الحيلة السحرية لتنظيف الشحوم من جميع أثاث المطبخ بسهولة

في إحدى أمسيات الأسبوع الماضي، بينما كنت أطهو وجبة عائلية مليئة بالتوابل والزيت، لاحظت كيف انتشرت الشحوم العنيدة على خزائن المطبخ وظهر أثاثي وكأنه مغطى بطبقة دهنية لامعة. بدت المهمة مستحيلة، لكن مع بعض الحيل البسيطة تحولت عملية التنظيف إلى مهمة بسيطة وسريعة.

الحركات الصحيحة للتخلص من بقع الشحوم

أول سر اكتشفته هو التدخل السريع. فكلما انتظرت أكثر، تعمّقت الدهون في المسام وازدادت صعوبة إزالتها. لذا:

نظّف بشكل منتظم : مرر إسفنجة مبللة بعد كل طبخ لتفادي تراكم الرواسب.

: مرر إسفنجة مبللة بعد كل طبخ لتفادي تراكم الرواسب. استجب فور ظهور البقع: قبضة صغيرة من الإسفنجة وكريم تنظيف خفيف كافيان للتخلص من البقعة قبل تثبيتها.

تجربتي مع هذا الأسلوب جعلت خزائني تبدو كأنها جديدة، حتى بعد أشهر من الاستخدام اليومي.

نصائح لإزالة الدهون عن أثاث المطبخ

تختلف المواد في مطبخك، ولكلٍّ منها حيلة خاصة:

لخزائن الستانلس ستيل : امزج قليلًا من الخل الأبيض مع زيت الزيتون ، وضعهما على قطعة قماش نظيفة. امسح السطح برفق لترى لمعان المعدن يعود فورًا، فالخل يذوّب الدهون والزيت يكوّن طبقة حماية.

: امزج قليلًا من مع ، وضعهما على قطعة قماش نظيفة. امسح السطح برفق لترى لمعان المعدن يعود فورًا، فالخل يذوّب الدهون والزيت يكوّن طبقة حماية. للخشب : استخدم محلولًا خفيفًا من صابون مرسيليا مذاب في ماء دافئ. امسح السطح بسرعة ثم جففه فورًا لمنع امتصاص الخشب للمياه وتورُّمه.

: استخدم محلولًا خفيفًا من مذاب في ماء دافئ. امسح السطح بسرعة ثم جففه فورًا لمنع امتصاص الخشب للمياه وتورُّمه. للدهانات اللامعة : قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بقليل من الخل الأبيض كافية لإزالة الدهون دون خدش الطلاء اللامع.

: قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بقليل من كافية لإزالة الدهون دون خدش الطلاء اللامع. إذا فشلت الطرق السابقة: جرب معجونًا خفيفًا من صودا الخبز والماء، أو رُشَّة من مخلفات القهوة على الإسفنجة؛ فهو مادة كاشطة خفيفة تزيل البقع بلا خدوش.

تجربة جارتي بأنبوب من معجون صودا الخبز أنقذت خزانتها الملوَّنة حينما لم يجدي معها سائل الجلي.

احتياطات للحصول على أفضل نتيجة

لتحافظ على جمال مطبخك أطول فترة ممكنة:

اختبر دائمًا المنظف على المناطق الخفية أولاً لتتأكد من أنه لا يفسد السطح.

المنظف على أولاً لتتأكد من أنه لا يفسد السطح. تجنّب المنظفات الكاشطة القاسية التي قد تترك خدوشًا.

بعد كل تنظيف، جفّف الأسطح سريعًا بقطعة قماش نظيفة لتمنع ترك بقايا ماء أو رطوبة.

استخدم فقط المنظفات اللطيفة الطبيعية وقلل من المواد الكيميائية للحفاظ على البيئة وسلامتك.

باتباع هذه الحيل وتوظيف المواد الطبيعية المتوفرة لديك، ستتمكن من تنظيف أثاث المطبخ من الشحوم بسهولة والحفاظ على مطبخك في أبهى صورة دون عناء.