عادت أسرة المظلة إلى الموضة رسميًا. من السهل معرفة السبب أيضًا، بدءًا من ذوقهم الرومانسي والحنين إلى تنوعهم ليناسب أنماط الديكور الداخلي المختلفة. لا تعمل الأسرّة ذات المظلة على تنعيم المساحة وإضافة بُعد فحسب، بل تخلق الصورة الظلية للسرير المظلي نقطة محورية أنيقة. لأسباب عديدة، يعد هذا اختيارًا خالدًا للديكور، وهو ما يفسر سبب عودة الأسرّة ذات المظلة. إذا كنت تريد معرفة الحيلة للحفاظ على سريرك المظلي من المظهر القديم، فالأمر كله يتعلق بالتركيز على المنسوجات والأنسجة الحديثة التي تبدو جديدة ومعاصرة – دون أن تفقد سحرها الكلاسيكي.

كانت الجمالية القديمة في دائرة الضوء طوال عام 2025، بدءًا من الغرف المزخرفة المزخرفة بأكملها وحتى الشمعدانات الجدارية القديمة التي تزين جزر المطبخ. على سبيل المثال، شهد هذا العام اتجاهًا لتحقيق جمالية نانسي مايرز، والتي تدور حول المشاعر المريحة والمعيشية، بالإضافة إلى نهضة “الجدة”. ومع ذلك، فمن المنطقي أن عناصر المدرسة القديمة التقليدية، بما في ذلك السرير المظلي، يمكن أن تترسخ في الاتجاه السائد.

والخبر السار هو أن الأسرّة ذات المظلة تضع الأساس للسماح بلمستك الشخصية تتألق مع الحفاظ على جوهر الحنين إلى الماضي. لذلك، بدلاً من الستائر الثقيلة أو الإطار الخشبي المزخرف بشكل مفرط الذي يجعل الصورة الظلية للسرير المظلي تبدو وكأنها تعود مباشرة إلى أواخر التسعينيات، فإن إبقائها تتماشى مع الوقت يتضمن خيارات تصميم متعمدة تستحضر الفخامة الحديثة. يصبح التركيز على القوام والأقمشة المعاصرة والألوان والطبقات هو النقطة المحورية في تحديث سريرك.