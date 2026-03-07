الحل لتجنب تجفيف الأحذية بأي ثمن (قد يكون خطيرًا)

يجلب فصل الشتاء طقسًا باردًا وبطانيات ثلجية عبر جزء كبير من البلاد. بغض النظر عما إذا كنت تقوم بالجرف أو التزلج، فمن المحتم (تقريبًا) أن تتساقط الثلوج في كل مكان، بدءًا من قفازاتك وحتى حذائك. دعونا نواجه الأمر – لا أحد يحب الأحذية الباردة والمبللة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى ارتدائها مرة أخرى بعد وقت قصير من خلعها. على الرغم من وجود حيلة ميسورة التكلفة لتجفيف حذائك الرطب في وقت قصير، إلا أن الكثير من الناس ما زالوا يعتقدون أن تجفيف الأحذية على المدفأة (مثل المدفأة أو المبرد) أمر آمن.

إن استخدام أي جهاز تسخين، سواء كان سخانًا محمولًا أو مشعاع منزلك أو فتحات التدفئة، هو ببساطة غير آمن. وعلى نفس المنوال، فإن الأحذية هي أحد الأشياء التي لا يجب عليك أبدًا تجفيفها في المجفف الخاص بك. ولعل السبب الأكبر الذي يجعلك تتجنب المدفأة هو خطر نشوب حريق. تتمتع العديد من مواد الأحذية الاصطناعية، مثل النايلون، بنقاط انصهار منخفضة نسبيًا. إذا تركت ملامسة أو قريبة جدًا من مصدر حرارة مباشر، فيمكن أن تذوب أو تشتعل. نظرًا لأن الناس يميلون إلى ترك الأحذية بالقرب من المدفأة ليلاً (بمجرد انتهاء اليوم)، فإنك تتعرض لخطر نشوب حريق أثناء نومك.

يمكن أن يؤدي ترك حذائك فوق مصدر الحرارة (أو بجواره) إلى منع تهويته، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق. لكن ما هو أكثر من ذلك هو احتمال ظهور أبخرة سامة يمكن أن تنتجها. تحتوي العديد من الأحذية على جلود معالجة ومواد بلاستيكية وأصباغ كيميائية. عندما تتعرض هذه المواد لحرارة عالية، فإنها يمكن أن “تنطلق غازات”، مما يؤدي إلى إطلاق أبخرة كيميائية مزعجة وربما ضارة في مساحة المعيشة الخاصة بك.