الحمضيات الشتوية: أصعب الأشجار للمناخات الباردة

هل تتوق لتنمية أشجار الحمضيات الخاصة بك ، لكنك تخشى أن تنجو من درجات حرارة الشتاء الباردة؟ إن اهتمامك مفهوم لأن أشجار الحمضيات تعتبر نباتات شبه استوائية ، مما يعني أنها ليست باردة بشكل خاص وأسعد في درجات الحرارة تتراوح بين 60 و 90 درجة فهرنهايت. ولكن ، يمكن لبعض الأصناف التعامل مع البرد بشكل أفضل من غيرها. بالنسبة للمناخات الأكثر برودة ، فإن بعض الأصناف المختلفة من الماندرين ، والكومكات ، والبرتقال ، واليوسفيس تكون أكثر تسامحًا من الليمون والليمون. ومع ذلك ، هناك أصناف قزمية من أشجار الحمضيات الأخيرة المتاحة ، والتي يمكنك أن تنمو بسهولة في حاويات كبيرة وجلبها إلى الداخل خلال فصل الشتاء.

إذا كنت ترغب في زراعة شجرة الحمضيات أو اثنتين في حديقتك وكنت تعيش في مناخ أكثر برودة ، فإن مجموعة واحدة يمكن أن تفكر فيها هي Satsuma Mandarin (الحمضيات Unshiu Marcovitch) ، مع أصنافها الأكثر شعبية هي “owari” (الحمضيات الشبكي) . يمكن لهذا التنوع المعين أن يقاوم درجات الحرارة الباردة وصولاً إلى 14 إلى 18 درجة فهرنهايت في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11. ستنتج الشجرة ثمارًا صغيرة إلى متوسطة الحجم وذات مبهجة ، والتي تنضج من أكتوبر إلى نوفمبر. ميزة أخرى من هذا التنوع هي أن الثمار عادة ما تكون بلا بذرة ، مما يجعلها سهلة الاستهلاك مباشرة من الشجرة. ومن المثير للاهتمام ، هذا أيضًا أحد تلك الثمار التي يمكنك أن تنمو في منزل أو شقة.