الحليب النباتي الذي يمكن أن يرفع الكوليسترول الخاص بك

حليب جوز الهند الغني والكريمي – الذي يصنعه جسد جوز الهند المسبق ناعماً ويغليه أو يغليه في الماء ثم يجهده عبر القماش القطني – له العديد من الفوائد الغذائية. على الرغم من أنه عند 552 سعرة حرارية لكل كوب ، إلا أنه غذائي عالي السعرات الحرارية ، إلا أنه غني أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك 22 ٪ من المدخول اليومي المرجعي (RDI) لكل من الحديد والمغنيسيوم ، 32 ٪ من RDI للنحاس ، 21 ٪ من RDI للسيلينيوم ، و 110 ٪ من RDI للنحو.
كما أنه يحتوي على الدهون في شكل الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة. يمكن أن تكون هذه الدهون مفيدة في السيطرة على وزن الجسم وقد تزيد من حساسية الأنسولين (لكل أخبار طبية اليوم).
وقال كورتني بيليتيرا ، MS ، RD ، CNSC ، وهو اختصاصي التغذية المسجل المتخصص في التغذية الرياضية والتغذية العافية في تدريب التغذية العليا ، لـ Health Digest أن حليب جوز الهند يحتوي أيضًا على بعض خصائص مضادات الأكسدة بسبب كل من الفينول وحمض لوريك. “لقد تمت دراستها ووجد أنها لها فوائد على الحصانة والمساعدة في مكافحة الالتهابات”.
واحد سلبي من حليب جوز الهند ، ومع ذلك ، هو أنه يمكن أن يزيد من الكوليسترول.
الدهون المشبعة لحليب جوز الهند يرفع الكوليسترول LDL
أوضح بيليتيرا أن حليب جوز الهند يمكن أن يكون مرتفعًا في الدهون المشبعة ، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). غالبًا ما يشار إلى هذا النوع من الكوليسترول على أنه الكوليسترول “السيئ” بسبب قدرته على تسد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. (إليك ما يحدث إذا كنت تشرب حليب جوز الهند كل يوم.)
وأضافت ، مع ذلك ، أنه من المهم الإشارة إلى أن حليب جوز الهند الذي يأتي في العلبة يختلف عمومًا عن حليب جوز الهند الذي تجده في حاوية نصف جالون مع الحلب الأخرى غير الألبان.
وقال بيليتيرا: “غالبًا ما يتم استخدام حليب جوز الهند المعلب للطهي ، وبمجرد أن يفتح شخص ما العلبة ، يكون محتوى الدهون المشبعة في الأعلى (عادة ما تحتاج إلى ملعقة لإزالة هذا ، لإضافتها إلى الطهي)”. “حليب جوز الهند المعلن عنه” بديل الألبان “مصنوع من نفس المكونات الأساسية ، ولكن غالبًا ما يكون حوالي 50 ٪ أو أكثر محتوى ماء مختلط ، ويضاف المستحلبات لمنع فصل المنتج.”
لكل نصف كوب من حليب جوز الهند المعلب ، ستحصل على حوالي 17 جرامًا من الدهون المشبعة. من ناحية أخرى ، فإن منتج الحليب غير المحلى بالسكان ، يحتوي فقط على حوالي 2 جرام من الدهون المشبعة. “هذا فرق كبير!” قال بيليتيرا.
بدائل الدهون السفلية لحليب جوز الهند
قال بيليتيرا إنه من بين بدائل الحليب القائمة على النبات ، فإن Soymilk لديه أكثر المشاركة في المغذيات مع منتجات الألبان عندما يتعلق الأمر بالبروتين والفيتامينات والمعادن. وقالت: “بالنسبة لكوب نصف كوب من حيل الصويا غير المحلى ، هناك 0.25 جرام من الدهون المشبعة”.
اعتمادًا على أهدافك ، يمكن أن يكون حليب اللوز بديلًا جيدًا. وقال بيليتيرا: “غالبًا ما أصف حليب اللوز بأنه” ماء ذو نكهة صغيرة “، مضيفًا أن نصف كوب من حليب اللوز غير المحلى ليس له دهون مشبعة. على الرغم من ذلك ، فإن المقايضة هي أنه لا يحتوي أيضًا على الكثير من البروتين أو العناصر الغذائية الأخرى. وخلصت إلى أن “ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن بديل لإضافة بعض القشدة إلى فنجان القهوة اليومي الخاص بك ، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا لك”.