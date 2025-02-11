الحقيقة عن وقت تشاك نوريس في الجيش

حسنا ، بخير. كلنا نعرف الحفر ، أليس كذلك؟ “تشاك نوريس يشرب نابالم لمحاربة حرقة.” “تشاك نوريس يمكنه التحدث برايل.” “كان الموت مرة واحدة تجربة شبه شوك.” على الذكريات الحلوة لتجاوز عصر الإنترنت الأكثر بريئة ، جنبا إلى جنب مع تلك الأغنية موضوع “Walker ، Texas Ranger”. ولكن بعيدًا عن كونه مجرد قاع ميم وشتاب ، قاتل ذات يوم بروس لي في الكولوسيوم دون خوف من العالم الذي يمتلك شعر صدره ، فإن نوريس لديه إنجازات مشروعة حقًا تحت حزامه. حزامه الأسود ، بالطبع. أحزمةه السوداء المتعددة. مثل ، الكثير منهم. أيضا ، إنه محارب قديم.

إعلان

هذا صحيح. قبل وقت طويل من قيام نوريس بالتجول في طريقه إلى فيلم تصوير الأفلام متعدد العقد ، كان في سلاح الجو. ربما لم يكن يتجول حول الجو في صراخ الطائرات الأسرع من الصوت ، لكنه كان ما تتوقعه: إنفاذ القانون. قانون الهواء ، وهذا هو. انضم نوريس ، الذي كان يرأس مصيره المستقبلي في الفيلم ، إلى شرطة الجوية عندما قام بتجنيد في عام 1958 بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية. شعار قوات أمن القوات الجوية الحديثة هو “حماية أولئك الذين يحميون أمتنا” ، وهو أكثر سطر الوصف النوريسي. Checkmate ، العالم.

بدأ نوريس مسيرته العسكرية في قاعدة جوية في ولاية أريزونا ، ثم تم نشره في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية ، جنوب سيول. هذا هو المكان الذي اهتم به فنون القتال. ثم أنهى فترة ولايته العسكرية في قاعدة مارس الجوية في مقاطعة ريفرسايد ، كاليفورنيا ، قبل أن يحصل على تفريغ مشرف في عام 1962.

إعلان