الحقيقة غير المتوقعة حول وقت ليزلي نيلسن في تصوير البندقية العارية

بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، كانت ليزلي نيلسن قد تمتعت بعقود من العمل كممثل ناجح ومرتبط ، حيث قام ببطولته في كلاسيكيات ، بما في ذلك “المحرم” لعام 1956 و “The Poseidon Adventure” لعام 1956. ومع ذلك ، كان على وشك أن يتولى دورًا من شأنه أن يغير حياته المهنية إلى الأبد وتأسيسه كواحد من فناني الكوميديا ​​المفضلين في العالم. كان هذا هو الجزء من الملازم فرانك دربين ، نجم دراما الشرطة في عام 1988 “The Naked Gun: من ملفات فرقة الشرطة!”

باستخدام علامة تجارية معينة من الفكاهة السخيفة التي تناسب نيلسن تمامًا ، كان “The Naked Gun” نجاحًا هائلاً مع عشاق الكوميديا ​​، واليوم ، يعتبر كلاسيكيًا. أنشأ الفيلم امتيازًا ناجحًا كان له قسمين إضافيين في التسعينيات: “The Naked Gun 2½: The Sheel of Fear” و “Gun Naked 33⅓: The Final Esult”. ولكن في حين أن جزءًا كبيرًا من جاذبية “The Deled Gun” كان أسلوب Nielsen المذكرة المثيرة للأداء Deadpan ، فإن الحقيقة هي أن الكوميديا ​​نفسها-الكمامات-كانت نصية تمامًا ، حيث كانت صانعي الأفلام وراءها يذكرون أن نيلسن كان سعيدًا بالسماح المواد تتحدث عن نفسها.