الحقيقة الغريبة حول ضبط مخدرات روبرت بلانت

في سبعينيات القرن العشرين، كانت سمعة روبرت بلانت وزملائه في فرقة ليد زيبلين في الحفلات الصاخبة بمثابة مادة أسطورية. أقامت الفرقة بعضًا من أكثر الحفلات شهرة في تاريخ موسيقى الروك والتي تضمنت عازف الجيتار في الفرقة جيمي بيج عاريًا مغطى بالكريمة المخفوقة. ثم كان هناك ما حدث في عيد الهالوين عام 1974، والذي وصفه منسق أغاني بي بي سي بأنه أقرب إلى “العربدة في العصور الوسطى” والتي تضمنت مصارعة الهلام العارية (عبر الحارس). كانت المخدرات جزءًا كبيرًا من مشهد ليد زيبلين، لذلك ربما ليس من المستغرب أنه في عام 1967، أصبح بلانت الشاب – الذي لم ينضم بعد إلى الفرقة التي ستقوده إلى الشهرة – متورطًا في دعوى قضائية جنائية تم وصفها بأنها جريمة. اعتقال المخدرات.
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في الواقع، لم يكن الأمر أكثر من مجرد تذكرة على ثني الحاجز. كان كل ذلك جزءًا من حملة إعلامية دبرها مديره مايك دولان لجذب الانتباه إلى المغني الشاب ومجموعته Band of Joy من ويست ميدلاندز في إنجلترا. تضمن العمل الموسيقي عازف الدرامز جون بونهام الذي أصبح فيما بعد عضوًا في ليد زيبلين. لقد نجحت الحيلة نوعًا ما. ظهرت الصحافة المحلية في موعد المحكمة في 10 أغسطس في بلدة وينزبيري، لكن الحيلة فشلت عندما لم يحضر الهيبيون بلانت ودولان للمشاركة في المسيرة المؤيدة للماريجوانا التي تصوروها. ومع ذلك، فقد ظهر بلانت باسمه ووجهه في عدد قليل من الصحف.
كان المراهق روبرت بلانت يحاول اقتحام الوقت الكبير
روبرت بلانت، المولود في 20 أغسطس 1948، في وست بروميتش، إنجلترا، ترك المدرسة وغادر المنزل في سن السادسة عشرة لمتابعة الموسيقى. عاش مع الأصدقاء وعمل في وظيفة بناء بينما كان يحاول أن يصنع لنفسه اسمًا كمغني. لقد جرب عددًا من الاستراتيجيات لجذب الانتباه، بما في ذلك استخدام الاسم Rob3ert Lee – “الرقم ثلاثة صامت”، كما قال لصحفي من Birmingham Evening Mail في مايو 1967 – بينما كان يقود فرقة تسمى “Lise”.
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بحلول صيف عام 1967، عندما كان عمره 18 عامًا، كان قد أصدر بالفعل أغنية واحدة بعنوان “أغنيتنا” كفنان منفرد وكان بعد ذلك يحاول تحقيق شيء ما مع Band of Joy. خلال ذلك الوقت أثناء قيادته بسيارته الفورد فان في وست بروميتش تعرض لحادث. لقد انطلق من شارع جانبي إلى الطريق حيث اصطدم بسيارة واصطدم بشجرة. لم يكن حادث سيارة مروعًا، لكن الشرطة اتهمت بلانت “بقيادة شاحنة دون العناية والاهتمام الواجبين”، ودفع ببراءته. رأى مايك دولان أن هذه فرصة عظيمة لبعض الصحافة المجانية للبلانت والفرقة.
من حيلة العلاقات العامة إلى نجم الروك
في موعد محكمة روبرت بلانت، ظهر في وينزبيري مرتديًا ملابس هيبي كاملة، مرتديًا ما وصفته صحيفة ليفربول ديلي بوست بأنه “زي شرقي وصدرية العريس الهندية”. لسوء الحظ، فإن الحشد الكبير الذي كان بلانت ودولان يأملان في الظهور كجزء من الحيلة لم يتحقق. وبدلاً من ذلك، كان سبعة من أصدقاء المغني وزملائه في الفرقة، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “أطفال الزهور” يرتدون أيضًا ملابس الهيبي، يحملون لافتات تحمل شعارات مختلفة مثل “لا تزرعها، قم بتدخينها”، و”السعادة على شكل وعاء”، و”روبرت”. يجب أن يتحرر النبات.” وفي المحكمة، رفض القاضي القضية لعدم كفاية الأدلة. تضمنت الأوراق الصادرة من ليفربول وبرمنغهام وهال وحتى لندن دعاية قصيرة حول الحدث.
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لسوء الحظ، بالنسبة لبقية فرقة الفرح، أشارت كل صحيفة ببساطة إلى بلانت على أنه “مغني البوب” دون ذكر الفرقة. وكانت النتيجة المؤسفة الأخرى لهذا الحدث هي طرد الممرضة المتدربة، دوريت طومسون، لحضورها التجمع.
على الأقل سارت الأمور لصالح بلانت وبونهام. بعد تفكك فرقة Band of Joy في ربيع عام 1968، استغرق الأمر بضعة أشهر فقط قبل أن ينضم الثنائي إلى Jimmy Page وعازف القيثارة John Paul Jones في الفرقة التي ستصبح Led Zeppelin، وأصدروا ألبومهم الأول في يناير 1969 بعمل فني ظهرت منطاد هيندنبورغ الشهير على الغلاف. في غضون عامين، تحول بلانت من القيام بحملة علاقات عامة لجذب الانتباه إلى قيادة فرقة من شأنها أن تغير موسيقى الروك أند رول إلى الأبد.
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