الحقيقة غير المتوقعة حول وقت ليزلي نيلسن في تصوير البندقية العارية

يعد Ad-Libbing جزءًا طبيعيًا من إنشاء كوميديا ​​، حتى في أكبر أفلام هوليوود. الخط “ستحتاج إلى قارب أكبر!” في فيلم “Jaws” الكلاسيكي لستيفن سبيلبرغ ، ربما يكون أفضل مثال معروف ، في حين أن معظم الكوميديا ​​الفرقة لعام 2004 “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” تم ارتجالها من قبل ممثلي الكوميديا ​​المخضرمة. من المثير للدهشة أن امتياز “مسدس عاري” المليء بالهفارة لم يحتوي على iota واحدة من الارتجال ، مع اتباع ليزلي نيلسن السيناريو وصولاً إلى الرسالة كما طلب المديرون.

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كما أخبر ديفيد زوكر ليتل وايت أكاذيب: “لم يكن هناك ارتجال على مجموعة. (نيلسن) عرف أين كانت النكتة وأعرف أفضل من العبث بالأسلوب ، ومحاولة الغمز أو أن تكون مضحكة. لقد وثقني تمامًا ولم يحاول أبدًا التخلص من The Lily … عندما توفيت ليزلي ، اقتبسوا من العشرات وعشرات الخطوط العظيمة وكُتبت جميعًا بواسطة (كاتب السيناريو) بات بروس. ” النكتة على قبر نيلسن ، ومع ذلك ، كان على ما يبدو اختراعه الخاص.

سوف يشعر المشجعون بالارتياح لمعرفة أنه على الرغم من أن نيلسن لم يسهم في نصوص الكوميديا ​​التي غالباً ما تنشئها بحضوره ، إلا أنه كان مضحكا بقدر ما كان خارج الكاميرا. “في حياتي المهنية كمقابلة تلفزيونية ، كان نيلسن هناك مع ويليام شاتنر كأطرف رجل التقيت به على الإطلاق” ، كما ادعى الكاتب الأسترالي والمذيع كلايف جيمس ، الذي استذكر مباراة إطلاق النار مع النجمة أثناء قيادتهم عبر لندن في زوج من الليمووس (لكل الوصي). كان أيضًا مخادعًا على المحاولة: أثناء تصوير “Airplane!” ، كان من المعروف أنه يفاجئ زملائه الممثلين وأعضاء الطاقم بآلة ضرطة.

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