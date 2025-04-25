الحقيقة المأساوية حول مقابلة جانيس جوبلين النهائية

بحلول الوقت الذي أجرت فيه جانيس جوبلين مقابلة متلفزة أخيرة على “The Dick Cavett Show” في أوائل أغسطس 1970 ، كان ظهورها الثالث في البرنامج في عدة سنوات. في كل مرة ، كان لديها فرقة دعم مختلفة. في عام 1968 ، كان الأخ الأكبر والشركة القابضة. في عام 1969 ، كانت مع فرقة Kozmic Blues ، وبحلول صيف عام 1970 ، كانت فرقة Boogie الكاملة ، كما أوضحت Cavett.
إعلان
انتقلت جوبلين من بورت آرثر ، تكساس ، وانتقلت إلى سان فرانسيسكو في عام 1966 ، حيث تواقشت مع Big Brother و The Holding Company. لقد وضعوا ألبومين استوديو في 67 و 68 ، لكن أداء جوبلين مع المجموعة في مهرجان مونتيري البوب لعام 1967 الذي صنع موجات. كما أخبرت Cavett في مقابلتها عام 1969 ، لم تكن تحب أن تسمى نجمًا ، قائلة بدلاً من ذلك ، “اتصل بي مغنية”. ومع ذلك ، فإن العروض الصوتية القوية لجوبلين كانت تسرعها بسرعة إلى آفاق جديدة من الشهرة والعشق.
في عام 1969 ، أصدرت ألبومها الفردي لأول مرة ، “لقد حصلت على ديمي أو كوزميك بلوز مرة أخرى ماما!” كان هذا آخر ألبوم كانت تعيش لمشاهدته. صدر ألبوم الاستوديو الأخير ، “بيرل” في يناير 1971 ، لكن جوبلين توفي الشهيرة في أكتوبر 1970 عن عمر 27 عامًا من جرعة زائدة من الهيروين. خلال تلك السنوات القليلة عندما كانت جوبلين تصنع اسمًا لنفسها ، ذهبت إلى “The Dick Cavett Show” بانتظام. في مقابلتها النهائية مع المضيف ، تحدثت عن بعض حقائق الشهرة و “الخدمات اللوجستية” المتمثلة في تجميع العروض التي تعمل بشكل جيد للجماهير. يبدو أن الجانب التجاري للأشياء كان بمثابة تفاقم متزايد لجوبلين ، الذي كان فيه من أجل حب الغناء والتعبير عن نفسها على المسرح.
إعلان
كان لدى جانيس جوبلين وديك كافيت علاقة
كان ديك كافيت كاتبًا عندما عرض عليه ABC فرصة لاستضافة عرضه الخاص في عام 1968. لقد كان وجهًا جديدًا على شاشة التلفزيون في نفس الوقت الذي تم فيه الاعتراف بجانيس جوبلين كقوة يحسب لها حسابها على المسرح. وقال لاحقًا في حلقة من “American Masters” نشرت على PBS Wisconsin: “أنا محظوظ جدًا لدرجة أنها أحببت المجيء”. الفضل لها كافيت لإخبار نجوم الروك الآخرين في اليوم بأنه “لا بأس في تقديم عرضه ، فهو ليس شخصية كئيبة”. لقد أمضت جوبلين وكافيت بعض الوقت معًا بعد العرض ، في إحدى الليالي الذهاب إلى العشاء قبل العودة إلى منزلها حيث قاموا بتدخين “سيجارة من نوع ما”. على ما يبدو ، لقد أحبوا بعضهم البعض ، وعلى الرغم من أن جوبلين بدت متوترة بعض الشيء في برنامجه ، فقد تحدثت بصدق عن ما شعرت به حيال الأشياء.
إعلان
عند تقديم جوبلين في ما سيكون مقابلةها النهائية في أي عرض ، وصفها كافيت بأنها “واحدة من أكثر المطربين إثارة هناك”. وعندما انضمت إليه لإجراء المقابلة ، قال: “من الجيد جدًا رؤيتك الخاص بي الطائر المغربي الصغير.” مازحت كافيت ووضعها في راحة ، وعلى الرغم من أنه كان عضوًا في وسائل الإعلام نفسه ، فقد سألها عما إذا كانت لديها “أي مشاكل في المقابلات وهذا النوع من الأشياء”.
أجابت ذلك ، “حسنًا ، بخلاف الاضطرار إلى القيام بها عندما لا تشعر بذلك وبخلاف الاضطرار إلى التحدث إلى شخص لا يبدو أنه يفهم ما تقوله ، وبالتالي ، فإن الكلمات التي تخرج من الغريب قليلاً مما كنت تقصده.” لا. ” على الرغم من أن جوبلين كانت تستمتع بالأداء والعشق لجماهيرها ، إلا أنها لم تنس أبدًا التعرض للتخويف والمنبوذ من قبل المراهقين في مسقط رأسها ، وهي قضية تحدثت عنها علانية. ربما تكون مشاعرها في الحكم عليها سلبًا من قبل الآخرين قد نشأت من قبل تقارير وسائل الإعلام التي لم تشعر أنها تعكسها بدقة.
إعلان
تحدثت جانيس جوبلين عن كيفية تغير الصناعة
الشيء الآخر الذي طلبه ديك كافيت جانيس جوبلين عنه هو المشهد الموسيقي الهبي المتغير في أعقاب الحفلات الموسيقية التي تحولت إلى العنف ، بما في ذلك على الأرجح حفل التامونت في رولينج ستونز في ديسمبر 1969 وعرض جيمي هندريكس في يونيو 1970 (عندما كان الجمهور مغمورًا). كان جوبلين متفائلاً على الرغم من أن المهرجانات كانت أكبر لأنها كانت شيئًا أراد الناس أن يكونوا جزءًا منه. ومع ذلك ، اعترفت بأنها تتطلب الكثير من العمل والتنظيم وراء الكواليس لجعل الأمور تعمل بسلاسة واعترفت بأنها كانت قيد التقدم. للأسف ، لن تعيش لمشاهدة تطور المهرجانات الموسيقية أو عنوان أي منها. لم تحصل حتى على نجاح ألبومها الأخير ، “بيرل” ، الذي شهدت ثلاثة من أغانيها تجعلها على لوحة الإعلانات 100 ، مع “Me and Bobby McGee” في المركز الأول لمدة أسبوعين في عام 1971.
إعلان
أخبرت سيرة السيرة هولي جورج وارن ، التي كتبت “جانيس: حياتها وموسيقاها” ، بومونت إنتربرايز أن جوبلين عانى من “الاكتئاب العميق والثقب الداكن”. 27 فقط في وقت جرعة زائدة قاتلة وبعد حوالي شهرين فقط من مقابلتها النهائية في عرض ديك كافيت ، تقول جورج وارن إن جوبلين “تطورت كموسيقي ، ولكن ليس كإنسان بالكامل من أجل الصوتي.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
إعلان
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.