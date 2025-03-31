الحكم بيل كينيدي يتظاهر بأنه ينسى اسم ديليون بروكس بعد طرده

وجد ديلون بروكس ، خصم روكتس ، أن يقذف من مباراة الأحد ضد صنز في مركز البصمة في فينيكس بعد أن دخل في تبادل مع كيفن دورانت.

تعرض دورانت إلى قاذفة بينما بدأ في محاولة القيادة إلى السلة مع 4:48 غادر في الربع الثاني ، لكن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا بعد أن ربط بروكس دورانت بعد الصافرة وكان على سونز ستار دفع بروكس منه.

كان لا بد من فصل الاثنين ، ثم وجد بروكس نفسه يمنح نيك ريتشاردز قليلاً من المشي قبل أن يسير بعيدا. بدا أن بروكس يقول شيئًا لأحد الحكام.

عندما تسابق المدربون لمحاولة قمع الموقف ، هرب بروكس في النهاية بسبب خطأ فني وتم إلقاؤه من اللعبة.

كان لا بد من إعاقة بروكس بعد أن أصدر الحكم جوستين فان دوين التقنية.

للإضافة إلى الموقف الغريب بالفعل ، بعد لحظات ، كان الحكم بيل كينيدي ممتعًا بعض الشيء عندما أعلن عن الأخطاء للحشد.

قام كينيدي بتجميع الأمر بالنسبة للحشد بينما كان يعلن أن دورانت قد حصل على خطأ فني قبل توقف دراماتيكي ثم يقول إن ريتشاردز قد حصل على خطأ فني.

ثم أعلن أنه سيتم توزيع خطأين فنيين ، ولكن قبل الإعلان عن الاسم ، تصرف كينيدي كما لو كان قد نسي من كان وتظاهر أن ينظر إلى قطعة من الورق من عرض الكاميرا.

ابتسم وأعلن أن بروكس قد حصل على فنيين وسيتم طردهم من اللعبة ، مع غرائز كينيدي التي تسلية الحشد.

أنهى بروكس المباراة برصيد ثماني نقاط في 11 دقيقة على الأرض وكان متوسطه 13.9 نقطة لكل لعبة دخول يوم الأحد

نقله الفنيون إلى 15 إجمالاً في الموسم وواحد خجول من تعليق التلقائي التلقائي.

انتهى الصواريخ بفوزه على Suns 149-109 مساء الأحد