الحيلة السهلة لتركيب الزهور المزيفة في المزهريات الصغيرة – دون قطع السيقان

لطالما كان الديكور الزهري عنصرًا أساسيًا في منازل أمريكا الشمالية، كما أن الأزهار الواقعية آخذة في الارتفاع. حتى لو لم تكن لديك ميزانية كافية لشراء زهور نضرة كل أسبوع، يمكنك تبني هذا الاتجاه من خلال بعض الخيارات الزائفة ذات المظهر الواقعي. الجانب السلبي الوحيد للأزهار المزيفة هو التعامل مع كل تلك السيقان السلكية، خاصة إذا كانت المزهريات ضحلة. إذا لم يكن لديك مجموعة قوية من قواطع الأسلاك، أو ليس لديك الوقت الكافي للتعامل مع القطع المعدنية في كل مرة تشتري فيها باقة جديدة، يمكنك قص الزوايا بحيلة بسيطة: ثني السيقان. قد لا تكون هذه واحدة من الحيل التي ستغير قواعد اللعبة والتي تجعل الزهور الاصطناعية تبدو حقيقية لدرجة أنك لا تستطيع معرفة أنها مزيفة، ولكنها بالتأكيد ستجعل التعامل معها أسهل.

الخدعة السحرية وراء هذه الطريقة القصيرة لملء المزهرية هي إخفاء الأجزاء غير المرغوب فيها من الساق على مرأى من الجميع، أو خارجها. يتم قلب مجموعة الأغصان بأكملها رأسًا على عقب، ويتم ثني كل قطعة من المساحات الخضراء حول حزمة الأطراف. أثناء العمل في الباقة، تختفي القاعدة بأكملها ويمكن ضغطها في أي وعاء ضحل في متناول يدك. وهذا يجعل من السهل جدًا اختيار الزهور المثالية لكل حجم من المزهريات دون استخدام أدوات القطع.