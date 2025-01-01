الحقيقة حول سبب عدم تنظيف الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة كما تريد

مصنوعة من ألياف صناعية فائقة النعومة، تعتبر الألياف الدقيقة قوة تنظيف بفضل ملمسها الناعم واللطيف ومتانتها. يتم تقسيم الألياف، مما يزيد من مساحة السطح ويسهل على المادة التقاط الجزيئات الصغيرة. فلماذا تفشل قطعة القماش الخاصة بك في التنظيف بشكل صحيح؟ من المحتمل أنك تستخدم نوعًا خاطئًا من الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة. هذا صحيح: هناك العديد من الأنواع المختلفة من الألياف الدقيقة، بدءًا من الأوزان المختلفة وحتى الاختلافات في نوع النسج. قطعة قماش متوسطة الوزن بنمط تيري أو نسج الوافل تؤدي بشكل جيد للتنظيف العام.

يوصف وزن الألياف الدقيقة بالجرام لكل متر مربع (GSM). تصنيف GSM الأعلى يعني أن القماش أثقل وأكثر قدرة على الامتصاص. توفر الأقمشة ذات نطاق GSM بين 300 و400 إمكانيات تنظيف خفيفة، مثل إزالة الغبار. بالنسبة للجزء الأكبر من عملية التنظيف الخاصة بك، فأنت تريد جرامًا متوسطًا يتراوح بين 400 و500 للحصول على امتصاص مثالي دون أن يكون ثقيلًا للغاية. تمتص الأقمشة ذات معدل GSM 500 أو أعلى المزيد من السوائل وتكون مفيدة في التعامل مع الفوضى الكبيرة، مما يجعل تنظيف الانسكابات أمرًا بسيطًا ومرضيًا. بغض النظر عن GSM، فإن القماش المصنوع من 80% بوليستر و20% بولي أميد هو الأفضل.

يؤثر الملمس أو الكومة على مدى جودة تنظيف القماش. يتمتع النسيج الأقصر على طراز تيري بمقاومة أقل، لذا من الأسهل تحريكه عبر الأسطح. تتميز الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة الفخمة بكومة أطول، مما يجعلها أكثر لطفًا على الأسطح، ولكنها غالبًا ما تكون ذات مقاومة. تمتص الأقمشة المصنوعة من نسيج الوافل الماء بسرعة لأن الحواف تخلق خطوطًا عمودية أكثر. احصل عليها لتنظيف الزجاج للحصول على لمسة نهائية خالية من الخطوط.