الحيلة التي لا تقبل المنافسة لاختبار ألوان الطلاء المحايدة على جدار أبيض

غالبًا ما يكون هناك شعور بالتوتر الكامن عند اختبار الألوان المحايدة، خاصة عندما يكون الجدار الذي تختبره عليه أبيض اللون. بالتأكيد، قد تعتقد أن اللون البيج هو مجرد لون بيج، ولكن في اللحظة التي تضع فيها بعضًا منه على جدار أبيض، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا، الأمر الذي قد يكون مزعجًا في البداية. حسنًا، شارك أحد المبدعين الأذكياء على Instagram حيلة مدهشة لحل هذه المشكلة القديمة، حيث يقترح عليك الاقتراب من العينة ووضع يدك برفق فوق المنتصف والنظر إليها بهذه الطريقة (أو من خلال عدسة الكاميرا لالتقاط صورة).
يدك بجانب العينة ستمنح عقلك قراءة أكثر صدقًا لما يبدو عليه اللون فعليًا بطريقة أكثر فعالية بكثير من مجرد رؤيته مقابل اللون الأبيض الساطع. تشبه إلى حد كبير الاختبارات التي ستساعدك على تحديد الدرجة اللونية للون الطلاء الخاص بك، إنها خدعة صغيرة يمكن أن توفر عليك على المدى الطويل بضع رحلات للعودة إلى متجر الأجهزة للعثور على اللون المحايد الذي تحبه بالفعل. إن دهن عينات الطلاء المحايدة مباشرة على جدار أبيض سيخلق تباينًا بين اللون الأبيض الصارخ والألوان الصامتة. فكر في الأمر وكأن عينك يتم خداعها بالسطوع المحيط بها، مما يؤدي إلى المبالغة في اللون، أو يجعلها تبدو مختلفة.
الوهم البصري في اللعب
لذا فإن سبب نجاح هذا الاختراق ربما يرجع إلى بعض الخدع البصرية الصغيرة في العمل. نظرًا لأن الضوء يرتد عن الجدران البيضاء، فإن رؤية ظلال أخرى مقابل اللون الأبيض قد تشوه قدرة أعيننا على رؤية درجات الألوان الأكثر دقة. يمكن أن يعود الأمر أيضًا إلى تأثير Bezold، الذي يشير إلى أن الألوان تبدو مختلفة اعتمادًا على الألوان القريبة منها، لذلك قد يبدو الدفء الناعم باردًا فجأة على الحائط الأبيض، أو قد يبدو الظل الرملي برتقاليًا تقريبًا. ومع ذلك، من خلال وضع يدك في الإطار، يمكننا أن نستنتج أن هذا يوفر لعينيك حاجزًا محايدًا يسمح للطلاء بالظهور أكثر توازناً. إنه يشبه إلى حد ما إعطاء عينيك نقطة مرجعية، بحيث يخفف لون بشرتك من وهج الجدار الأبيض ويعيد صياغة اللون الجديد في سياق يدك – وهو أمر يعرفه عقلك على أنه مألوف. في حين أن هذا التفسير منطقي، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذه فكرة أحد المبدعين وليست بالضرورة تقنية مثبتة علميًا.
وعملية اختيار درجة اللون المثالية للطلاء ليست عملية مستعجلة، حتى عندما تبحث عن درجة أكثر حيادية. سيستغرق الأمر وقتًا لأن الظلال يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتمادًا على الحائط الذي تختبره عليه وإضاءة الغرفة نفسها. لذا جرب العديد من العينات التي تحتاجها، واستخدم خدعة اليد، وبمجرد أن تحدد اختيارك أخيرًا، لا تنس إعادة استخدام عينات الطلاء الخاصة بك – فهي تصنع مجموعات صغيرة رائعة من أدوات اللمسات النهائية أو حتى مشاريع فنية صغيرة.