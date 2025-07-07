الحل الذي تم التغاضي عنه للحفاظ على البراغيث والقراد من العشب الخاص بك أمر سهل للغاية

عادة ما يختار العديد من مالكي المنازل المبيدات الحشرية والبخاخات عند التعامل مع البراغيث والقراد ، معتقدين أنها أفضل طريقة للتحكم في هذه الآفات. ومع ذلك ، هناك في الواقع طريقة أبسط وفعالة للغاية لمنع الإصابة بها: قص العشب. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن للبراغيث والقراد اختراق المنازل بسهولة عندما يكون العشب غير مهذب. يمكنهم الاختباء في عشب طويل القامة غير معالج ويقومون بركوب على الأحذية والملابس والحيوانات الأليفة. قبل أن يلاحظ أصحاب المنازل ، فإن المفصليات الصغيرة موجودة بالفعل داخل منازلهم ، والتكاثر ، وتتغذى على دمائهم ، ونشر أمراض خطيرة. القص بانتظام وقطع العشب الخاص بك (ولكن ليس قصيرًا جدًا) يتم تجاهلها حلولًا للحفاظ على البراغيث والخروج من العشب الخاص بك. إنه أمر سهل للغاية ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ، ليس فقط من حيث الحفاظ على ظهور العشب الخاص بك ، ولكن أيضًا في تقليل فرص زحف هذه الزحف الذين يغزون منزلك.

يمكن أن تصبح العشب غير المسموح به بيئة مثالية للقراد والبراغيث. تعجب القراد بتسلق الشفرات الطويلة حتى يتمكنوا من إمساك المضيفين المارة. من ناحية أخرى ، يتمتع البراغيث بقاعدة مظللة من العشب طويل القامة حيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة. بالنظر إلى ذلك ، فإن العشب الذي لم يتم الحفاظ عليه سيكون أرض التدريج المثالية للإصابة الطفيلية ، خاصةً عندما تلعب الحيوانات الأليفة حول الفناء بانتظام. إذا كنت تشعر أنك لا تتعامل مع الفناء الخاص بك للبراغيث وعلامات القراد بما فيه الكفاية ، فلم يفت الأوان لإضافة تشذيب العشب إلى قائمة مراجعة منع الآفات.