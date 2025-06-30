الحليب النباتي الذي يمكن أن يرفع الكوليسترول الخاص بك

حليب جوز الهند الغني والكريمي – الذي يصنعه جسد جوز الهند المسبق ناعماً ويغليه أو يغليه في الماء ثم يجهده عبر القماش القطني – له العديد من الفوائد الغذائية. على الرغم من أنه عند 552 سعرة حرارية لكل كوب ، إلا أنه غذائي عالي السعرات الحرارية ، إلا أنه غني أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك 22 ٪ من المدخول اليومي المرجعي (RDI) لكل من الحديد والمغنيسيوم ، 32 ٪ من RDI للنحاس ، 21 ٪ من RDI للسيلينيوم ، و 110 ٪ من RDI للنحو.

كما أنه يحتوي على الدهون في شكل الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة. يمكن أن تكون هذه الدهون مفيدة في السيطرة على وزن الجسم وقد تزيد من حساسية الأنسولين (لكل أخبار طبية اليوم).

وقال كورتني بيليتيرا ، MS ، RD ، CNSC ، وهو اختصاصي التغذية المسجل المتخصص في التغذية الرياضية والتغذية العافية في تدريب التغذية العليا ، لـ Health Digest أن حليب جوز الهند يحتوي أيضًا على بعض خصائص مضادات الأكسدة بسبب كل من الفينول وحمض لوريك. “لقد تمت دراستها ووجد أنها لها فوائد على الحصانة والمساعدة في مكافحة الالتهابات”.

واحد سلبي من حليب جوز الهند ، ومع ذلك ، هو أنه يمكن أن يزيد من الكوليسترول.