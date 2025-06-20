الخدعة غير المعروفة التي تجعل من السهل معرفة ما إذا كان زجاج الحليب المذهل عتيقًا

“زجاج الحليب” هو المصطلح للأشياء الزجاجية البيضاء غير شفافة. عادةً ما يتم تغطيتها في أنماط جميلة مثل أوراق العنب وتأتي في شكل أدوات المائدة ، والمزهريات ، وأطباق الحلوى ، وحامل الكعكة ، والشمعدانات ، وأكثر من ذلك. بينما كان موجودًا منذ ما لا يقل عن 1500s ، لم ينفد إنتاج زجاج الحليب في الولايات المتحدة حتى القرن التاسع عشر. اكتسبت شعبية بسرعة كبديل أقل تكلفة للخزف.
واصل زجاج الحليب أن يصنع دفقة في الولايات المتحدة وإنجلترا خلال الثمانينات. بالمقارنة مع أدوات الشرب الخمر الأخرى ، من السهل نسبيًا العثور على زجاج الحليب حتى يومنا هذا. ومع ذلك ، يمكن أن يكون عنصرًا زجاجيًا قيمًا لا يجب أن تفوته إذا رأيت ذلك في متجر التوفير. معظم زجاج الحليب لا يستحق أكثر من التمتع الذي يجلبه ، ولكن يمكن أن يكون زجاج الحليب العتيق ذا قيمة. للأسف ، للوهلة الأولى ، قد يكون من المستحيل معرفة الفرق بين القطع الحديثة والعتيقة. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم التبرع بزجاج الحليب القابل للتحصيل بشكل كبير من قبل أصحابها المطمئنين.
إذا كنت ترغب في الحصول على شعور أفضل عندما يتم إنتاج زجاج الحليب المذهل الخاص بك ، فيمكنك الانتظار حتى تأتي “التحف على الطريق” إلى بلدتك – أو يمكنك إجراء خدعة بسيطة. امسك كوب الحليب الخاص بك حتى الشمس. إذا كان زجاجك ينتج حلقة ملونة من الأحمر والخضار والبلوز ، فقد تم تصنيعه بأملاح قاتمة وصنعت قبل عام 1960. تُعرف هذه الحلقة القزحية باسم “حلقة النار”.
هل يجب أن تبدأ في جمع زجاج الحليب؟
هناك طرق أخرى لتحديد عمر أو قيمة قطعة من زجاج الحليب إلى جانب البحث عن “حلقة النار”. لدى البعض المصنّع المدرجة في الأسفل ، والتي يمكن أن تكشف عند صنعها. يفضل بعض هواة الجمع قطع منتصف القرن ، بينما يلتزم البعض الآخر بالعصر الفيكتوري ، لكن كلتا الفترتين الزمنية قابلة للتحصيل. يمكن أن تكون نظارات الحليب الملونة في ظلال من اللون الوردي والأزرق والبني والأصفر والتي كانت شائعة في الخمسينيات قيمة لأنها يصعب العثور عليها.
قد تنظر إلى انخفاض السعر لبعض منتجات زجاج الحليب وتعتقد أنه لا يستحق التجميع. ومع ذلك ، فإن القدرة على تحمل التكاليف الحالية تجعل الوقت المثالي للبدء. يمكنك زراعة مجموعة كبيرة مع القليل من الضغط على حسابك المصرفي ، وقد تصادف بعض التحف الحقيقية على طول الطريق. حتى الآن ، يتم سرد القطع القديمة القديمة على موقع eBay و Etsy في أي مكان من 15 دولارًا إلى 80 دولارًا ، ويتم سرد مصابيح زجاج الحليب لعدة مئات من الدولارات .. إذا وجدت زجاج الحليب المذهل مقابل بضعة دولارات للقطعة ، فهذه عائد جيد جدًا على الاستثمار. يمكنك أيضًا زيارة جمعية مجمعات زجاج الحليب الوطنية والتحقق من معارض الصور الخاصة بهم من القطع النادرة والقابلة للتحصيل. ولكن في النهاية ، يجب عليك فقط جمع عنصر متجر التوفير الشائع هذا إذا وجدت أنه جميل وستستمتع بمجموعتك سواء كسب المال – أو لا.