إذا كان بإمكانه أن يغنيها جسديًا. عند نقطة ما ، تقيأ خلال العرض (حدث شائع في السبعينيات من القرن الماضي لـ Cocker) ، وفي آخر ، جلس على المسرح في صمت بينما لعبت الفرقة “بمساعدة صغيرة من أصدقائي”.

ومع ذلك ، بحلول عام 1977 ، كان في طريق عودته ببطء ، بدءًا من عرض آخر في لوس أنجلوس. وفقًا لـ Rolling Stone ، على الرغم من أنه ظهر على خشبة المسرح وهو يحمل بيرة وتصرف بشكل غريب ، فقد فوجئ المشجعون والأصدقاء والمديرين التنفيذيون السجلون بمجرد أن بدأ الغناء. قال Elektra/Asylum ، رئيس مجلس الإدارة جو سميث ، “لقد رأينا أنه كان يؤدي ، ولا يسقط. يبدو أنه جمع نفسه معًا. لقد كان الأمر مجرد مسألة تسجيلها”.

