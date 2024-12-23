الحقيقة الغريبة حول ضبط مخدرات روبرت بلانت

في سبعينيات القرن العشرين، كانت سمعة روبرت بلانت وزملائه في فرقة ليد زيبلين في الحفلات الصاخبة بمثابة مادة أسطورية. أقامت الفرقة بعضًا من أكثر الحفلات شهرة في تاريخ موسيقى الروك والتي تضمنت عازف الجيتار في الفرقة جيمي بيج عاريًا مغطى بالكريمة المخفوقة. ثم كان هناك ما حدث في عيد الهالوين عام 1974، والذي وصفه منسق أغاني بي بي سي بأنه أقرب إلى “العربدة في العصور الوسطى” والتي تضمنت مصارعة الهلام العارية (عبر الحارس). كانت المخدرات جزءًا كبيرًا من مشهد ليد زيبلين، لذلك ربما ليس من المستغرب أنه في عام 1967، أصبح بلانت الشاب – الذي لم ينضم بعد إلى الفرقة التي ستقوده إلى الشهرة – متورطًا في دعوى قضائية جنائية تم وصفها بأنها جريمة. اعتقال المخدرات.

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في الواقع، لم يكن الأمر أكثر من مجرد تذكرة على ثني الحاجز. كان كل ذلك جزءًا من حملة إعلامية دبرها مديره مايك دولان لجذب الانتباه إلى المغني الشاب ومجموعته Band of Joy من ويست ميدلاندز في إنجلترا. تضمن العمل الموسيقي عازف الدرامز جون بونهام الذي أصبح فيما بعد عضوًا في ليد زيبلين. لقد نجحت الحيلة نوعًا ما. ظهرت الصحافة المحلية في موعد المحكمة في 10 أغسطس في بلدة وينزبيري، لكن الحيلة فشلت عندما لم يحضر الهيبيون بلانت ودولان للمشاركة في المسيرة المؤيدة للماريجوانا التي تصوروها. ومع ذلك، فقد ظهر بلانت باسمه ووجهه في عدد قليل من الصحف.