الحل السريع الذي سيحمي مقبض بابك المتذبذب من السقوط

هناك الكثير من الأشياء في المنزل التي تتطلب صيانة مستمرة: تغيير المصابيح الكهربائية، أو دعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) قبل فصل الشتاء، أو استخدام فلس واحد لإصلاح أثاثك المتهالك. أحد الأشياء التي تستخدمها كل يوم ولكن قد لا تهتم بها كثيرًا هو مقبض الباب المتواضع. سواء كنت تنتقل من الردهة إلى الحمام أو تخرج للخارج لتعتني بحديقتك، فإن مقابض الأبواب مطلوبة في جميع المنازل باستثناء المنازل الأكثر آلية. ومع ذلك، فإن سحب تلك المقابض وإغلاق الباب خلفك يعد طريقة رائعة لترك البراغي مفككة، مما قد يجعل مقبض الباب يتمايل على محوره ويسقط تمامًا. إذا لم يكن لديك الوقت لإعادة تثبيت المقبض على الفور أو استبداله بالكامل، فقد يوفر عليك ربط السحاب من التسبب في المزيد من الضرر للباب.
يمكنك الحصول على 400 حزمة من روابط الكابلات المتنوعة Have Me TD Black مقابل أقل من 4 دولارات عبر الإنترنت. إنها موجودة على الرف في متجر الأجهزة أو متجر الحرف اليدوية الخاص بك أيضًا. سهولة الوصول تجعل هذا حلاً سريعًا. يمكنك ربط السحاب من خلال مقبض الباب الخاص بك وأي جهاز يثبته – على الأرجح هو المزلاج الذي يبرز من جانب الباب ليثبت في إطاره. ثم قم بلفها مرة أخرى من خلال المقبض لقفلها. إنه نفس المبدأ الذي يتيح لك استخدام الروابط المضغوطة لتعليق الأشياء في جميع أنحاء المنزل. ومع ذلك، فإنه يأتي مع العيب – قد تشعر بالتيارات الهوائية من خلال الأجزاء الصغيرة التي تركتها مفتوحة بواسطة الرباط المضغوط بين مقبض الباب والجدار.
مقبض الباب المربوط بسحاب مؤقت: استبدله
هذا الحل المؤقت المرتبط بالكابل ليس مثاليًا لأي شيء سوى الحفاظ على مقبض الباب الخاص بك من التذبذب والسقوط من مكانه. إنه أمر مؤقت، ويجب عليك التركيز على استبدال مقبض الباب في أسرع وقت ممكن. هناك العديد من أنواع المقابض المختلفة التي يجب أن تعرفها قبل تحديث أبوابك. إذا كنت تريد الاستمرار في استخدام المقابض، فقم بتقييم خياراتك وتلاعب بالملمس والجماليات قبل الالتزام بالتصميم. يمكنك أيضًا التفكير في عدم استخدام مقبض الباب على الإطلاق. قد يكون من الصعب فهم مقابض الأبواب التقليدية، خاصة بالنسبة لأصحاب المنازل الأكبر سنًا والذين يعانون من أمراض جسدية مثل التهاب المفاصل. إذا كان مقبض الباب الخاص بك فضفاضًا جدًا لدرجة أنه يهدد بالسقوط، فإن مقبض الرافعة سيخفف الضغط على المفاصل ويخلق مكانًا يسهل الوصول إليه للعيش فيه.
كما ذكرنا سابقًا، هناك مشكلة كبيرة في إبقاء مقبض الباب المتذبذب في مكانه لفترة طويلة جدًا، سواء كنت قد استخدمت ربطة عنق مضغوطة لتثبيت المقبض معًا أم لا. قد تتسبب في إتلاف الباب الموجود حول المقبض بسبب الحركة البسيطة المستمرة. بالنسبة للألواح المتشققة على الأبواب الخشبية، يمكنك ملء الثقوب بالمعجون. إذا كان الباب مكسورًا، يمكنك صنفرة أي حواف خشنة قبل استخدام حشو الخشب. بمجرد أن يصبح بابك جاهزًا لمقبض جديد، لا تضع المقبض بإحكام شديد. قد يؤدي ربط مقبض الباب بعمق شديد باستخدام شيء مثل المثقاب الكهربائي إلى كسر الباب. استخدم مفكًا محمولًا للتأكد من ملاءمته بشكل مريح دون التذبذب.