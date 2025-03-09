الخدعة الخفية لباب المرآب الهادئ عند فشل التشحيم

إذا كان باب الجراج الخاص بك يطلق ضوضاء مزعجة في كل مرة يتم فيها فتحها وإغلاقها ، فمن المحتمل أن تكون يائسًا لإيجاد حل للمشكلة. من المحتمل أن يكون تطبيق زيوت التشحيم أول علاج يتبادر إلى الذهن ، ولكن ماذا تفعل عندما يفشل؟ حسنًا ، في هذه الحالة ، هناك فرصة لأن مشكلة أكثر تعقيدًا تسبب صوتًا صريرًا. وفقًا لبوب بيتشام ، نجار الخبير والخبير في House Digest ، يمكن أن يكون باب الجراج الصاخب ناتجًا بالفعل عن مشاكل في بكراتك. إذا اكتشفت أن البكرات الموجودة على باب الجراج هي مصدر الصوت ، فقد شارك Beacham أنه يمكنك ببساطة استبدالها لحل المشكلة.
تأكد من تأكيد مصدر الصوت قبل المضي قدمًا مع هذا الحل. هناك عدد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تتسبب في صرير باب المرآب. “تميل السلاسل إلى حشرجة الطفل” ، أوضح بيتشام أثناء حديثه حصريًا لإيواء دايجست ، حيث كشف عن أجزاء باب الجراج المختلفة التي يمكن أن تحدث ضوضاء. “نفس الشيء بالنسبة لأي أجزاء من الآلية التي يتم ارتداؤها أو فضفاضة. يمكن أن تصبح الينابيع صاخبة. في الأساس أي شيء يتحرك أو يتلامس مع مكونات أخرى ولكن لا يتم التشحيم بشكل صحيح.” إذا استنتجت أنك في الواقع بحاجة إلى استبدال البكرات لإيقاف الأصوات ، تابع الخطوات التي تم تحديدها أدناه للحصول على باب الجراج الخاص بك بشكل صحيح مرة أخرى. ضع في اعتبارك أنه من الأفضل توظيف محترف إذا لم تكن واثقًا من أنه يمكنك إصلاح مشكلة باب الجراج الشائعة هذه بنفسك.
كيفية استبدال البكرات على باب الجراج الخاص بك
https://www.youtube.com/watch؟v=JHMVK3VESMA
أثناء التحدث حصريًا إلى House Digest ، قدم Beacham نظرة عامة على كيفية استبدال بكرات باب المرآب الصاخبة. وقال: “ستحتاج إلى مقبس وحجم مناسب بشكل مناسب ، أو محول وحفر ، كما هو موضح في الفيديو”. “ستحتاج إلى استبدال واحدة تلو الأخرى حتى لا تزال البكرات الأخرى تدعم الباب. أود أن أقترح العمل في أزواج أفقية. وبعبارة أخرى ، قم بتغيير واحدة على اليسار ، ثم المطابقة على اليمين.” حذر Beacham أيضًا من أنك بحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لأقواس الأسطوانة. يجب محاذاة بشكل صحيح حتى لا تصادف مشكلات إضافية.
من المهم أن نلاحظ أنك ستحتاج إلى اتباع تقنية مختلفة إذا كان باب الجراج الخاص بك يحتوي على بكرات متصلة بسلك. وحذر بيتشام: “من الخطير للغاية محاولة تغيير هذا بنفس الطريقة”. بدلاً من ذلك ، اتبع الإرشادات الموجودة في الفيديو أعلاه. وأضاف الخبير “خطوات السلامة الأخرى هي فصل الطاقة والتأكد من أن الجميع يعرف ما تفعله ، لذلك لا أحد يحاول فتح الباب أثناء العمل”.
نصائح لمنع حدوث أبواب باب المرآب في المقام الأول
قبل أن تصل إلى نقطة الاضطرار إلى استبدال بكرات باب الجراج ، تحتاج إلى مواكبة الصيانة الروتينية لمنع الصرير من البدء في المقام الأول. لحسن الحظ ، فإن عملية الوقاية الموصى بها سهلة للغاية. “أفضل شيء هو منع باب المرآب من الحصول على صاخبة في المقام الأول مع القليل من الصيانة والتشحيم العادي” ، أوضح بيتشام أثناء حديثه حصريًا إلى منزل هضم. “إذا كانت البكرات على خطأ ، فجرّب بعض زيت الرش (وليس WD-40 ، وهو ما ليس في الواقع زيوت التشحيم) أو الأفضل من ذلك ، العمل في بعض الشحوم الاصطناعية.” نظرًا لأنه يجب ألا تستخدم WD-40 لتليين باب الجراج ، يوصي الخبير باستخدام الشحوم متعددة الأغراض Super Lube بدلاً من ذلك.
من المفيد أيضًا أن نفهم أن هناك مجموعة متنوعة من المكونات المختلفة والمواد الأسطورية التي قد تسبب صرير وضوضاء أخرى غير سارة. “بكرات المعادن على القضبان المعدنية يمكن أن تكون صاخبة” ، شارك بيتشام. “المحامل البالية يمكن أن تتوهج. المحامل المضبوطة تعني أن البكرات لن تدور حتى تتخلص من العداء.” يجدر إلقاء نظرة فاحصة على بكراتك لتحديد ما إذا كانت أي من هذه المشكلات هي مصدر صوت الصرير.