الحيلة السهلة لتركيب الزهور المزيفة في المزهريات الصغيرة – دون قطع السيقان

لطالما كان الديكور الزهري عنصرًا أساسيًا في منازل أمريكا الشمالية، كما أن الأزهار الواقعية آخذة في الارتفاع. حتى لو لم تكن لديك ميزانية كافية لشراء زهور نضرة كل أسبوع، يمكنك تبني هذا الاتجاه من خلال بعض الخيارات الزائفة ذات المظهر الواقعي. الجانب السلبي الوحيد للأزهار المزيفة هو التعامل مع كل تلك السيقان السلكية، خاصة إذا كانت المزهريات ضحلة. إذا لم يكن لديك مجموعة قوية من قواطع الأسلاك، أو ليس لديك الوقت الكافي للتعامل مع القطع المعدنية في كل مرة تشتري فيها باقة جديدة، يمكنك قص الزوايا بحيلة بسيطة: ثني السيقان. قد لا تكون هذه واحدة من الحيل التي ستغير قواعد اللعبة والتي تجعل الزهور الاصطناعية تبدو حقيقية لدرجة أنك لا تستطيع معرفة أنها مزيفة، ولكنها بالتأكيد ستجعل التعامل معها أسهل.
الخدعة السحرية وراء هذه الطريقة القصيرة لملء المزهرية هي إخفاء الأجزاء غير المرغوب فيها من الساق على مرأى من الجميع، أو خارجها. يتم قلب مجموعة الأغصان بأكملها رأسًا على عقب، ويتم ثني كل قطعة من المساحات الخضراء حول حزمة الأطراف. أثناء العمل في الباقة، تختفي القاعدة بأكملها ويمكن ضغطها في أي وعاء ضحل في متناول يدك. وهذا يجعل من السهل جدًا اختيار الزهور المثالية لكل حجم من المزهريات دون استخدام أدوات القطع.
قم بتحويل سيقانك الصناعية بدون تقطيع
ستحتاج إلى جمع الزهور الاصطناعية المفضلة لديك لبدء هذه الحيلة. الاستثمار في مجموعة من ربطات العنق ذات اللون الشفاف أو الأخضر، مثل ربطات العنق ذات السحاب REZOSY، لتأمين الحزم سوف يبقيك في العمل لعدة باقات قادمة. هذه أداة زهور كلاسيكية تستخدم لتخطيط الأحداث. هناك خيار آخر وهو الشريط اللاصق الذي يمتزج بسلاسة مع السيقان ويمنحك المزيد من التحكم في الشكل العام الذي تتخذه. إذا كنت تتساءل عن كيفية تصميم المزهريات في المنزل دون تغيير زهورك الحريرية، فهذه طريقة بسيطة لمعالجة مشكلة السيقان السلكية الطويلة والمزهريات القصيرة. كما أنها قابلة للتخصيص بالكامل.
تتضمن بعض الطرق الأخرى لتخصيص هذا المشروع استخدام الغراء الساخن لتثبيت الأشياء في مكانها أو شريطًا زخرفيًا لإضفاء لمسة لونية إضافية. إذا وجدت أنه لا يوجد ما يكفي من السيقان لإخفاء القطع المنحنية، أضف المزيد من المساحات الخضراء إلى الخارج، أو لف شريط الزهور حول كل شيء. أحد الأشياء الرائعة في هذا DIY هو أنه لا يساعدك فقط على ملء المزهريات الضحلة، بل يملأ أيضًا المزهريات ذات الأفواه الواسعة. يؤدي الثني والطي إلى إنشاء قاعدة زهور أوسع، وما قد يتطلب المزيد من الأزهار سيعمل الآن مع ما لديك في متناول اليد. أضف المزيد من العرض عن طريق لف الأسلاك حول حلقة زهرية، مثل أشكال إكليل رغوة MECCANIXITY، بدلاً من لفها حول نفسها. هناك شيء واحد مؤكد: مع هذه الحيلة، لن تكون مقيدًا بحجم المزهرية مرة أخرى.