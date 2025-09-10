الحمام الضروري الذي يمكنك استخدامه لتلقيح نباتات الطماطم المتعثرة اليدوية

سواء كان ذلك من نقص الملقحات في منطقتك أو ربما بعض الطقس غير المتوقع ، في بعض الأحيان يمكن أن تبدو تلك الزهور الصفراء الصغيرة على نبات الطماطم تبدو جميلة ولكنها غير مثمرة. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يوفر فيه بطل غير محتمل من حمامك (من جميع الأماكن) اليوم – فرشاة الأسنان الكهربائية. تقرأ ذلك بشكل صحيح: يمكن أيضًا استخدام نفس الأداة التي تستخدمها لتنظيف أسنانك لتهز حبوب اللقاح الفضفاضة من أزهار الطماطم ، مما يمنحهم لقطة أفضل في الحصول على الطماطم والمتنامية.

الطماطم والفلفل والباذنجان كلها نباتات تحتاج زهورها إلى الاهتزاز لإطلاق حبوب اللقاح. توفر النحل وغيرها من الحشرات الملوثات الطيران هذه الخدمة بشكل طبيعي بأجنحتها ، لكن فرشاة الأسنان التي تضغط بلطف ضد جذع نبات الطماطم قد يكون كافياً لتقليد هذا الطنين. إنها في الأساس خدعة الطماطم البسيطة (التي تحققت من خلال هز السيقان أو تدغدغها بفرشاة أسنان) ، ولكن على نطاق أكبر. على الرغم من أنه قد يبدو غريباً ، فإن النتائج ستتحدث عن نفسها.

لجعل هذه الطريقة تعمل حقًا ، فإن التوقيت مهم. أفضل نافذة التلقيح لأزهار الطماطم المفتوحة بالكامل هي من وقت متأخر من الصباح إلى وقت مبكر من المساء في يوم جاف ، حيث يكون هذا عندما يكون حبوب اللقاح أكثر من ذلك. من خلال خلق اهتزاز لطيف ، تساعد فرشاة الأسنان على نقل حبوب اللقاح من الأجزاء الذكرية للزهرة إلى الأجزاء الأنثوية. هذا يزيد من فرص إعداد الفاكهة ، وعلى عكس الاعتماد على الطقس أو المساعدين الطيران مثل النحل ، يمكنك أن تطمئن إلى أن المهمة قد تم.