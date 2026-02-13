الحيلة العبقرية التي تمنع صناديق التخزين من الانزلاق حول الأدراج الداخلية

قبل تثبيت الخطافات، تأكد من تحديد مواضع الأدراج الخاصة بك حتى تتمكن من الحفاظ على أدراج مطبخك منظمة دون الحاجة إلى إزالة الخطافات وإعادة ضبط كل شيء. تأكد من أن الأدراج بها مساحة كافية للمناورة حتى يمكن إزالتها بسهولة للتنظيف وإعادة التنظيم، ولكن ليس كثيرًا حتى لا تتحرك أو تنزلق بعيدًا عن موضعها الأصلي.

يجب أن يكون خطاف أو خطافان ذاتي اللصق كافيًا للحفاظ على سلة المهملات في مكانها. قم بتثبيت كل خطاف على طرفي الدرج المتقابلين، على بعد ثلاث إلى أربع بوصات من اللوحة الأمامية حتى تتمكن من ربط درج الأسلاك في الجزء الأوسط منه. لإزالة صندوق التخزين من مكانه، قم بتحريك السلك المثبت بلطف من الخطاف ثم ارفعه من الدرج. احرص على عدم تثبيت عدد كبير جدًا من الخطافات لدرجة أنك ستضطر إلى إزالتها لرفع أي أدراج عالقة.

إذا كنت تريد طبقة إضافية من الأمان، قم بتغطية الجزء السفلي من أدراجك قبل وضع الفواصل وتأمينها. استخدم بطانات الرفوف، مثل تلك المصنوعة من الفلين أو بطانة الرفوف المقاومة للانزلاق من Dollar Tree. توفر هذه البطانات احتكاكًا سطحيًا، مما يمنع الحركة حتى عند فتح الأدراج وإغلاقها بسرعة. خارج المطبخ، يمكن استخدام حيلة التخزين هذه في جميع أنحاء منزلك. يمكن أن تعمل أيضًا في أي منطقة تحمل ضرورياتك اليومية، مثل أدراج خزانة الملابس، وخزائن الأحذية، ومكتبك المنزلي، وأي مساحة تميل فيها فواصل التخزين إلى التحرك.