الحقيقة الخفية لجو كوكر

قد يكون Joe Cocker هو المؤدي الأكثر تمييزًا وتميزًا في تاريخ موسيقى الروك ، بأسلوب ، غموض ، ورحلة إلى أيقونة خاصة به. وُلد ونشأ في المملكة المتحدة ، وتوصل إلى تقليد فرقة الحانة أثناء احتضانه وينضح عناصر ساحرة من البلوز الأمريكي. بعد ذلك ، من خلال وجود مرحلة غريبة وغير متوقعة وتفسيرات جذرية للأغاني المعروفة للآخرين (وخاصة تلك الموجودة في البيتلز) ، أصبح هو وصوّره المليء بالحيوية مرتبطًا بجيل الهبي الثقافي. وبعد ذلك ، على عكس معظم الأعمال الرئيسية الأخرى في عصر Woodstock ، تمكن Cocker من الالتزام. لقد تطور وجرب هذا النمط ، مما سمح له بتسجيل ضربات على الرسم البياني الفردي حتى وقت طويل في التسعينيات.
أسطورة من القرن العشرين الذي توفي عن عمر يناهز 70 عامًا في عام 2014 ، قبل أكثر من عقد من تحريضه على قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخياً ، فإن حياة الديكير وعملها قد تم استجوابها قليلاً. إليكم نظرة على الحياة البرية ، المتعرجة ، والوصول إلى تجسيد مغني وروح موسيقى الروك أند رول ، جو كوكر.
بدأ جو كوكر اللعب في فرق في 12
قبل وقت طويل من أن يكون نجم موسيقى الروك يدعى جو كوكر ، كان طفلاً يدعى جون كوكر. بدأ الأصدقاء والعائلة في مسقط رأسه شيفيلد ، إنجلترا ، في الاتصال بالنجم المستقبلي جو عندما كان لا يزال طفلاً. لقد ظن أن اللقب جاء من الماضي المفضل في الماضي المتمثل في التظاهر بأنه رعاة البقر يدعى “Cowboy Joe”. استدعى صديقه وجاره جون ميتشل الزوج يرفع الاسم من غسالة نافذة محلية يدعى جو ، الذي ضرب تمامًا الصورة التي تتجول في الشارع مع سلالمه ومعداته. اعتمد كلاهما أسماء “جو” ميتشل و “جو” كوكر “.
عندما كان في الحادية عشرة من عمره ، ضرب جنون موسيقى Skiffle المملكة المتحدة ، وتهتم Cocker بالأرقام القياسية بأسلوب الريف والصخور ، بينما شكل شقيقه الأكبر فيك مجموعة Skiffle. عندما كان جو في الثانية عشرة من عمره ، اقترح عضو في تلك الفرقة أن يكون كوكر مغنيهم. بحلول أوائل عام 1960 ، سيكون المغني الرئيسي والدرامز لفرقة تدعى Cavaliers. بعد أكثر من عام بقليل ، كان Cocker البالغ من العمر 17 عامًا يلعب الحانات في جميع أنحاء شمال إنجلترا كرجل أمامي مستعار لفانس أرنولد و Avengers. أخيرًا ، كان يحصل على اسمه الحقيقي في عام 1964 ، أول أغنية منفردة لـ Cocker ، “سأبكي بدلاً من ذلك”. شارك في كتابة الأغنية الفردية الأولى ، “Margorine” ، من ألبومه عام 1969 “بمساعدة صغيرة من أصدقائي”. كان أيضًا اختلالًا تجاريًا ، حيث بلغت ذروتها في المرتبة 48 في المملكة المتحدة وفقدت المخططات الأمريكية بالكامل.
غلاف الأغاني و Woodstock جعل جو كوكر مشهور
كانت الحركة السائدة في موسيقى الروك في أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي هي أنه من المتوقع أن يكتب الفنانون موادهم الخاصة ، باعتبارها إشارة إلى سلامتهم الفنية وأصالتها. جو كوكر خالفت هذا الاتجاه. بعد فشل “مارجورين” ، ذهب كل شيء كفنان يغطي ، ويعيد إعادة تخيله وإعادة تصور الألحان المعروفة أو المؤسسة للموسيقيين الآخرين وجعلهم خاصين به. لقد ذهب تفسيره لرقم قاعة الموسيقى القديم في فريق البيتلز “بمساعدة صغيرة من أصدقائي” ، كأغنية Bombastic Blues-Rock إلى المركز الأول في المملكة المتحدة ، وصلت إلى رقم 68 في الولايات المتحدة أن الموضع يبرز ملف Cocker في أمريكا-أدائه الكهربائي للأغنية في عام 1969 في Woodstock ، الذي كان ، في ذلك الوقت ، أكبر مهرجان للموسيقى في السابق.
يأخذ Cocker اللاحق أغاني شهيرة باعت الكثير من النسخ ، بما في ذلك روايته لـ Dave Mason “Love Abright” و “Leon Russell” “Delta Lady” و The Beatles “لقد جئت من خلال نافذة الحمام” و “الحرف”. كان غلاف Cocker Bluesy لـ TO TOPS Smash أكبر نجاح له لسنوات ، حيث حصل على المركز 7 في الولايات المتحدة ، جاءت واحدة من آخر نجاحات Cocker في عام 1987 ، وهي غلاف لـ “Unchain My Heart” ، وهي أغنية اشتهرت بها معبوده ، راي تشارلز.
سبب أسلوب أداء جو كوكر
وبقدر ما كان جو كوكر هو جو كوكر لصوته ، كان معروفًا بنفس القدر بوجوده على المسرح. بينما كان يغني ، كان يرتدي ، يرتجف ، ويهز ، عدم انتظام ضربات القلب ويفتقر إلى القدرة على التنبؤ ، ويشكل جسده في مواقع غريبة وغير مريحة. أصبحت مثل هذه الحركات محورية لأي انطباع عن Cocker ، مثل تلك التي يؤديها الممثل الكوميدي John Belushi على “Saturday Night Live”.
تم نقل الرقص الخارجي لـ Cocker بسبب انطباع عن تلقاء نفسه ، وكذلك الإحراج الإبداعي. “لم ألعب أبدًا عضوًا أو بيانوًا أو غيتارًا ، لذلك كان الأمر أكثر من الإحباط ، وأنا أحاول فقط الانتحار بطريقة ما. لقد فعلت ذلك دون وعي ،” أخبرت COCKER صحيفة Broward Palm Beach New Times في عام 2012.
يعتقد الموسيقي أيضًا أنه مستوحى من خدمات العبادة المسيحية. كانت تحركاته واضحة بشكل خاص عندما قام بأداء في وودستوك. يتذكر كوكر: “كان الحشد يقومون بأشياء أخرى حتى فعلنا” ، دعنا جميعًا نرجم ، “رقم راي تشارلز القديم ، وهذا النوع من الجميع استيقظوا قليلاً”. يقول الناس ، “حسنًا ، أنت تبدو قليلاً في غازونغو” ، لكنها كانت مثل شيء إنجيل حيث كنت قد وقعت فيه ، إنه مثل الإغماء في الكنيسة “.
كان لديه الكثير من المشاكل مع تعاطي المخدرات
طوال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تعرض جو كوكير من التكهنات بأن تحركاته الفضولية وغير المنتظمة كانت نتيجة لإساءة استخدام الكحول والمخدرات. في الواقع ، تحمل Cocker إدمانًا عميقًا للمواد طوال حياته البالغة ، وبينما كان يحصل على الرصانة الدائمة في أوائل الثمانينيات ، كان من المعروف أن Cocker تؤدي أداءً في حالة سكر أو أثناء عملية أن تصبح في حالة سكر.
بعد فترة مستمرة من النجاح في أواخر الستينيات ، لم يسجل Cocker أو يقوم بالكثير من الموسيقى في الجزء الأول من السبعينيات. في يونيو عام 1974 ، تم التخطيط لحفل عودة إلى العودة إلى المغني في مسرح روكسي في لوس أنجلوس. تهدف إلى أن تكون علاقة غرامية لمدة ليلة واحدة فقط أمام جمهور تقديري وداعم من Cocker Associates ، فقد عرضت بدلاً من ذلك مدى إزعاج الموسيقي. وقال الناقد جون روكويل في صحيفة نيويورك تايمز: “أحرجت كوكر وحزن أصدقاءه المقربين في مجال الموسيقى مع إخفاق متماسكة غير متماسكة”.
في تلك الليلة ، واجه Cocker مشكلة في الوقوف ويتذكر كلمات كتالوجه من الزيارات إذا كان بإمكانه أن يغنيها جسديًا. عند نقطة ما ، تقيأ خلال العرض (حدث شائع في السبعينيات من القرن الماضي لـ Cocker) ، وفي آخر ، جلس على المسرح في صمت بينما لعبت الفرقة “بمساعدة صغيرة من أصدقائي”.
ومع ذلك ، بحلول عام 1977 ، كان في طريق عودته ببطء ، بدءًا من عرض آخر في لوس أنجلوس. وفقًا لـ Rolling Stone ، على الرغم من أنه ظهر على خشبة المسرح وهو يحمل بيرة وتصرف بشكل غريب ، فقد فوجئ المشجعون والأصدقاء والمديرين التنفيذيون السجلون بمجرد أن بدأ الغناء. قال Elektra/Asylum ، رئيس مجلس الإدارة جو سميث ، “لقد رأينا أنه كان يؤدي ، ولا يسقط. يبدو أنه جمع نفسه معًا. لقد كان الأمر مجرد مسألة تسجيلها”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).