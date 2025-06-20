الخدعة غير المعروفة التي تجعل من السهل معرفة ما إذا كان زجاج الحليب المذهل عتيقًا

“زجاج الحليب” هو المصطلح للأشياء الزجاجية البيضاء غير شفافة. عادةً ما يتم تغطيتها في أنماط جميلة مثل أوراق العنب وتأتي في شكل أدوات المائدة ، والمزهريات ، وأطباق الحلوى ، وحامل الكعكة ، والشمعدانات ، وأكثر من ذلك. بينما كان موجودًا منذ ما لا يقل عن 1500s ، لم ينفد إنتاج زجاج الحليب في الولايات المتحدة حتى القرن التاسع عشر. اكتسبت شعبية بسرعة كبديل أقل تكلفة للخزف.

واصل زجاج الحليب أن يصنع دفقة في الولايات المتحدة وإنجلترا خلال الثمانينات. بالمقارنة مع أدوات الشرب الخمر الأخرى ، من السهل نسبيًا العثور على زجاج الحليب حتى يومنا هذا. ومع ذلك ، يمكن أن يكون عنصرًا زجاجيًا قيمًا لا يجب أن تفوته إذا رأيت ذلك في متجر التوفير. معظم زجاج الحليب لا يستحق أكثر من التمتع الذي يجلبه ، ولكن يمكن أن يكون زجاج الحليب العتيق ذا قيمة. للأسف ، للوهلة الأولى ، قد يكون من المستحيل معرفة الفرق بين القطع الحديثة والعتيقة. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم التبرع بزجاج الحليب القابل للتحصيل بشكل كبير من قبل أصحابها المطمئنين.

إذا كنت ترغب في الحصول على شعور أفضل عندما يتم إنتاج زجاج الحليب المذهل الخاص بك ، فيمكنك الانتظار حتى تأتي “التحف على الطريق” إلى بلدتك – أو يمكنك إجراء خدعة بسيطة. امسك كوب الحليب الخاص بك حتى الشمس. إذا كان زجاجك ينتج حلقة ملونة من الأحمر والخضار والبلوز ، فقد تم تصنيعه بأملاح قاتمة وصنعت قبل عام 1960. تُعرف هذه الحلقة القزحية باسم “حلقة النار”.