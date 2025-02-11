الحقيقة عن وقت تشاك نوريس في الجيش

حسنا ، بخير. كلنا نعرف الحفر ، أليس كذلك؟ “تشاك نوريس يشرب نابالم لمحاربة حرقة.” “تشاك نوريس يمكنه التحدث برايل.” “كان الموت مرة واحدة تجربة شبه شوك.” على الذكريات الحلوة لتجاوز عصر الإنترنت الأكثر بريئة ، جنبا إلى جنب مع تلك الأغنية موضوع “Walker ، Texas Ranger”. ولكن بعيدًا عن كونه مجرد قاع ميم وشتاب ، قاتل ذات يوم بروس لي في الكولوسيوم دون خوف من العالم الذي يمتلك شعر صدره ، فإن نوريس لديه إنجازات مشروعة حقًا تحت حزامه. حزامه الأسود ، بالطبع. أحزمةه السوداء المتعددة. مثل ، الكثير منهم. أيضا ، إنه محارب قديم.
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هذا صحيح. قبل وقت طويل من قيام نوريس بالتجول في طريقه إلى فيلم تصوير الأفلام متعدد العقد ، كان في سلاح الجو. ربما لم يكن يتجول حول الجو في صراخ الطائرات الأسرع من الصوت ، لكنه كان ما تتوقعه: إنفاذ القانون. قانون الهواء ، وهذا هو. انضم نوريس ، الذي كان يرأس مصيره المستقبلي في الفيلم ، إلى شرطة الجوية عندما قام بتجنيد في عام 1958 بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية. شعار قوات أمن القوات الجوية الحديثة هو “حماية أولئك الذين يحميون أمتنا” ، وهو أكثر سطر الوصف النوريسي. Checkmate ، العالم.
بدأ نوريس مسيرته العسكرية في قاعدة جوية في ولاية أريزونا ، ثم تم نشره في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية ، جنوب سيول. هذا هو المكان الذي اهتم به فنون القتال. ثم أنهى فترة ولايته العسكرية في قاعدة مارس الجوية في مقاطعة ريفرسايد ، كاليفورنيا ، قبل أن يحصل على تفريغ مشرف في عام 1962.
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كان نوريس شرطيًا جويًا لمدة 4 سنوات
لا يوجد الكثير من التفاصيل حول تفاصيل وقت Chuck Norris في شرطة الجوية في سلاح الجو. دعنا نفترض أن هذا لم يحدث شيء لأن نوريس تغلب على جميع الأشرار قبل أن يحدث أي شيء. منتهي.
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ومع ذلك ، فإنه يشير إلى أن نوريس انضم إلى الجيش الذي يعتزم القيام بما كان يفعله لاحقًا في “Walker ، Texas Ranger:” فرض القانون. بشكل حديث ، قوات أمن القوات الجوية “مسؤولة عن ضمان سلامة جميع الأسلحة الأساسية والممتلكات والموظفين من القوات المعادية.” من بين أشياء أخرى ، يمكن أن يشمل ذلك حماية الذخيرة والأسلحة والمعدات ، وحتى يتضمن استخدام الكلاب. لا يزال هذا النوع من المواقف يعود مباشرة إلى مهنة في تطبيق القانون خارج الجيش ، كما فعل ذلك خلال الحرب الباردة عندما اشترك نوريس.
يبدو أن السنة الأولى لنوريس كشرطة جوية في الولايات المتحدة في أريزونا قد مرت دون ملاحظة. ومع ذلك ، غيّر وقته في قاعدة أوسان الجوية ، كوريا الجنوبية مجرى حياته بعيدًا عن تطبيق القانون ونحو مجالها الأكثر تحديدًا: فنون القتال. لقد اهتم في الجودو على القاعدة وتفرع إلى تانغ سو في مدينة أوان القريبة.
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بعد الانتهاء من نشره في كوريا الجنوبية ، تمركز نوريس في قاعدة مارس الجوية في كاليفورنيا. تقاعد في نهاية المطاف في من الدرجة الأولى للطيار (A1C) في عام 1962 وتقدم بطلب ليكون ضابط شرطة في كاليفورنيا. تم وضعه في قائمة انتظار ، وبدلاً من الانتظار ، فتح أول استوديو للفنون القتالية. الباقي هو التاريخ.
نوريس متورط بشدة في دعم القوات
يتحدث نوريس عن وقته في الجيش باعتباره محوريًا لشخصيته ، قائلاً من خلال التأثير على مستقبلنا ، “لقد لعبت تجربتي العسكرية دوراً مهم إن الثقة بالنفس التي وضعتها في ذهني على إكمال المهمة والالتزام بها ، فيمكنني التغلب على أي عقبات أواجهها. ” لقد حافظ على دعمه للجيش من خلال زيارات شخصية للقوات في الخارج والتورط في شؤون المحاربين القدامى.
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ومما يثير القلق بشكل خاص نوريس هو التغيير من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية – وهو التغيير الذي تحدىه ذات مرة أيضًا. ووفقًا للتأثير على مستقبلنا ، قال: “يمكن أن يشعر التفريغ العسكري بأنه تفكك الأسرة. ترك الرفيق وهيكل الحياة العسكرية والشعور في مكانه وحده ، غير متأكد مما يخبئه المستقبل”. كما حث المحاربين القدامى الذين يكافحون مع مشاكل تعاطي المخدرات وعدم التردد في الوصول إلى المساعدة.
في عام 2001 ، كان القوات الجوية يدعى نوريس المخضرم لهذا العام ، وفي عام 2007 ، أصبح مشاة البحرية الفخرية من قبل الجنرال البحري من فئة الأربع نجوم جيمس ت. كونواي. في عام 2017 و Per Military Times ، ظهر Norris في مقطع فيديو لحملة Marine “Protest What Conncount”. وقال إنه في حديثه عن الانضمام إلى الجيش ، “ليس كل شخص لديه الشجاعة والإرادة والتصميم والشجاعة لقبول هذا التحدي ولكنك فعلت. لذا حماية ما كسبته”.
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