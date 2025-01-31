الحمضيات الشتوية: أصعب الأشجار للمناخات الباردة

هل تتوق لتنمية أشجار الحمضيات الخاصة بك ، لكنك تخشى أن تنجو من درجات حرارة الشتاء الباردة؟ إن اهتمامك مفهوم لأن أشجار الحمضيات تعتبر نباتات شبه استوائية ، مما يعني أنها ليست باردة بشكل خاص وأسعد في درجات الحرارة تتراوح بين 60 و 90 درجة فهرنهايت. ولكن ، يمكن لبعض الأصناف التعامل مع البرد بشكل أفضل من غيرها. بالنسبة للمناخات الأكثر برودة ، فإن بعض الأصناف المختلفة من الماندرين ، والكومكات ، والبرتقال ، واليوسفيس تكون أكثر تسامحًا من الليمون والليمون. ومع ذلك ، هناك أصناف قزمية من أشجار الحمضيات الأخيرة المتاحة ، والتي يمكنك أن تنمو بسهولة في حاويات كبيرة وجلبها إلى الداخل خلال فصل الشتاء.
إذا كنت ترغب في زراعة شجرة الحمضيات أو اثنتين في حديقتك وكنت تعيش في مناخ أكثر برودة ، فإن مجموعة واحدة يمكن أن تفكر فيها هي Satsuma Mandarin (الحمضيات Unshiu Marcovitch) ، مع أصنافها الأكثر شعبية هي “owari” (الحمضيات الشبكي) . يمكن لهذا التنوع المعين أن يقاوم درجات الحرارة الباردة وصولاً إلى 14 إلى 18 درجة فهرنهايت في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11. ستنتج الشجرة ثمارًا صغيرة إلى متوسطة الحجم وذات مبهجة ، والتي تنضج من أكتوبر إلى نوفمبر. ميزة أخرى من هذا التنوع هي أن الثمار عادة ما تكون بلا بذرة ، مما يجعلها سهلة الاستهلاك مباشرة من الشجرة. ومن المثير للاهتمام ، هذا أيضًا أحد تلك الثمار التي يمكنك أن تنمو في منزل أو شقة.
أصناف الحمضيات الباردة الأخرى
Kumquats (Citrus japonica) هي مجموعة أخرى تعتبر متحملة للبرد جدًا ويمكنها التعامل مع درجات الحرارة إلى 16 درجة فهرنهايت في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 9 و 10. هذه الأشجار تنتج ثمارًا صغيرة من أكتوبر وحتى مارس. الفواكه هي مزيج من الحلو والحامض وتستخدم بشكل شائع لصنع مربى. من أجل الفاكهة الأكثر حلاوة ، جرب الصنف “Meiwa” (Fortunella Crassifolia) ، أو إذا كنت تفضل المزيد من الحافة ، فقد يكون “Nagami” (Fortunella Margarita) أفضل خيار لك.
إذا كنت ترغب في محاولة زراعة البرتقال ، يمكن لبعض الأصناف التعامل مع درجات الحرارة الباردة في العشرينات العالية دون الحفاظ على تلف النبات. أحد أصنافها الجيدة التي يجب تجربتها هي UGA Southern Frost Navel Orange (Citrus x Sinensis ‘UGA Southern Frost’) ، والتي ستنمو في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. ستجد أيضًا أن “كليمنتين” (الحمضيات × كليمنتينا) ، ، “Dancy” (Citrus Reticulata) ، و “Changsha” (الحمضيات Reticulata) لها تسامح جيد جدًا. ضع في اعتبارك أن ثمار الحمضيات نفسها سوف تتجمد في درجات حرارة طويلة بين 26 إلى 28 درجة فهرنهايت. إذا تم تجميدها ، فسوف تجف الفاكهة ، وسوف تنزل تلك الناضجة عادة على الأرض.
لشيء مختلف قليلاً ينتج ثمار الحمضيات الممتازة مناسبة لصنع الهلام والمربى ، قد ترغب في تجربة شجرة البرتقال “Flying Dragon” (Trifoliata الحمضيات “Flying Dragon”) ، ولكن تأخذ الاهتمام بأن الثمار من هذه الشجرة هي أيضًا كثيرًا أيضًا حامض لتناول الطعام الخام. ومع ذلك ، يمكن زراعة هذا الصنف في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ويؤدي إلى شجرة انتشار جميلة يمكن أن تصل إلى أقصى ارتفاع 20 قدمًا.
حماية أشجار الحمضيات الخاصة بك أثناء نوبات البرد
على الرغم من أن الأصناف التي حددناها تعتبر تتحمل نسبيًا نسبيًا ، إذا كنت تتوقع درجات حرارة متجمدة ، فلا يزال يتعين عليك تزويد أشجارك ببعض الحماية. هذا مهم بشكل خاص للأشجار الصغيرة التي يجب أن تتم تغطية اتحاد الكسب غير المشروع. يمكنك القيام بذلك عن طريق الخدمات المصرفية للتربة حول الجذع ، مع التأكد من تغطية الكسب غير المشروع بالكامل وحتى الأطراف السفلية. بمجرد أن تنتهي أي فرصة للاضطراب الصقيع ، يمكنك إزالة ضفة التربة بعناية ، مما يضمن عدم إتلاف لحاء الشجرة.
للحصول على المزيد من الأشجار الناضجة ، قد ترغب في استكشاف كيفية تغطية النباتات من الصقيع باستخدام أشياء مثل البطانيات أو الخيش أو قطعة قماش الصقيع. يوصى أيضًا بتسقي الأرض المحيطة بالشجرة قبل التجميد لأن التربة الرطبة أكثر قدرة على امتصاص الحرارة وإجراءها من التربة الجافة. إذا كنت تتوقع درجات حرارة بارد للغاية بين عشية وضحاها ، فقد ترغب في وضع مصابيح كهربائية تحت غطاء واقية لتوفير القليل من الحرارة لأشجارك – ولكن حذار من مخاطر الحريق. بدلاً من ذلك ، يجب أن يوفر ببساطة وضع إبريق من الماء الساخن تحت الغطاء بين عشية وضحاها القليل من الدفء الإضافي.