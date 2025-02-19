الحقيقة غير المتوقعة حول وقت ليزلي نيلسن في تصوير البندقية العارية

بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، كانت ليزلي نيلسن قد تمتعت بعقود من العمل كممثل ناجح ومرتبط ، حيث قام ببطولته في كلاسيكيات ، بما في ذلك “المحرم” لعام 1956 و “The Poseidon Adventure” لعام 1956. ومع ذلك ، كان على وشك أن يتولى دورًا من شأنه أن يغير حياته المهنية إلى الأبد وتأسيسه كواحد من فناني الكوميديا المفضلين في العالم. كان هذا هو الجزء من الملازم فرانك دربين ، نجم دراما الشرطة في عام 1988 “The Naked Gun: من ملفات فرقة الشرطة!”
إعلان
باستخدام علامة تجارية معينة من الفكاهة السخيفة التي تناسب نيلسن تمامًا ، كان “The Naked Gun” نجاحًا هائلاً مع عشاق الكوميديا ، واليوم ، يعتبر كلاسيكيًا. أنشأ الفيلم امتيازًا ناجحًا كان له قسمين إضافيين في التسعينيات: “The Naked Gun 2½: The Sheel of Fear” و “Gun Naked 33⅓: The Final Esult”. ولكن في حين أن جزءًا كبيرًا من جاذبية “The Deled Gun” كان أسلوب Nielsen المذكرة المثيرة للأداء Deadpan ، فإن الحقيقة هي أن الكوميديا نفسها-الكمامات-كانت نصية تمامًا ، حيث كانت صانعي الأفلام وراءها يذكرون أن نيلسن كان سعيدًا بالسماح المواد تتحدث عن نفسها.
كانت جديته أساسية في الكوميديا
كان “The Naked Gun” هو إنشاء صانعي الأفلام الكوميديين ديفيد زوكر ، وجيم أبراهامز ، وجيري زوكر (أو “زاز”) ، الذين عملوا سابقًا مع نيلسن في فيلم “Airplane!” والبرنامج التلفزيوني المكون من 6 أجزاء “فرقة الشرطة!” صدر في عام 1980 ، “الطائرة!” كان مغير لعبة لنييلسن. قبل ذلك ، كان قد تم إلقاؤه بالكامل تقريبًا في أدوار خطيرة. بالنسبة إلى زاز ، كان توظيف ممثلين جادين مثل نيلسن لإحضار نصهم السخيف للغاية أمرًا ضروريًا. “هؤلاء كانوا أشخاصًا حتى ذلك الوقت لم يفعلوا الكوميديا أبدًا” ، أوضح ديفيد زوكر في “المخرجين: خذ واحد”. “كنا نظن أنهم أكثر تسلية بكثير من الكوميديين في ذلك الوقت.”
إعلان
كانت الحيلة ، وفقًا لصانعي الأفلام ، هي أن يقدم الممثلون أدائهم ليس كما لو كانوا في كوميديا ، بل هو فيلم كارثة حقيقي مثل “Airplane!” سعى إلى السخرية. قفز نيلسن ، الذي كان يائسًا لإظهار قدرته في دور كوميدي ، على الدور. “خذ كل ما يقدمونه” ، وبحسب ما ورد أخبر نيلسن وكيله (حسب التلغراف). “سأدفع لهم للقيام بذلك.” أصبح سفينة طبيعية لعلامة الكوميديا في زاز. بينما “الطائرة!” كانت ضربة فورية ، “فرقة الشرطة!” فشل في العثور على جمهور وتم إلغاؤه. ومع ذلك ، قرر الفريق الذي يقف وراءه إعادة تجهيزه كفيلم روائي ، حيث قام بتجارة التجزئة في نيلسن كنجم لما أصبح “مسدس عاري”.
كانت ليزلي نيلسن تعتمد على نص المسدس العاري
يعد Ad-Libbing جزءًا طبيعيًا من إنشاء كوميديا ، حتى في أكبر أفلام هوليوود. الخط “ستحتاج إلى قارب أكبر!” في فيلم “Jaws” الكلاسيكي لستيفن سبيلبرغ ، ربما يكون أفضل مثال معروف ، في حين أن معظم الكوميديا الفرقة لعام 2004 “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” تم ارتجالها من قبل ممثلي الكوميديا المخضرمة. من المثير للدهشة أن امتياز “مسدس عاري” المليء بالهفارة لم يحتوي على iota واحدة من الارتجال ، مع اتباع ليزلي نيلسن السيناريو وصولاً إلى الرسالة كما طلب المديرون.
إعلان
كما أخبر ديفيد زوكر ليتل وايت أكاذيب: “لم يكن هناك ارتجال على مجموعة. (نيلسن) عرف أين كانت النكتة وأعرف أفضل من العبث بالأسلوب ، ومحاولة الغمز أو أن تكون مضحكة. لقد وثقني تمامًا ولم يحاول أبدًا التخلص من The Lily … عندما توفيت ليزلي ، اقتبسوا من العشرات وعشرات الخطوط العظيمة وكُتبت جميعًا بواسطة (كاتب السيناريو) بات بروس. ” النكتة على قبر نيلسن ، ومع ذلك ، كان على ما يبدو اختراعه الخاص.
سوف يشعر المشجعون بالارتياح لمعرفة أنه على الرغم من أن نيلسن لم يسهم في نصوص الكوميديا التي غالباً ما تنشئها بحضوره ، إلا أنه كان مضحكا بقدر ما كان خارج الكاميرا. “في حياتي المهنية كمقابلة تلفزيونية ، كان نيلسن هناك مع ويليام شاتنر كأطرف رجل التقيت به على الإطلاق” ، كما ادعى الكاتب الأسترالي والمذيع كلايف جيمس ، الذي استذكر مباراة إطلاق النار مع النجمة أثناء قيادتهم عبر لندن في زوج من الليمووس (لكل الوصي). كان أيضًا مخادعًا على المحاولة: أثناء تصوير “Airplane!” ، كان من المعروف أنه يفاجئ زملائه الممثلين وأعضاء الطاقم بآلة ضرطة.
إعلان