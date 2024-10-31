الحل السريع لأدراج خزانة ملابس ايكيا المترهلة قبل رميها

قد يكون من المحبط للغاية أن تفتح خزانة الملابس الخاصة بك لتجد أن اللوحة السفلية للدرج قد انزلقت مرة أخرى من مكانها أو أنها مستمرة في الترهل. إذا كنت في هذا الموقف، فقد تشعر بالقلق من أن الوقت قد حان بالفعل لشراء بديل لخزانة الملابس بأكملها. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال حتى الآن. سواء كان لديك أثاث مناسب للميزانية مثل مجموعة IKEA HEMNES أو منتج من علامة تجارية أخرى، هناك حل بسيط يجب عليك تجربته أولاً والذي يمكن أن يوفر لك قدرًا كبيرًا من التغيير.
إن الخدعة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة الدرج المترهل إلى حالة العمل هي شراء وتثبيت مجموعة من أسافين الإصلاح. على سبيل المثال، يمكنك شراء مجموعة من 100 قطعة من Canomo Plastic Furniture Wedges على أمازون مقابل 7 دولارات. تتلاءم هذه القطع المثلثة الصغيرة أسفل اللوحة السفلية للدرج وتمنعها من الانزلاق خارج أخدودها. على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها توفر قدرًا كبيرًا من التعزيز الذي سيزيد من عمر خزانة الملابس الخاصة بك ويسمح لك بوضع المزيد من الوزن في الأدراج. كما أنها سهلة التثبيت نسبيًا ولا تتطلب أي أدوات خاصة. بمجرد الانتهاء من إصلاح خزانة الملابس الخاصة بك، قد ترغب أيضًا في التفكير في اختيار بعض أفضل منتجات ايكيا التي ستساعدك في الحفاظ على خزانة ملابسك منظمة.
إضافة تعزيزات صديقة للميزانية إلى أدراجك
إسفين إصلاح الأثاث البلاستيكي يجعل إصلاح الدرج المترهل أمرًا سهلاً، سواء كان الأثاث من ايكيا أو أي علامة تجارية أخرى. لإضافتها إلى خزانة الملابس الخاصة بك، ابدأ بإخراج الأدراج التالفة وقلبها. ستوضع الأوتاد أسفل اللوحة السفلية للدرج وتنزلق إلى الشق الأكبر الذي كان من المفترض أن يثبت اللوحة في مكانها. ما عليك سوى ربطها بخزانة الملابس باستخدام البراغي المتوفرة ومفك البراغي. تأكد من أن الأوتاد متباعدة بشكل متساوٍ بحيث يظل وزن ملابسك موزعًا بالتساوي. تجنب وضعها بالقرب من الزوايا لمنع تشقق الخشب. لتجنب وضع الكثير في الأدراج، قد ترغب أيضًا في التفكير في أفضل بدائل خزانة الملابس لغرفة نومك.
إذا كان درج خزانة الملابس الخاص بك يحتاج إلى مزيد من التعزيز أو إذا بدأت اللوحة السفلية في التمزق، فقد لا يزال بإمكانك حفظ التركيبات ببعض الإصلاحات الإضافية التي يمكنك القيام بها بنفسك. إذا حدث الترهل في منتصف الدرج، فكر في تركيب دعامات تقوية بلاستيكية أو معدنية قابلة للتعديل، مثل تلك الموجودة في طقم إصلاح الدرج FRMSAET. إذا كان لديك قاع درج ممزق أو تالف، فيمكنك استبداله بالكامل بقطعة جديدة من الخشب الرقائقي. للقيام بذلك، قم بتفكيك الدرج بأكمله أولاً. نظرًا لأنك ستخرج كل شيء، اغتنم الفرصة لمعرفة أفضل طريقة لتنظيم أدراج خزانة الملابس الخاصة بك. تأكد من استخدام الجزء السفلي من الدرج القديم لقياس اللوحة البديلة قبل التخلص منها، ثم قم ببساطة بتثبيت القطعة الجديدة.