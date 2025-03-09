الخدعة الخفية لباب المرآب الهادئ عند فشل التشحيم

إذا كان باب الجراج الخاص بك يطلق ضوضاء مزعجة في كل مرة يتم فيها فتحها وإغلاقها ، فمن المحتمل أن تكون يائسًا لإيجاد حل للمشكلة. من المحتمل أن يكون تطبيق زيوت التشحيم أول علاج يتبادر إلى الذهن ، ولكن ماذا تفعل عندما يفشل؟ حسنًا ، في هذه الحالة ، هناك فرصة لأن مشكلة أكثر تعقيدًا تسبب صوتًا صريرًا. وفقًا لبوب بيتشام ، نجار الخبير والخبير في House Digest ، يمكن أن يكون باب الجراج الصاخب ناتجًا بالفعل عن مشاكل في بكراتك. إذا اكتشفت أن البكرات الموجودة على باب الجراج هي مصدر الصوت ، فقد شارك Beacham أنه يمكنك ببساطة استبدالها لحل المشكلة.

تأكد من تأكيد مصدر الصوت قبل المضي قدمًا مع هذا الحل. هناك عدد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تتسبب في صرير باب المرآب. “تميل السلاسل إلى حشرجة الطفل” ، أوضح بيتشام أثناء حديثه حصريًا لإيواء دايجست ، حيث كشف عن أجزاء باب الجراج المختلفة التي يمكن أن تحدث ضوضاء. “نفس الشيء بالنسبة لأي أجزاء من الآلية التي يتم ارتداؤها أو فضفاضة. يمكن أن تصبح الينابيع صاخبة. في الأساس أي شيء يتحرك أو يتلامس مع مكونات أخرى ولكن لا يتم التشحيم بشكل صحيح.” إذا استنتجت أنك في الواقع بحاجة إلى استبدال البكرات لإيقاف الأصوات ، تابع الخطوات التي تم تحديدها أدناه للحصول على باب الجراج الخاص بك بشكل صحيح مرة أخرى. ضع في اعتبارك أنه من الأفضل توظيف محترف إذا لم تكن واثقًا من أنه يمكنك إصلاح مشكلة باب الجراج الشائعة هذه بنفسك.