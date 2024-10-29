الحيلة العبقرية التي تجعل تجديد الحصى المتسخ أمرًا سهلاً للغاية

يمكن أن يكون الحصى منتجًا رائعًا في الفناء والحديقة، وهو مثالي للممرات أو الممرات أو حتى الباحات. بالطبع، لا يخلو الأمر من سلبياته، والتي يمكن أن تشمل غسل الحصى، ونمو الأعشاب الضارة فيه، والاتساخ بسهولة. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتنظيف الممرات المرصوفة بالحصى وغيرها من الحصى الصلبة، يتضمن أحد الخيارات الذكية إنشاء منخل عملاق لشطف الحصى فيه.
لا يساعد غسل الحصى على أن يبدو جميلًا فحسب، بل إنه أيضًا خطوة أولى أساسية قبل استخدام معظم أنواع غراء الحصى، بما في ذلك PetraMax Lockdown Sticky Rock، المتوفر على أمازون. قد لا يكون تنظيف كل الحصى مهمة سهلة اعتمادًا على الكمية الموجودة لديك. لحسن الحظ، إذا كان لديك عربة يد احتياطية يمكنك التضحية بها، فيمكنك تحويلها إلى مصفاة لتنظيف الحصى بسرعة وسهولة.
غسل الحصى الخاص بك مع عربة يدوية
لتحويل عربة يد قديمة إلى مصفاة لتنظيف الحصى، ابدأ بحفر ثقوب في أسفل عربة اليد وبضع بوصات في أعلى جوانبها باستخدام لقمة ثقب مقاس 1/8 بوصة. يجب أن تكون هذه الثقوب متباعدة بمقدار بوصة أو اثنتين وتغطي الجزء السفلي والجانب السفلي من عربة اليد بالكامل، حيث ستصرف المياه بهذه الطريقة. لا تنس ارتداء النظارات والقفازات عند استخدام المثقاب.
بمجرد أن تشبه عربة اليد المنخل العملاق، تصبح جاهزًا لتجريف كمية من الحصى. رش الحصى بخرطوم أثناء إضافته وراقب نفاذ الأوساخ والمياه من الثقوب. تأكد من الاستمرار في تحريك الحصى في عربة اليد حتى يمكن رشها وتنظيفها جيدًا، ولا تملأ عربة اليد أكثر من ثلث ملئها. إذا كنت تفضل استخدام أحد العناصر الأساسية في خزانة المطبخ مثل الخل بالإضافة إلى الماء عند تنظيف الحصى المتسخ، فيمكن أيضًا رشه في عربة اليد وشطفه بخرطوم الماء. أفضل شيء في استخدام عربة يدوية لهذا المشروع هو أنه بعد تنظيف الحصى، يمكنك بسهولة نقلها إلى الموقع المطلوب ثم تفريغها. على الرغم من أن حيلة عربة اليد رائعة لتنظيف كميات كبيرة من الحصى مرة واحدة، إلا أنه يمكنك أيضًا تقليص حجمها واستخدام دلو مليء بالثقوب إذا كنت تقوم بتنظيف كمية أقل من الحصى.