الحيلة البسيطة التي تتيح لك إعادة استخدام الروابط المضغوطة

تعتبر الروابط المضغوطة أدوات مريحة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على تنظيم الأسلاك، وربط العناصر ببعضها البعض، والمزيد. كما أنها ميسورة التكلفة للغاية وسهلة الاستخدام. ونتيجة لذلك، قد تحتفظ بحزمة منها في متناول يدك بنفسك. المشكلة هي أن معظم الناس يعتقدون أن الأربطة السحابية يمكن استخدامها مرة واحدة فقط، لذلك ينتهي بهم الأمر بالتخلص منها بعد أن تؤدي غرضها. تعتبر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الروابط المضغوطة مساهمًا رئيسيًا في التلوث البلاستيكي الضار. إذا كنت ترغب في تقليل النفايات البلاستيكية الخاصة بك، يمكنك ذلك بالفعل استخدم الروابط المضغوطة أكثر من مرة عن طريق فصلها بمفك براغي صغير أو مشبك ورق أو دبوس أمان.
بعد إتقان هذه الحيلة البسيطة، يمكنك إعادة استخدام الأربطة المضغوطة عدة مرات قبل التخلص منها. لا تقبل مرافق إعادة التدوير الروابط المضغوطة نظرًا لصغر حجمها واحتمال أن تشكل خطرًا على سلامة العمال، لذا من المهم محاولة استخدامها عدة مرات قبل رميها. سيساعدك هذا الاختراق أيضًا على توفير القليل من المال لأنك لن تحتاج إلى إعادة شراء الروابط المضغوطة كثيرًا. فقط تذكر أن تكون لطيفًا عند فك البلاستيك باستخدام الأداة التي تختارها حتى لا تمزقه أو تتلفه عن طريق الخطأ.
كيفية التراجع عن ربطة عنق مضغوطة لإعادة استخدامها
ألقِ نظرة على TikTok أعلاه الذي نشره المستخدم @jmg8tor لفهم كيفية التراجع عن ربطة عنق مضغوطة خطوة بخطوة. سوف تحتاج إلى ضع أداتك الصغيرة المدببة داخل الصندوق البلاستيكي الصغير على ربطة عنق مغلقة. بعد ذلك، اسحب الطرف البلاستيكي الطويل عبر الصندوق لتحريره. الآن، يجب أن تكون ربطة العنق المضغوطة جاهزة للاستخدام لبضعة استخدامات أخرى. نظرًا لأن هذه الحيلة تتيح لك الاستفادة بشكل أكبر من هذه المثبتات، فكر في الإبداع في استخدام الأربطة المضغوطة للمساعدة في الحفاظ على منزلك وحديقتك منظمين.
إذا كان لديك أسلاك مفكوكة في جميع أنحاء منزلك، يمكنك لف كل منها في دائرة واستخدام ربطة عنق مضغوطة لتثبيتها. في الحديقة، إذا كان لديك نباتات تحتاج إلى إبقائها في وضع مستقيم، يمكنك استخدام أربطة مضغوطة لربطها بقضيب مثبت في التربة أثناء نموها. هذه الحلول البلاستيكية الصغيرة للمشاكل تنقذ أيضًا اليوم عندما يتعلق الأمر بوضع ديكور ممتع للعطلات في جميع أنحاء منزلك. فكر في استخدامها لتعليق الأكاليل أو أكاليل الزهور أو أي ديكور احتفالي آخر ترغب في عرضه.