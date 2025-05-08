الحيلة البسيطة لتقليل الصوديوم من الخضروات المعلبة

مثلهم أو يكرهونهم ، يحتاج الجميع إلى تناول المزيد من الخضروات. الخضروات هي مصدر منخفض السعرات الحرارية من الألياف والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تقلل من خطر الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، والسكري من النوع 2 ، والسمنة. على الرغم من أن احتياجاتك الغذائية تختلف حسب عمرك وعوامل أخرى ، إلا أن معظم الناس يحتاجون إلى 2.5 كوب على الأقل من الخضروات في اليوم. هذا كثير من المنتجات لملء الثلاجة الخاصة بك ، وهذا أيضًا يفترض أن الخضروات المفضلة لديك في الموسم.

على الرغم من أن الخضروات المعلبة لا تتذوقها تمامًا مثل الطازجة ، إلا أنه لا داعي للقلق بشأن الإفساد ما لم تستغرق سنوات منذ أن قمت بتنظيف مخزنك (كم من الوقت يمكنك تخزين الأطعمة المعلبة بأمان). أيضا ، الخضروات المعلبة دائما في الموسم. ومع ذلك ، فإن إحدى المشكلات في الخضروات المعلبة هي كمية الصوديوم اللازمة للحفاظ عليها. يمكنك محاولة شطف الخضروات لإزالة الصوديوم الزائد ، لكن دراسة أقدم في مجلة جمعية الغذاء الأمريكية تقول إنها قد لا تعمل أيضًا. بدلاً من ذلك ، استبدل الباحثون محلول ملحي تعليب في علبة من الفاصوليا الخضراء بماء الصنبور قبل تسخين الخضار. هذه الخدعة البسيطة خفضت الصوديوم في الفاصوليا الخضراء بنسبة 33 ٪.