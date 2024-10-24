الحيلة البسيطة التي تتيح لك إعادة استخدام الروابط المضغوطة

تعتبر الروابط المضغوطة أدوات مريحة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على تنظيم الأسلاك، وربط العناصر ببعضها البعض، والمزيد. كما أنها ميسورة التكلفة للغاية وسهلة الاستخدام. ونتيجة لذلك، قد تحتفظ بحزمة منها في متناول يدك بنفسك. المشكلة هي أن معظم الناس يعتقدون أن الأربطة السحابية يمكن استخدامها مرة واحدة فقط، لذلك ينتهي بهم الأمر بالتخلص منها بعد أن تؤدي غرضها. تعتبر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الروابط المضغوطة مساهمًا رئيسيًا في التلوث البلاستيكي الضار. إذا كنت ترغب في تقليل النفايات البلاستيكية الخاصة بك، يمكنك ذلك بالفعل استخدم الروابط المضغوطة أكثر من مرة عن طريق فصلها بمفك براغي صغير أو مشبك ورق أو دبوس أمان.

بعد إتقان هذه الحيلة البسيطة، يمكنك إعادة استخدام الأربطة المضغوطة عدة مرات قبل التخلص منها. لا تقبل مرافق إعادة التدوير الروابط المضغوطة نظرًا لصغر حجمها واحتمال أن تشكل خطرًا على سلامة العمال، لذا من المهم محاولة استخدامها عدة مرات قبل رميها. سيساعدك هذا الاختراق أيضًا على توفير القليل من المال لأنك لن تحتاج إلى إعادة شراء الروابط المضغوطة كثيرًا. فقط تذكر أن تكون لطيفًا عند فك البلاستيك باستخدام الأداة التي تختارها حتى لا تمزقه أو تتلفه عن طريق الخطأ.