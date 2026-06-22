الحل السهل الذي يمنع الرمال من انسداد غسالتك

لقد عدت للتو من يوم مشمس ومليء بالإثارة على الشاطئ والآن أصبحت المناشف وملابس السباحة والملابس مغطاة بالرمال المتبقية. بمجرد عودتك إلى المنزل، قد يكون من الطبيعي أن تقوم بإلقاء ملابسك مباشرة في الغسالة. ولسوء الحظ، فإن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض الإصلاحات باهظة الثمن. كيف؟ يعتبر الرمل مادة كاشطة ويتكتل معاً عندما يبتل؛ يمكن أن يستقر هذا في شقوق أسطوانة الغسالة. لا يمكن أن تظهر فقط في الأحمال المستقبلية، ولكن الحطام مثل الرمل يمكن أيضًا أن يسد مضخة الصرف. قبل أن تعرف ذلك، يبدأ جهازك في إصدار أصوات طحن ويواجه صعوبة في تصريف المياه، وتتصل بفني الإصلاح. لذا بدلاً من المخاطرة بتدمير الغسالة والمجفف، ما عليك سوى استخدام طريقة الرج والتجفيف للتخلص من الرمال.

طريقة الهز والتجفيف هي بالضبط ما تبدو عليه. قبل الدخول إلى الباب الأمامي لمنزلك، قم برج المناشف وملابس السباحة الخاصة بك بقوة في الخارج للتخلص من أثقل الحبوب وأكثرها رخاوة. ثم قم بتعليقها على حبل الغسيل الخارجي أو كرسي الفناء أو درابزين سطح السفينة واتركها حتى تجف تمامًا، مما سيساعد على تفكيك أي رمال لا تزال ملتصقة بالمواد الرطبة. بمجرد أن تجف المناشف والملابس تمامًا، خذها إلى الخارج وقم بهزها بقوة للمرة الأخيرة. يجب أن تضع الملابس في الغسالة فقط بعد هذه الهزة الثانية، حيث ستختفي معظم الرمال المتبقية في هذه المرحلة. تعتبر طريقة الهز والتجفيف منطقية وتؤدي المهمة. فقط تأكد من إفراغ أي جيوب قبل القيام بالغسيل.