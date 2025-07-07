الحل الذي تم التغاضي عنه للحفاظ على البراغيث والقراد من العشب الخاص بك أمر سهل للغاية

عادة ما يختار العديد من مالكي المنازل المبيدات الحشرية والبخاخات عند التعامل مع البراغيث والقراد ، معتقدين أنها أفضل طريقة للتحكم في هذه الآفات. ومع ذلك ، هناك في الواقع طريقة أبسط وفعالة للغاية لمنع الإصابة بها: قص العشب. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن للبراغيث والقراد اختراق المنازل بسهولة عندما يكون العشب غير مهذب. يمكنهم الاختباء في عشب طويل القامة غير معالج ويقومون بركوب على الأحذية والملابس والحيوانات الأليفة. قبل أن يلاحظ أصحاب المنازل ، فإن المفصليات الصغيرة موجودة بالفعل داخل منازلهم ، والتكاثر ، وتتغذى على دمائهم ، ونشر أمراض خطيرة. القص بانتظام وقطع العشب الخاص بك (ولكن ليس قصيرًا جدًا) يتم تجاهلها حلولًا للحفاظ على البراغيث والخروج من العشب الخاص بك. إنه أمر سهل للغاية ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ، ليس فقط من حيث الحفاظ على ظهور العشب الخاص بك ، ولكن أيضًا في تقليل فرص زحف هذه الزحف الذين يغزون منزلك.
يمكن أن تصبح العشب غير المسموح به بيئة مثالية للقراد والبراغيث. تعجب القراد بتسلق الشفرات الطويلة حتى يتمكنوا من إمساك المضيفين المارة. من ناحية أخرى ، يتمتع البراغيث بقاعدة مظللة من العشب طويل القامة حيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة. بالنظر إلى ذلك ، فإن العشب الذي لم يتم الحفاظ عليه سيكون أرض التدريج المثالية للإصابة الطفيلية ، خاصةً عندما تلعب الحيوانات الأليفة حول الفناء بانتظام. إذا كنت تشعر أنك لا تتعامل مع الفناء الخاص بك للبراغيث وعلامات القراد بما فيه الكفاية ، فلم يفت الأوان لإضافة تشذيب العشب إلى قائمة مراجعة منع الآفات.
كيف تحافظ على قصر العشب الخاص بك دون التأكيد عليه
مع العلم أن قطع العشب يمكن أن يبقى القراد خارج منزلك لا يكفي. تحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية قطعه بشكل صحيح. يمكن أن يسبب الإفراط في الترجمة التوتر والأضرار التي لحقت في الحديقة بطريقة ستصبح أكثر عرضة لأنواع أخرى من الآفات. عليك أن تتذكر أن الهدف هنا هو تحقيق التوازن: اجعله قصيرًا بما يكفي لتثبيط البراغيث والقراد من القدوم ، ولكن لفترة كافية لحماية العشب الخاص بك من المخاطر المحتملة الأخرى.
لا ينصح قطع العشب قصير جدًا. إنه أحد الأخطاء الشائعة عند قص العشب الذي يمكن أن يجلب المزيد من المشكلات لك ، خاصة خلال فصل الصيف عندما تكون حرارة الشمس أقوى والهواء أكثر جفافًا. يمكن أن يموت العشب الخاص بك أو يكافح من أجل النمو. لهذا السبب يوصي الخبراء بالحفاظ على العشب على ارتفاع صحي يتراوح من 3 إلى 4 بوصات. هذا سوف يثبط نشاط الآفات دون التضحية بصحة العشب.
إزالة قصاصات العشب والحطام بعد كل جز. عند تركه غير مرغوب فيه ، يمكن لهذه الفخامة أن تصف الرطوبة وتوفر نقاطًا للبراغيث والعلامات للعيش فيها ، وهذا يهزم الغرض من تقليص العشب الخاص بك لبدء المفصليات. أيضًا ، لا تنسى القضاء على الأعشاب الضارة والفرشاة ، والتي يمكن أن تشكل بقع كثيفة. هذه يمكن أن تكون أيضا بمثابة بقع مختبئة. أخيرًا ، فكر في تحديد جدول تشذيب منتظم ؛ إن القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع خلال المواسم الأكثر دفئًا وكل أسبوعين خلال تلك الأكثر برودة مثالية.
طرق أخرى للحفاظ على البراغيث والوقائع من الحديقة الخاصة بك
على الرغم من أن القص المنتظم والتنظيف الأساسي يمكن أن يزيل أماكن الاختباء المحتملة للقراد والبراغيث ، إلا أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لجعل المساحة الخارجية الخاصة بك أقل ترحيبًا بهذه الآفات-أحدها يقوم بمناظر الطبيعية الخاصة بك بنباتات تهيج الآفات. إن زراعة روزماري ، النعناع ، الحكيم ، إبرة الراعي ، الخزامى ، وماريجولد لن يجمد العشب الخاص بك فقط ؛ رائحتهم يمكن أن تردع بشكل طبيعي القراد والبراغيث.
اختراق آخر هو إضافة حدود المهاد أو ممرات الحصى حول الفناء. إنهم يسخنون تحت أشعة الشمس ويعملون كحاجز مادي ، ويمنعون الآفات من الوصول إلى جذور النباتات والسيقان. يمكن للحصى أيضًا قمع الحشائش – مكافأة ترحيب إذا كنت لا تحب النباتات البرية التي ظهرت في فناءك. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الحصى فعال ، إلا أنه يمكن أن يكون مكلفًا. إذا كان الأمر خارج ميزانيتك ، تحقق من بدائل الحصى التي تعد رائعة بنفس القدر لمشاريع الصلابة ، مثل الجرانيت المتحلل.
أخيرًا ، فكر في استخدام الزيوت الأساسية للحفاظ على القراد والبراغيث من العشب الخاص بك. زيت الأوكالبتوس طارد طبيعي. تم العثور عليها في العديد من منتجات إعادة التخلص من الآفات ، بما في ذلك الشامبو والبخاخات. لدرء القراد والبراغيث ، قم برش محيط الفناء الخاص بك بمزيج من أربعة ملاعق صغيرة من زيت الأوكالبتوس وكوب واحد من الماء. يمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه مع محيط منزلك ، وفراشك ، وحتى على فراء حيوانك الأليف.