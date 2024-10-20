الحيلة البسيطة التي تساعد على تقشير ولصق الظلال لتدوم لفترة أطول

إذا كنت تبحث عن بديل صديق للميزانية لتركيب ستائر أو ستائر جديدة، فقد تكون ظلال النوافذ القابلة للتقشير والعصا مناسبة تمامًا لمنزلك. عادة ما تكون هذه التركيبات مصنوعة من الورق، وتأتي بألوان متعددة، وتوفر حلاً سريعًا لأية مخاوف تتعلق بالخصوصية قد تكون لديك نتيجة ترك النوافذ مفتوحة، خاصة أثناء المساء. إنها أيضًا خدعة ديكور رائعة للمستأجرين تجعل من السهل تجنب إتلاف الجدار أو النافذة نفسها. ومع ذلك، إذا كنت قد جربت هذه الظلال المفيدة من قبل، فربما لاحظت أن المادة اللاصقة الخاصة بها يمكن أن تتآكل بمرور الوقت، مما يؤدي في النهاية إلى سقوطها.
لحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة يمكنك تنفيذها عند تثبيت ظلال العيون القابلة للتقشير واللصق لجعلها تدوم لفترة أطول بكثير. بدلاً من مجرد إخراجها من العبوة ووضعها على الفور، قم بإلقاء نظرة سريعة على الجانب السفلي من إطار النافذة. لسوء الحظ، يمكن أن تتجمع جميع أنواع الغبار والأوساخ على هذا السطح، خاصة لأنك ربما لا تنظر إليه كثيرًا. إن غسل هذه المنطقة بلطف باستخدام كحول الأيزوبروبيل المخفف يجعل المادة اللاصقة الموجودة على الظلال تدوم لفترة أطول، مما يعني أنك ستحصل في النهاية على المزيد من المال مقابل أموالك. هذه الخدعة هي إحدى الطرق العديدة الذكية لاستخدام الكحول المحمر في جميع أنحاء المنزل.
أفضل الممارسات لتثبيت ظلال التقشير والعصا
إن تنظيف إطار النافذة ثم تجفيفه قبل تعليق ظلال التقشير واللصق سوف يقطع شوطًا طويلًا نحو زيادة عمرها الافتراضي. ومع ذلك، هناك بعض الاختراقات الأخرى التي يمكنك تجربتها أثناء التثبيت والتي ستبقيها موجودة لفترة أطول. أولاً، قم بقياس نافذتك لتحديد مقدار الورق الذي يجب عليك قطعه بالضبط. إذا كانت الستائر والستائر الخاصة بك مناسبة بشكل جيد، فلا ينبغي أن تتحرك كثيرًا إذا تعرضت لتيار هوائي، مما يساعد في تقليل الضغط على المادة اللاصقة. استخدم إما قاطعة صندوقية أو سكينًا بدلًا من المقص حتى تبدو الحواف متساوية.
تمامًا كما هو الحال مع منتجات التقشير والعصا الأخرى، من الجيد تثبيت الجانب اللاصق في مكانه لمدة لا تقل عن 30 ثانية إلى دقيقة عند وضعه لأول مرة، مع ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط. إذا كان من الصعب الوصول إلى الجانب السفلي من إطار النافذة، استخدم سلمًا لضمان سلامتك واستقرارك. بعد تثبيت الجزء الملصق في مكانه لبعض الوقت، قم بفتح الظلال ببطء بالتساوي قدر الإمكان حتى لا تمزقها. إذا كان المنتج مزودًا بمشابك بلاستيكية أو معدنية ثقيلة، فتأكد من توزيع الوزن بالتساوي على طول الجزء السفلي من الورقة بدلاً من تثبيت كل شيء على جانب واحد.