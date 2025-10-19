الحل السريع الذي سيحمي مقبض بابك المتذبذب من السقوط

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك الكثير من الأشياء في المنزل التي تتطلب صيانة مستمرة: تغيير المصابيح الكهربائية، أو دعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) قبل فصل الشتاء، أو استخدام فلس واحد لإصلاح أثاثك المتهالك. أحد الأشياء التي تستخدمها كل يوم ولكن قد لا تهتم بها كثيرًا هو مقبض الباب المتواضع. سواء كنت تنتقل من الردهة إلى الحمام أو تخرج للخارج لتعتني بحديقتك، فإن مقابض الأبواب مطلوبة في جميع المنازل باستثناء المنازل الأكثر آلية. ومع ذلك، فإن سحب تلك المقابض وإغلاق الباب خلفك يعد طريقة رائعة لترك البراغي مفككة، مما قد يجعل مقبض الباب يتمايل على محوره ويسقط تمامًا. إذا لم يكن لديك الوقت لإعادة تثبيت المقبض على الفور أو استبداله بالكامل، فقد يوفر عليك ربط السحاب من التسبب في المزيد من الضرر للباب.

يمكنك الحصول على 400 حزمة من روابط الكابلات المتنوعة Have Me TD Black مقابل أقل من 4 دولارات عبر الإنترنت. إنها موجودة على الرف في متجر الأجهزة أو متجر الحرف اليدوية الخاص بك أيضًا. سهولة الوصول تجعل هذا حلاً سريعًا. يمكنك ربط السحاب من خلال مقبض الباب الخاص بك وأي جهاز يثبته – على الأرجح هو المزلاج الذي يبرز من جانب الباب ليثبت في إطاره. ثم قم بلفها مرة أخرى من خلال المقبض لقفلها. إنه نفس المبدأ الذي يتيح لك استخدام الروابط المضغوطة لتعليق الأشياء في جميع أنحاء المنزل. ومع ذلك، فإنه يأتي مع العيب – قد تشعر بالتيارات الهوائية من خلال الأجزاء الصغيرة التي تركتها مفتوحة بواسطة الرباط المضغوط بين مقبض الباب والجدار.