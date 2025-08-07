الحيلة العبقرية لتنظيف مواقد الطهي وإزالة البقع البيضاء في دقائق

لتنظيف مواقد الطهي

مرتُّ بجانب موقدي بعد طهي وجبةٍ دسمة، فلفت نظري بقع بيضاء متكلسة على سطح الزجاج الفخاري. تذكّرت نصيحة جارتي الخبيرة في التنظيف، وكيف نجحت في إسعافي سريعًا قبل حلول الضيوء. إن شعرت يومًا بالإحباط أمام بقايا الجير المزعجة، جرّب هذه الوصفة السحرية.

المنتجات الطبيعية للتخلص من البقع البيضاء

  1. عصير الليمون وصودا الخبز:
    • رشّ قليلًا من صودا الخبز على موقدٍ باردٍ وجاف.
    • ضع على قطعة قماش ناعمة بضع قطراتٍ من عصير الليمون الطازج.
    • افرك ببطءٍ وبحركةٍ دائريةٍ حتى تزول التراكمات البيضاء.
    • امسح بقطعةٍ مبللةٍ لتتأكد من إزالة الأحماض ثم جفف بقطعةٍ جافة.
      بهذه الطريقة، ستلاحظ التنظيف السريع وعودة سطح الموقد إلى لمعانه الأصلي.

كيفية إعداد حجر الصلصال الأبيض المنزلي

يمكنك كذلك صنع حجر الصلصال الأبيض بفكرةٍ بسيطة:

  1. اخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من طين الميودون أو الطين الأبيض.
  2. أضف قليلًا من صابون مرسيليا المبشور ورشة ماء، وامزج حتى تحصل على معجونٍ متماسك.
  3. خزن المعجون في علبةٍ محكمة.
  4. عند الاستخدام، بلّل إسفنجةً بالقليل من الماء وافرك بها المعجون على سطح الموقد.
  5. امسح بقطعةٍ مبللة ثم جفف.
    هذه الوصفة لا تزيل فقط بقع الجير، بل تعيد أيضًا لمعان أدوات المطبخ والنحاس والفضة.

باتباع هذه الحيل البسيطة والمواد المتوفرة في كل منزل، ستتخلص من البقع البيضاء في دقائق قليلة وتحافظ على جمال مواقدك لسنواتٍ قادمة. جربها وشاركنا رأيك في النتيجة!

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

