الحيلة الصديقة للميزانية لتنمو المزيد من المخروطات كل عام

تريد المزيد من المخروطات في الفناء الخاص بك؟ لا تضيع المال عن طريق شراء البذور – المخروطات التي تنتجها بالفعل ، وحصاد البذور من حديقتك سهلة مثل قطع رؤوس البذور المجففة. ثم يمكنك الحفاظ عليها في وقت لاحق أو زرعهم مباشرة في الأرض لنباتات جديدة في الربيع المقبل.
Coneflower هو الاسم الشائع لجنس Echinacea ، والذي يتكون من ثمانية إلى تسعة أنواع زهرة معمرة. مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، فهي أصلية في شرق ووسط الولايات المتحدة وتتميز بجميع فوائد التوقيع على الأزاعة البرية الأصلية ، مثل كونها سهلة النمو ودعم التنوع البيولوجي. مع جذورهم العميقة ، يمكنهم بسهولة تحمل الحرارة والجفاف ولا يتطلبون الكثير من التخصيب. يجذب رحيقهم الفراشات ، في حين أن الطيور مثل Goldfinches تحب تناول البذور.
لا تعتبر المخروطات عمومًا الأعشاب ، لكنها غالبًا ما تكون ذاتية البذرة. من خلال حصاد البذور بنفسك ، لا يمكنك الحصول على المزيد من النباتات مجانًا فحسب ، بل يمكنك أيضًا القدرة على التحكم في مكان نمو المخروطات المستقبلية. الأنواع الوحيدة من الزهرة المخروطية التي ليست مرشحين جيدين لهذه الطريقة هي الهجينة ، والتي قد تكون معقمة.
حصاد وزراعة بذور الزهرة
من الطبيعي أن يكون لدى المخروطات موسمًا طويلًا يزهر ، ويمكن أن تساعد الرؤوس المميتة في توسيع نطاقه لفترة أطول – ولكن ستحتاج إلى التوقف في أوائل الخريف إذا كنت تريد أن تنتج النباتات البذور. ستعرف أن رأس البذور جاهز للحصاد عندما يكون بني ويبدو ميتًا ، بعد أسبوع تقريبًا من سقوط بتلات. قطع رؤوس البذور مع بعض الجذعية المرفقة. (إذا كنت ترغب في توفير بعض الأطعمة الشتوية للطيور ، اترك بعضًا سليمة.) ثم ضع رأس البذور رأسًا على عقب في حقيبة ورقية وشنقها في مكان مظلم وجاف.
بعد أسبوع ، يمكنك فصل البذور عن رأس البذور. تتمثل الأسلوب السهل في وضعها في جرة أو علبة قهوة قديمة وتهزها حتى يتم إطلاق البذور. ثم صب من خلال مصفاة لفصل البذور عن القشر. إذا لم تكن مستعدًا لزرع البذور على الفور ، فقم بتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وإضافة مجففة ، مثل الأكياس المجففة الصغيرة التي تأتي في ملابس أو إلكترونيات جديدة ، أو طبقة من ذرة الذرة. سينخفض معدل الإنبات بمرور الوقت ، لكن يجب أن يظل قابلاً للتطبيق لعدة سنوات عند تخزينه في مكان بارز ومظلم.
كيفية زرع البذور المخروطية
تعد بذور المخروط خيارًا جيدًا للبستانيين المبتدئين لأنها سهلة الزرع. لزرعهم في الهواء الطلق ، زرع في الخريف وغطى بطبقة خفيفة من التربة ؛ يجب أن ترى الشتلات في الربيع. ضع في اعتبارك أن المخروطات يمكن أن تزدهر في كل من الشمس الكاملة والظل الجزئي.
يمكنك أيضا بدء البذور في الداخل. مرة أخرى ، غطيها بطبقة رقيقة من تربة بوتينغ بحيث لا يزال الضوء يمكن أن يصل إليها ، وترطيب التربة. من المثالي وضعهم في الثلاجة لمدة شهرين قبل إخراجهم والسماح لهم بالدفء. يجب أن تنبت في 10 إلى 14 يومًا. يمكنك زرعها في الهواء الطلق حتى شهرين قبل الصقيع الأخير. إذا كان هذا لا يزال بعيدًا جدًا ، فيمكنك زرعها في أواني صغيرة لبضعة أسابيع قبل زراعتها في الهواء الطلق. يمكن أن تستغرق المخروطات المخروطية أكثر من عامين لتنمو لتصبح نباتًا كامل الحجم من البذور.