الحل السريع لإعادة باب الجيب الخاص بك إلى المسار الصحيح بسهولة

يمكن أن تكون أبواب الجيب إضافة رائعة لمنزلك، حيث توفر حلاً موفرًا للمساحة للغرف الصغيرة. ومع ذلك، أبواب الجيب تأتي مع بعض الجوانب السلبية. عندما ينزلقون عن مساراتهم أو يصبحون غير محاذين، يمكن أن يكون ذلك مشكلة حقيقية. الخبر الجيد؟ لا تحتاج إلى الاتصال بعامل ماهر لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. باستخدام القليل من الأدوات والقليل من المعرفة، يمكنك إصلاح باب جيبك بنفسك. دعنا نسير عبر عملية سهلة المتابعة لاستعادة الانزلاق السلس لبابك.

أول شيء يجب التحقق منه هو المسار نفسه. في بعض الأحيان، يخرج الباب عن المسار لمجرد أن المسار قد ارتخي أو تشوه مع مرور الوقت. للتحقق مما إذا كانت هذه هي المشكلة، أمسك بالمسار وحركه. إذا تحركت، فسوف تحتاج إلى تشديد البراغي التي تثبته في مكانه. يجب أن يكون هذا واضحًا إلى حد ما، لكن إذا تم تجريد المسامير أو فتحات المسامير (وهو أمر شائع في الأبواب القديمة)، فستحتاج إلى حل سريع.

قم بإزالة البراغي المقطوعة، واملأ الثقوب بأعواد تنظيف الأسنان أو عيدان تناول الطعام المغموسة في غراء الخشب، وبمجرد أن يجف الغراء، قم بربطها مرة أخرى. ستؤدي هذه الخدعة إلى إنشاء ملاءمة محكمة للبراغي وتشديد المسار. إذا لم يحل تشديد المسار المشكلة وكان الباب لا يزال بعيدًا عن مساره، فقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية: الوصول إلى الدعامة العلوية.