الحل الميسور التكلفة الذي يعمل على إصلاح الرقائق والخدوش في أرضيات LVP

تعد ألواح الفينيل الفاخرة (LVP) من بين أكثر أنواع أرضيات الفينيل شيوعًا، وذلك لسبب وجيه. يحاكي LVP الخشب الصلب بشكل مثالي بجزء بسيط من السعر، ولكن ربما يكون الأكثر جاذبية هو متانته. يمكنك الاختيار بين الأنماط المقاومة للماء والمقاومة للماء، مما يجعل التنظيف سريعًا وسهلاً، بالإضافة إلى أنها مصممة لتحمل المناطق ذات الازدحام الشديد دون أن تظهر عليها علامات التآكل. ومع ذلك، هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند تنظيف الأرضيات الخشبية المصنوعة من الفينيل (مثل استخدام الصوف الفولاذي أو مكنسة كهربائية ملحقة بفرشاة)، والتي يمكن أن تسبب خدوشًا ورقائق.

لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لإصلاح هذه المشكلة تناسب جميع مستويات محبي الأعمال اليدوية وتكلف بضعة دولارات فقط. كما أوضح أحد الحرفيين على موقع YouTube، فإن معجون ROBERTS Quick-Repair Putty يصنع العجائب لملء الرقائق والخدوش في LVP ويكلف 7 دولارات فقط على Amazon. تم تصميم هذا المعجون ليلتصق بالخشب والصفائح والفينيل، وهو سهل الاستخدام ويأتي في مجموعة متنوعة من الظلال ليتناسب تمامًا مع أرضيتك. إذا لم يكن أي من الألوان المتاحة مثاليًا، يمكنك أيضًا مزج بعض الألوان معًا للحصول على ملاءمة أفضل. كل ما عليك فعله هو عصر كمية من المعجون داخل الرقاقة أو على طول الخدش، ثم استخدام سكين المعجون لتحقيق نتيجة سلسة تمامًا، وإزالة المسافة البادئة للأبد.