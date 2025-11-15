الحيلة التي لا تقبل المنافسة لاختبار ألوان الطلاء المحايدة على جدار أبيض

غالبًا ما يكون هناك شعور بالتوتر الكامن عند اختبار الألوان المحايدة، خاصة عندما يكون الجدار الذي تختبره عليه أبيض اللون. بالتأكيد، قد تعتقد أن اللون البيج هو مجرد لون بيج، ولكن في اللحظة التي تضع فيها بعضًا منه على جدار أبيض، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا، الأمر الذي قد يكون مزعجًا في البداية. حسنًا، شارك أحد المبدعين الأذكياء على Instagram حيلة مدهشة لحل هذه المشكلة القديمة، حيث يقترح عليك الاقتراب من العينة ووضع يدك برفق فوق المنتصف والنظر إليها بهذه الطريقة (أو من خلال عدسة الكاميرا لالتقاط صورة).

يدك بجانب العينة ستمنح عقلك قراءة أكثر صدقًا لما يبدو عليه اللون فعليًا بطريقة أكثر فعالية بكثير من مجرد رؤيته مقابل اللون الأبيض الساطع. تشبه إلى حد كبير الاختبارات التي ستساعدك على تحديد الدرجة اللونية للون الطلاء الخاص بك، إنها خدعة صغيرة يمكن أن توفر عليك على المدى الطويل بضع رحلات للعودة إلى متجر الأجهزة للعثور على اللون المحايد الذي تحبه بالفعل. إن دهن عينات الطلاء المحايدة مباشرة على جدار أبيض سيخلق تباينًا بين اللون الأبيض الصارخ والألوان الصامتة. فكر في الأمر وكأن عينك يتم خداعها بالسطوع المحيط بها، مما يؤدي إلى المبالغة في اللون، أو يجعلها تبدو مختلفة.