الحل السريع لأدراج خزانة ملابس ايكيا المترهلة قبل رميها

قد يكون من المحبط للغاية أن تفتح خزانة الملابس الخاصة بك لتجد أن اللوحة السفلية للدرج قد انزلقت مرة أخرى من مكانها أو أنها مستمرة في الترهل. إذا كنت في هذا الموقف، فقد تشعر بالقلق من أن الوقت قد حان بالفعل لشراء بديل لخزانة الملابس بأكملها. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال حتى الآن. سواء كان لديك أثاث مناسب للميزانية مثل مجموعة IKEA HEMNES أو منتج من علامة تجارية أخرى، هناك حل بسيط يجب عليك تجربته أولاً والذي يمكن أن يوفر لك قدرًا كبيرًا من التغيير.

إن الخدعة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة الدرج المترهل إلى حالة العمل هي شراء وتثبيت مجموعة من أسافين الإصلاح. على سبيل المثال، يمكنك شراء مجموعة من 100 قطعة من Canomo Plastic Furniture Wedges على أمازون مقابل 7 دولارات. تتلاءم هذه القطع المثلثة الصغيرة أسفل اللوحة السفلية للدرج وتمنعها من الانزلاق خارج أخدودها. على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها توفر قدرًا كبيرًا من التعزيز الذي سيزيد من عمر خزانة الملابس الخاصة بك ويسمح لك بوضع المزيد من الوزن في الأدراج. كما أنها سهلة التثبيت نسبيًا ولا تتطلب أي أدوات خاصة. بمجرد الانتهاء من إصلاح خزانة الملابس الخاصة بك، قد ترغب أيضًا في التفكير في اختيار بعض أفضل منتجات ايكيا التي ستساعدك في الحفاظ على خزانة ملابسك منظمة.