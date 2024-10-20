الحيلة البسيطة التي تساعد على تقشير ولصق الظلال لتدوم لفترة أطول

إذا كنت تبحث عن بديل صديق للميزانية لتركيب ستائر أو ستائر جديدة، فقد تكون ظلال النوافذ القابلة للتقشير والعصا مناسبة تمامًا لمنزلك. عادة ما تكون هذه التركيبات مصنوعة من الورق، وتأتي بألوان متعددة، وتوفر حلاً سريعًا لأية مخاوف تتعلق بالخصوصية قد تكون لديك نتيجة ترك النوافذ مفتوحة، خاصة أثناء المساء. إنها أيضًا خدعة ديكور رائعة للمستأجرين تجعل من السهل تجنب إتلاف الجدار أو النافذة نفسها. ومع ذلك، إذا كنت قد جربت هذه الظلال المفيدة من قبل، فربما لاحظت أن المادة اللاصقة الخاصة بها يمكن أن تتآكل بمرور الوقت، مما يؤدي في النهاية إلى سقوطها.

لحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة يمكنك تنفيذها عند تثبيت ظلال العيون القابلة للتقشير واللصق لجعلها تدوم لفترة أطول بكثير. بدلاً من مجرد إخراجها من العبوة ووضعها على الفور، قم بإلقاء نظرة سريعة على الجانب السفلي من إطار النافذة. لسوء الحظ، يمكن أن تتجمع جميع أنواع الغبار والأوساخ على هذا السطح، خاصة لأنك ربما لا تنظر إليه كثيرًا. إن غسل هذه المنطقة بلطف باستخدام كحول الأيزوبروبيل المخفف يجعل المادة اللاصقة الموجودة على الظلال تدوم لفترة أطول، مما يعني أنك ستحصل في النهاية على المزيد من المال مقابل أموالك. هذه الخدعة هي إحدى الطرق العديدة الذكية لاستخدام الكحول المحمر في جميع أنحاء المنزل.