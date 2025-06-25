الحيلة الصديقة للميزانية لتنمو المزيد من المخروطات كل عام

تريد المزيد من المخروطات في الفناء الخاص بك؟ لا تضيع المال عن طريق شراء البذور – المخروطات التي تنتجها بالفعل ، وحصاد البذور من حديقتك سهلة مثل قطع رؤوس البذور المجففة. ثم يمكنك الحفاظ عليها في وقت لاحق أو زرعهم مباشرة في الأرض لنباتات جديدة في الربيع المقبل.

Coneflower هو الاسم الشائع لجنس Echinacea ، والذي يتكون من ثمانية إلى تسعة أنواع زهرة معمرة. مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، فهي أصلية في شرق ووسط الولايات المتحدة وتتميز بجميع فوائد التوقيع على الأزاعة البرية الأصلية ، مثل كونها سهلة النمو ودعم التنوع البيولوجي. مع جذورهم العميقة ، يمكنهم بسهولة تحمل الحرارة والجفاف ولا يتطلبون الكثير من التخصيب. يجذب رحيقهم الفراشات ، في حين أن الطيور مثل Goldfinches تحب تناول البذور.

لا تعتبر المخروطات عمومًا الأعشاب ، لكنها غالبًا ما تكون ذاتية البذرة. من خلال حصاد البذور بنفسك ، لا يمكنك الحصول على المزيد من النباتات مجانًا فحسب ، بل يمكنك أيضًا القدرة على التحكم في مكان نمو المخروطات المستقبلية. الأنواع الوحيدة من الزهرة المخروطية التي ليست مرشحين جيدين لهذه الطريقة هي الهجينة ، والتي قد تكون معقمة.