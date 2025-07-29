الحيلة السحرية لتنظيف دهون المطبخ من جميع الأسطح بسهولة

بينما كنت أحضر فطورًا سريعًا على الموقد، رفعت الغطاء فجأة وطفح الزيت على جدار الخزانة الفولاذية، تاركًا أثرًا دهنيًّا يصعب إزالته. بحثتُ عن طريقة بسيطة تُعيد لمعان أثاث المطبخ دون المبالغة في التنظيف، فوجدتُ هذه الحيلة التي تنجح مع كل الأسطح تقريبًا.

الحركات الصحيحة لمواجهة البقع الدهنية

عندما تظهر بقعة دهون صغيرة أو رشّات زيت، يكفي التعامل معها سريعًا قبل أن تتغلغل في المسامات. جربتُ في إحدى المرات الانتظار إلى نهاية الأسبوع لتنظيف المطبخ دفعة واحدة، ولكنني اضطررت بعدها لاستنزاف ساعة كاملة لإزالة الشحوم العنيدة. لذلك:

التدخل الفوري: مسح البقعة فور ظهورها بإسفنجة ورشة ماء دافئ مخلوط بملعقة من الصابون الطبيعي يكسر طبقة الدهون. التكرار المعتدل: تنظيف أسبوعي لمنع تراكم الرواسب وحفظ لمعان الأسطح دون تعب زائد.

حيل طبيعية لإزالة الدهون من مختلف الأسطح

الأسطح الفولاذية

اخلط ملعقتين من زيت الزيتون مع عصير نصف ليمونة .

مع عصير نصف . امسح سطح المعدن بقطعة قماش مبللة بالمزيج، ثم جفف فورًا؛ سيذيب هذا الحل الرقائق الدهنية ويترك لمعة واقية.

الخشب المطلي

حضّر ماءً دافئًا مع مقدار قليل من صابون مرسيليا .

. امسح بلطف، ثم جفف جيدًا بمنشفة قطنية لتجنب انتفاخ الألياف.

الأسطح المطلية واللامعة

استخدم قطعة مناشف ورقية ناعمة مع قليل من الخل الأبيض .

ناعمة مع قليل من . ربّت بها على الدهان بدلاً من الفرك القوي، لتحافظ على الطلاء ولا تترك خطوطًا.

إذا فشلت هذه الطرق، جرب مزج بيكربونات الصوديوم مع رشة من بقايا القهوة المطحونة؛ فهذا يوفّر قدرة كاشطة خفيفة تخلصك من البقع دون خدش السطح.

احتياطات لنتيجة مثالية