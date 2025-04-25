الحقيقة المأساوية حول مقابلة جانيس جوبلين النهائية

بحلول الوقت الذي أجرت فيه جانيس جوبلين مقابلة متلفزة أخيرة على “The Dick Cavett Show” في أوائل أغسطس 1970 ، كان ظهورها الثالث في البرنامج في عدة سنوات. في كل مرة ، كان لديها فرقة دعم مختلفة. في عام 1968 ، كان الأخ الأكبر والشركة القابضة. في عام 1969 ، كانت مع فرقة Kozmic Blues ، وبحلول صيف عام 1970 ، كانت فرقة Boogie الكاملة ، كما أوضحت Cavett.

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انتقلت جوبلين من بورت آرثر ، تكساس ، وانتقلت إلى سان فرانسيسكو في عام 1966 ، حيث تواقشت مع Big Brother و The Holding Company. لقد وضعوا ألبومين استوديو في 67 و 68 ، لكن أداء جوبلين مع المجموعة في مهرجان مونتيري البوب ​​لعام 1967 الذي صنع موجات. كما أخبرت Cavett في مقابلتها عام 1969 ، لم تكن تحب أن تسمى نجمًا ، قائلة بدلاً من ذلك ، “اتصل بي مغنية”. ومع ذلك ، فإن العروض الصوتية القوية لجوبلين كانت تسرعها بسرعة إلى آفاق جديدة من الشهرة والعشق.

في عام 1969 ، أصدرت ألبومها الفردي لأول مرة ، “لقد حصلت على ديمي أو كوزميك بلوز مرة أخرى ماما!” كان هذا آخر ألبوم كانت تعيش لمشاهدته. صدر ألبوم الاستوديو الأخير ، “بيرل” في يناير 1971 ، لكن جوبلين توفي الشهيرة في أكتوبر 1970 عن عمر 27 عامًا من جرعة زائدة من الهيروين. خلال تلك السنوات القليلة عندما كانت جوبلين تصنع اسمًا لنفسها ، ذهبت إلى “The Dick Cavett Show” بانتظام. في مقابلتها النهائية مع المضيف ، تحدثت عن بعض حقائق الشهرة و “الخدمات اللوجستية” المتمثلة في تجميع العروض التي تعمل بشكل جيد للجماهير. يبدو أن الجانب التجاري للأشياء كان بمثابة تفاقم متزايد لجوبلين ، الذي كان فيه من أجل حب الغناء والتعبير عن نفسها على المسرح.

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