الخبز الاستخفاف الذي يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم في نفس الوقت

لا يستطيع العديد من الأشخاص تخصيص الكثير من الوقت لتخطيط الوجبات. بالنسبة لهم، من الأسهل اختيار الأطعمة التي قد توفر فوائد صحية متعددة في وقت واحد. يتضمن ذلك خبز الحنطة، والذي قد يكون قادرًا على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وقراءات السكر في الدم في نفس الوقت. (من لا يقدر فائدة اثنين مقابل واحد؟)

دعونا نتحدث عن مكتوبة. ربما تكون قد شاهدت الخبز المصنوع من الحنطة في السوبر ماركت المفضل لديك. وغالبا ما يتم العثور عليه جنبا إلى جنب مع أنواع أخرى من الخبز، مثل أصناف القمح الكامل. ومع ذلك، يتمتع خبز الحنطة بعناصر غذائية فريدة ونكهة مميزة تميزه عن غيره.

الحنطة هي نوع من القمح، ولكن لها تركيبة مختلفة وكثيرًا ما يشار إليها بالحبوب “القديمة”. تم استخدامها في أوروبا منذ مئات السنين، وهي حبوب لم يتم تهجينها أو تعديلها على مر القرون. عندما تأكل الحنطة، فإنك تحصل على حبة لم تتغير لأجيال.

ما الذي يمنح خبز الحنطة خصائصه المحتملة في خفض نسبة الكوليسترول وإدارة السكر في الدم؟ تكمن الإجابة في المحتوى العالي من الألياف القابلة للذوبان في الحنطة. تظهر تقارير WebMD أن ربع كوب من دقيق الحنطة يحتوي على 5 جرامات من الألياف.