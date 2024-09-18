الخريف هو أفضل وقت لتحديد والسيطرة على نوع واحد من الأعشاب الضارة المسببة للحكة

قد تكون أكثر وعيًا باللبلاب السام في الربيع عندما تقوم بإزالة الشجيرات المتضخمة أو تنظيف أحواض الزهور. فجأة، تكتشف أنك تعاني من طفح جلدي مثير للحكة وتتساءل من أين جاء. قد يكون من الصعب التعرف على هذا النبات المزعج عندما يكون أخضر حيث يوجد العديد من الأعشاب المتعرشة التي يسهل الخلط بينها وبين اللبلاب السام. كما يمتزج جيدًا مع محيطه في وقت مبكر من العام، ولكن هناك خدعة لتحديد هذا النبات والخريف هو الوقت المثالي للقيام بذلك.
بصفتي خبيرًا في البستنة وعملت في جميع أنواع المشاريع التطوعية، بما في ذلك إزالة الأنواع النباتية الغازية بأمان، اكتشفت بسرعة أن اللبلاب السام من بين أول النباتات التي تغير ألوانها في الخريف – سيكون الأمر جميلًا حتى لو لم أكن أعرف مقدار المعاناة التي يمكن أن يسببها! مع قِصَر الأيام وتغير لون الأوراق الأولى، ابحث عن الكروم الحمراء الزاهية حول حديقتك وفي المناظر الطبيعية الخاصة بك. هذا هو الوقت المثالي لتحديد وإزالة اللبلاب السام.
التخلص من نبات اللبلاب السام في مساحتك الخارجية
إن التعرف على اللبلاب السام هو الجزء السهل: الآن حان الوقت لإزالته. ربما يكون الشيء الجميل الآخر في اكتشاف هذا الوباء في الخريف هو أن الأيام تكون أكثر برودة قليلاً لأنك ستحتاج إلى تغطية نفسك من الرأس إلى أخمص القدمين لمنع بشرتك من ملامسة الزيوت المتطايرة في النبات. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء قمصان بأكمام طويلة مدسوسة في قفازات سميكة يمكن التخلص منها. ستحتاج أيضًا إلى ارتداء بنطال طويل مدسوس في جواربك وحذاء قوي. لحسن الحظ، هذه ليست مسابقة أزياء. قد ترغب أيضًا في ارتداء نظارات واقية، وسترغب بالتأكيد في تجنب لمس وجهك أثناء إزالة اللبلاب السام.
بمجرد قطع الكروم، قم بطلاء الجزء المكشوف من أي سيقان متبقية بمبيد الحشائش لقتل النبات حتى الجذور. لحسن الحظ، الخريف هو أيضًا الوقت المثالي لإزالة الأنواع النباتية الغازية والمزعجة بأمان من حديقتك لأنها تستعد للشتاء عن طريق سحب الرطوبة من أوراقها للحفاظ على جذورها حية.
قبل أن تتخلص من ملابسك الأنيقة المستخدمة في إزالة الأعشاب الضارة، ضع الكروم في كيس قمامة، وأحكم إغلاقه، ثم ألقه في سلة المهملات. لا تحرق نبات اللبلاب السام أبدًا، لأن هذا قد يسبب ردود فعل تحسسية شديدة لأي شخص في المنطقة المجاورة. كما يجب أن تترك هذا النبات خارج سلة السماد. نظف أدواتك وجميع ملابسك جيدًا قبل استخدامها أو ارتدائها مرة أخرى.