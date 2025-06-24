الخدعة التي تحافظ على الورقة المجهزة من “محاصرة” عناصر أخرى

بعد مرور متاعب تجريد سريرك ، وتحميل الغسالة ، وتراكم ملاءاتك وملابسك الأخرى في المجفف ، فإن آخر شيء تريده هو العودة والعثور على كل شيء في فوضى متشابكة ، لا تزال مجدية. لسوء الحظ ، عند محاولة تجفيف الأوراق المجهزة مع عناصر أخرى ، غالبًا ما يكون هذا هو الحال. أثناء التراجع في المجفف ، يتم احتجاز هذه العناصر الأخرى في جيوب الورقة المجهزة ، مما يمنعها من التجفيف بالكامل. من المؤكد أن تجفيف الورقة المجهزة بشكل منفصل من شأنه أن يحل هذه المشكلة ، إلا أنه بعيد عن الطريقة الأكثر كفاءة. ولكن لا تقلق – يمكنك تجفيف أوراقك المجهزة وعناصر أخرى في أي وقت من الأوقات مع اختراق عبقري. ببساطة عن طريق ربط عقدة في الورقة المجهزة ، يمكنك منعها من محاصرة العناصر الأخرى بحيث يجف كل شيء بالتساوي في المرة الأولى.

تحاكي طريقة ربط العقدة التأثير الذي تحصل عليه مع منتجات Detangler البلاستيكية ، ولكن دون الحاجة إلى شراء شيء جديد. كل من detanglers الورقة والعقدة تشدد الفجوات في الورقة المجهزة الخاصة بك حيث تجد العناصر الأخرى عادة طريقها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ربط عقدة يمنع الأوراق نفسها من التعبير في المجفف. أحد الجوانب السلبية لهذه الطريقة هو أن الزوايا التي ترتبط فيها من المحتمل أن تخرج من التجاعيد وربما رطبة. لحسن الحظ ، يمكنك تنعيم تلك التجاعيد وتجفيف الورقة المجهزة بسرعة من خلال صنع سريرك.