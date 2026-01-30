الحل الميسور التكلفة الذي يعمل على إصلاح الرقائق والخدوش في أرضيات LVP

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تعد ألواح الفينيل الفاخرة (LVP) من بين أكثر أنواع أرضيات الفينيل شيوعًا، وذلك لسبب وجيه. يحاكي LVP الخشب الصلب بشكل مثالي بجزء بسيط من السعر، ولكن ربما يكون الأكثر جاذبية هو متانته. يمكنك الاختيار بين الأنماط المقاومة للماء والمقاومة للماء، مما يجعل التنظيف سريعًا وسهلاً، بالإضافة إلى أنها مصممة لتحمل المناطق ذات الازدحام الشديد دون أن تظهر عليها علامات التآكل. ومع ذلك، هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند تنظيف الأرضيات الخشبية المصنوعة من الفينيل (مثل استخدام الصوف الفولاذي أو مكنسة كهربائية ملحقة بفرشاة)، والتي يمكن أن تسبب خدوشًا ورقائق.
لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لإصلاح هذه المشكلة تناسب جميع مستويات محبي الأعمال اليدوية وتكلف بضعة دولارات فقط. كما أوضح أحد الحرفيين على موقع YouTube، فإن معجون ROBERTS Quick-Repair Putty يصنع العجائب لملء الرقائق والخدوش في LVP ويكلف 7 دولارات فقط على Amazon. تم تصميم هذا المعجون ليلتصق بالخشب والصفائح والفينيل، وهو سهل الاستخدام ويأتي في مجموعة متنوعة من الظلال ليتناسب تمامًا مع أرضيتك. إذا لم يكن أي من الألوان المتاحة مثاليًا، يمكنك أيضًا مزج بعض الألوان معًا للحصول على ملاءمة أفضل. كل ما عليك فعله هو عصر كمية من المعجون داخل الرقاقة أو على طول الخدش، ثم استخدام سكين المعجون لتحقيق نتيجة سلسة تمامًا، وإزالة المسافة البادئة للأبد.
كيفية إصلاح الرقائق والخدوش بسرعة في أرضيات LVP
كما أخبرنا خبير الأرضيات لدينا، فإن ألواح الفينيل الفاخرة هي في الواقع استثمار أفضل من الخشب الصلب المصمم هندسيًا، مما يجعل الحفاظ عليه أكثر أهمية. إذا لاحظت شقًا أو خدشًا يحتاج إلى إصلاح، فابدأ بالكنس حوله جيدًا لإزالة كل الحطام من المنطقة. بعد ذلك، قم بالضغط على كمية كبيرة من معجون روبرتس للإصلاح السريع (ضع دائمًا أكثر مما تحتاج) ووزعه بسكين المعجون للحصول على طبقة متساوية ومسطحة. امسح الفائض بمنشفة ورقية جافة، مع الحرص على عدم إزالة أي من المعجون من الخدش أو الرقاقة الفعلية. مرر سكين المعجون عبر أخدود الأرضية قبل أن يتماسك المعجون للحفاظ على الانقسام بين الألواح، ثم اترك التطبيق حتى يجف تمامًا لمدة نصف ساعة تقريبًا. للحصول على شريحة أو أخدود أعمق، من الأفضل تكرار هذه العملية عدة مرات بدلاً من محاولة ملئها في طلقة واحدة. بمجرد الانتهاء، إذا كان الحشو ملحوظًا بشكل خاص، يمكنك تمويهه بشكل أفضل عن طريق إعادة إنشاء نمط الحبوب الأصلي لللوح باستخدام مجموعة الطلاء.
ومع ذلك، فإن المعجون ليس خيارك الوحيد. بالنسبة للخدش الصغير جدًا الذي يخدش السطح فقط، حاول تنعيمه عن طريق تمرير قطعة قماش مبللة أو الجزء الخلفي من الملعقة على المنطقة. بدلًا من ذلك، إذا لم تكن منزعجًا من المسافة البادئة بقدر ما يزعجك الخط الأبيض الذي خلفه الخدش، يمكنك إخفاءه باستخدام خافي الخدوش من WearMax، على الرغم من أن هذا لن يصلح السطح فعليًا بالطريقة التي سيعمل بها المعجون.