الخزانات الخضراء تتجه ولكن تخلص من هذا الظل

في عصر تتطور فيه نصيحة التصميم والاتجاهات باستمرار ، تستمر ظلال الأخضر في تحمل التحولات الحتمية. يرتبط الظل الخالد بمشاعر الهدوء والهدوء لأنه يذكرنا بالطبيعة. إنه أيضًا لون متعدد الاستخدامات يعمل مع نغمات محايدة أو دافئة أو باردة ، لذلك فمن المنطقي أنك ستختار الأخضر لتزيين خزائن المطبخ الخاصة بك. ومع ذلك ، هناك بعض ظلال اللون الأخضر الذي يجب تجنبه ، ووفقًا لنصيحة بعض المصممين الداخليين ، فإن أحد هذه الظلال هو الأخضر.

كان Mint Green خيارًا شائعًا في الخمسينيات ، حيث غمرت خزائن المطبخ والأجهزة والأرضيات. وعلى الرغم من أن الأنماط الرجعية تتجه ، إلا أنك قد تواعد مطبخك بهذا اللون. أحد الأسباب هو أن Mint كان اللون الذي حدث منذ عدة سنوات ، ولكنه يشعر الآن بالتعب والتعب. لقد تحول الاهتمام منذ ذلك الحين لدمج ظلال غبار وأعمق وأكثر مزاجية من الأخضر. ولأنه ليس ظلال مطبخ محايدة أو نموذجية ، يمكن أن يؤثر لون الطلاء هذا أيضًا على قيمة إعادة بيع منزلك. لهذه الأسباب ، قد ترغب في تخطي النعناع والنظر في ظلال مختلفة من الأخضر بدلاً من ذلك.