الخريف هو أفضل وقت لتحديد والسيطرة على نوع واحد من الأعشاب الضارة المسببة للحكة

قد تكون أكثر وعيًا باللبلاب السام في الربيع عندما تقوم بإزالة الشجيرات المتضخمة أو تنظيف أحواض الزهور. فجأة، تكتشف أنك تعاني من طفح جلدي مثير للحكة وتتساءل من أين جاء. قد يكون من الصعب التعرف على هذا النبات المزعج عندما يكون أخضر حيث يوجد العديد من الأعشاب المتعرشة التي يسهل الخلط بينها وبين اللبلاب السام. كما يمتزج جيدًا مع محيطه في وقت مبكر من العام، ولكن هناك خدعة لتحديد هذا النبات والخريف هو الوقت المثالي للقيام بذلك.

بصفتي خبيرًا في البستنة وعملت في جميع أنواع المشاريع التطوعية، بما في ذلك إزالة الأنواع النباتية الغازية بأمان، اكتشفت بسرعة أن اللبلاب السام من بين أول النباتات التي تغير ألوانها في الخريف – سيكون الأمر جميلًا حتى لو لم أكن أعرف مقدار المعاناة التي يمكن أن يسببها! مع قِصَر الأيام وتغير لون الأوراق الأولى، ابحث عن الكروم الحمراء الزاهية حول حديقتك وفي المناظر الطبيعية الخاصة بك. هذا هو الوقت المثالي لتحديد وإزالة اللبلاب السام.