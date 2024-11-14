الخبز الاستخفاف الذي يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم في نفس الوقت

لا يستطيع العديد من الأشخاص تخصيص الكثير من الوقت لتخطيط الوجبات. بالنسبة لهم، من الأسهل اختيار الأطعمة التي قد توفر فوائد صحية متعددة في وقت واحد. يتضمن ذلك خبز الحنطة، والذي قد يكون قادرًا على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وقراءات السكر في الدم في نفس الوقت. (من لا يقدر فائدة اثنين مقابل واحد؟)
دعونا نتحدث عن مكتوبة. ربما تكون قد شاهدت الخبز المصنوع من الحنطة في السوبر ماركت المفضل لديك. وغالبا ما يتم العثور عليه جنبا إلى جنب مع أنواع أخرى من الخبز، مثل أصناف القمح الكامل. ومع ذلك، يتمتع خبز الحنطة بعناصر غذائية فريدة ونكهة مميزة تميزه عن غيره.
الحنطة هي نوع من القمح، ولكن لها تركيبة مختلفة وكثيرًا ما يشار إليها بالحبوب “القديمة”. تم استخدامها في أوروبا منذ مئات السنين، وهي حبوب لم يتم تهجينها أو تعديلها على مر القرون. عندما تأكل الحنطة، فإنك تحصل على حبة لم تتغير لأجيال.
ما الذي يمنح خبز الحنطة خصائصه المحتملة في خفض نسبة الكوليسترول وإدارة السكر في الدم؟ تكمن الإجابة في المحتوى العالي من الألياف القابلة للذوبان في الحنطة. تظهر تقارير WebMD أن ربع كوب من دقيق الحنطة يحتوي على 5 جرامات من الألياف.
الحفاظ على الكولسترول السيئ من البناء
لاكتشاف المزيد عن مزايا خبز الحنطة الغني بالألياف، طلبت هيلث دايجست من كاثرين باسباوم النصيحة. باسباوم هو اختصاصي تغذية مسجل في MyFitnessPal. وتوافق على أن خبز الحنطة قد يكون نوعًا مرغوبًا من الخبز لأي شخص يحاول الوصول إلى مستويات صحية من الكوليسترول والسكر في الدم.
وكما يوضح باسباوم، فإن خبز الحنطة مليء بالدهون الأحادية والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور. كما أنها غنية بحمض الأوليك. لكن، إنها الألياف التي لها التأثير الأكبر على نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.
وقال باسباوم: “يحتوي خبز الحنطة، وخاصة الحبوب الكاملة، على ألياف قابلة للذوبان، والتي تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول “الضار”. “لا يتم امتصاص الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء، لذا فهي ترتبط بالكوليسترول الموجود في الأطعمة التي تتناولها، وبالتالي يتم إزالتها من الجسم.
وأضافت: “الحنطة الكاملة، بسبب محتواها من الألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز (السكر) في مجرى الدم”.
التحول إلى العلم كدعم للتهجئة
تدعم الأبحاث العلمية استهلاك الألياف القابلة للذوبان كآلية للحماية من ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم. في أحد التحليلات التلوية لعدد 2023 من Advances in Nutrition، اكتشف الباحثون استخدام مكملات الألياف القابلة للذوبان في تقليل أنواع مختلفة من الكوليسترول في المجموعات السكانية المعرضة للخطر. وخلصوا إلى ذلك مقابل كل 5 جرامات من الألياف القابلة للذوبان التي يتم تناولها، من المرجح أن يشهد الأفراد انخفاضًا “كبيرًا” في نسبة الكوليسترول الضار (LDL) (النوع “الضار” الذي ذكره باسباوم) ومستويات الكوليسترول الإجمالية..
في مراجعة عام 2021 من مجلة Clinical Nutrition، قام المؤلفون بفحص تأثيرات الألياف القابلة للذوبان على مستويات السكر في الدم لدى المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2. أشارت نتائجهم إلى أن تناول الألياف القابلة للذوبان يبدو أنه يوفر للمشاركين بعض السيطرة على إدارة نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن المؤلفين أوصوا بإجراء المزيد من الدراسات لدعم استخدام الألياف القابلة للذوبان لموازنة مستويات السكر في الدم اليومية.
إيجاد فرص لاستهلاك الخبز الحنطة
قد تكون الحبوب المكتوبة قديمة وقد تبدو غير عادية. ومع ذلك، فإن خبز الحنطة ليس غريبًا تمامًا. في جوهرها، حسنًا، خبز. و يمكن أن يذهب إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه أي نوع آخر من الخبز. ومع ذلك، فإن خبز الحنطة له نكهة ترابية وجوزية، والتي يمكن أن تضيف إحساسًا جديدًا تمامًا بالشخصية إلى الأطباق التقليدية القائمة على الخبز.
ومع ذلك، قد تتساءل عن إضافة الحنطة إلى نظامك الغذائي اليومي. بسباوم هو مساعدة سعيدة. عندما سُئلت كيف توصي بتناول خبز الحنطة، أجابت باسباوم بالكثير من الخيارات: “يعد خبز الحنطة المصنوع من الحبوب الكاملة ممتازًا لصنع شطيرة لذيذة أو محمصًا إلى جانب حساء أو يخنة مريحة. كما أنه خبز محمص رائع للإفطار، مغطى بالمربى والعسل والعسل”. أو زبدة الفول السوداني أو قطع خبز الحنطة إلى قطع صغيرة أو مربعات وتقديمها مع طبق من الجبن والفواكه.
حقًا، ليس هناك حدود لكيفية تجربة الخبز الحنطة لأنه متعدد الاستخدامات. التحذير الوحيد، كما لاحظت مايو كلينيك، هو أنه يجب أن تكون على دراية بأن خبز الحنطة يحتوي على الغلوتين، مما يعني أن له نفس تأثير القمح على الأفراد الذين لديهم حساسية أو حساسية تجاه منتجات القمح. وفقًا لذلك، قد تحتاج إلى نقل الحنطة إذا كنت لا تستطيع تحمل القمح.