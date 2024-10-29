الحيلة العبقرية التي تجعل تجديد الحصى المتسخ أمرًا سهلاً للغاية

يمكن أن يكون الحصى منتجًا رائعًا في الفناء والحديقة، وهو مثالي للممرات أو الممرات أو حتى الباحات. بالطبع، لا يخلو الأمر من سلبياته، والتي يمكن أن تشمل غسل الحصى، ونمو الأعشاب الضارة فيه، والاتساخ بسهولة. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتنظيف الممرات المرصوفة بالحصى وغيرها من الحصى الصلبة، يتضمن أحد الخيارات الذكية إنشاء منخل عملاق لشطف الحصى فيه.

لا يساعد غسل الحصى على أن يبدو جميلًا فحسب، بل إنه أيضًا خطوة أولى أساسية قبل استخدام معظم أنواع غراء الحصى، بما في ذلك PetraMax Lockdown Sticky Rock، المتوفر على أمازون. قد لا يكون تنظيف كل الحصى مهمة سهلة اعتمادًا على الكمية الموجودة لديك. لحسن الحظ، إذا كان لديك عربة يد احتياطية يمكنك التضحية بها، فيمكنك تحويلها إلى مصفاة لتنظيف الحصى بسرعة وسهولة.