الحل السريع لإعادة باب الجيب الخاص بك إلى المسار الصحيح بسهولة

يمكن أن تكون أبواب الجيب إضافة رائعة لمنزلك، حيث توفر حلاً موفرًا للمساحة للغرف الصغيرة. ومع ذلك، أبواب الجيب تأتي مع بعض الجوانب السلبية. عندما ينزلقون عن مساراتهم أو يصبحون غير محاذين، يمكن أن يكون ذلك مشكلة حقيقية. الخبر الجيد؟ لا تحتاج إلى الاتصال بعامل ماهر لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. باستخدام القليل من الأدوات والقليل من المعرفة، يمكنك إصلاح باب جيبك بنفسك. دعنا نسير عبر عملية سهلة المتابعة لاستعادة الانزلاق السلس لبابك.
أول شيء يجب التحقق منه هو المسار نفسه. في بعض الأحيان، يخرج الباب عن المسار لمجرد أن المسار قد ارتخي أو تشوه مع مرور الوقت. للتحقق مما إذا كانت هذه هي المشكلة، أمسك بالمسار وحركه. إذا تحركت، فسوف تحتاج إلى تشديد البراغي التي تثبته في مكانه. يجب أن يكون هذا واضحًا إلى حد ما، لكن إذا تم تجريد المسامير أو فتحات المسامير (وهو أمر شائع في الأبواب القديمة)، فستحتاج إلى حل سريع.
قم بإزالة البراغي المقطوعة، واملأ الثقوب بأعواد تنظيف الأسنان أو عيدان تناول الطعام المغموسة في غراء الخشب، وبمجرد أن يجف الغراء، قم بربطها مرة أخرى. ستؤدي هذه الخدعة إلى إنشاء ملاءمة محكمة للبراغي وتشديد المسار. إذا لم يحل تشديد المسار المشكلة وكان الباب لا يزال بعيدًا عن مساره، فقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية: الوصول إلى الدعامة العلوية.
الوصول إلى الدعامة العلوية وإعادة ضبط الباب
السبب الأكثر شيوعًا لخروج باب الجيب عن مساره هو بكراته. لإعادة ضبط الباب أو إصلاح باب خرج تمامًا عن مساره، ستحتاج إلى الوصول إلى الدعامة العلوية. يتطلب ذلك إزالة جزء من كسوة الباب، عادة من جانب واحد. لمعرفة الجانب الذي تريد إزالته، انظر عن كثب إلى الدعامة العلوية. الجانب الذي يوفر أفضل وصول لمفتاح باب الجيب هو الجانب الذي ستزيله.
ابدأ بقطع السد على طول القطع بسكين جيب متعدد الأدوات. ثم قم بإزالة القطع بعناية باستخدام شريط مسطح. كن لطيفًا، لأن القطع القديمة قد تكون هشة وعرضة للتشقق. بمجرد إيقاف القطع، سترى نظام الأسطوانة. الآن، قم بتحريك بكرات الباب مرة أخرى إلى المسار. قم بفك الصمولة العلوية باستخدام مفتاح باب الجيب الخاص بك ثم قم بتحريك الدعامة مرة أخرى إلى أسفل المزلاج. هذه هي فرصتك لضبط محاذاة الباب. إذا كان الباب به فجوة في الأسفل، فاضبط الدعامة لتسويتها.
فقط احرص على عدم الإفراط في الضبط، لأن الحركة الزائدة قد تؤدي إلى التخلص من مزلاج الباب أو الدليل السفلي. بمجرد أن تصبح راضيًا عن موضع الباب، قم بربط الصامولة العلوية بأمان باستخدام مفتاح باب الجيب للحفاظ على كل شيء في مكانه. ستحتاج أيضًا إلى تشحيم البكرات باستخدام زيت بالتنقيط لمساعدتها على التحرك بسلاسة أكبر. وأخيرًا، أعد تركيب القطع. ضع القليل من المادة اللاصقة على التماس الخلفي، ثم ثبتها في مكانها، واتركها حتى تجف قبل استخدام الباب مرة أخرى.