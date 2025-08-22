الخزانات الخضراء تتجه ولكن تخلص من هذا الظل

في عصر تتطور فيه نصيحة التصميم والاتجاهات باستمرار ، تستمر ظلال الأخضر في تحمل التحولات الحتمية. يرتبط الظل الخالد بمشاعر الهدوء والهدوء لأنه يذكرنا بالطبيعة. إنه أيضًا لون متعدد الاستخدامات يعمل مع نغمات محايدة أو دافئة أو باردة ، لذلك فمن المنطقي أنك ستختار الأخضر لتزيين خزائن المطبخ الخاصة بك. ومع ذلك ، هناك بعض ظلال اللون الأخضر الذي يجب تجنبه ، ووفقًا لنصيحة بعض المصممين الداخليين ، فإن أحد هذه الظلال هو الأخضر.
كان Mint Green خيارًا شائعًا في الخمسينيات ، حيث غمرت خزائن المطبخ والأجهزة والأرضيات. وعلى الرغم من أن الأنماط الرجعية تتجه ، إلا أنك قد تواعد مطبخك بهذا اللون. أحد الأسباب هو أن Mint كان اللون الذي حدث منذ عدة سنوات ، ولكنه يشعر الآن بالتعب والتعب. لقد تحول الاهتمام منذ ذلك الحين لدمج ظلال غبار وأعمق وأكثر مزاجية من الأخضر. ولأنه ليس ظلال مطبخ محايدة أو نموذجية ، يمكن أن يؤثر لون الطلاء هذا أيضًا على قيمة إعادة بيع منزلك. لهذه الأسباب ، قد ترغب في تخطي النعناع والنظر في ظلال مختلفة من الأخضر بدلاً من ذلك.
ظلال خضراء لاستخدامها في خزائن المطبخ الخاصة بك
يمكن لـ Minty Greens إحضار طاقة مرحة وطازجة إلى مطبخك. بعد كل شيء ، كان اختيارًا شائعًا في منتصف القرن العشرين لسبب ما. ولكن هناك ألوان طلاء أخرى لخزائن المطبخ الخضراء التي تعطي نفس الأجواء. قد ترغب في التفكير في المزيد من الاختلافات الصامتة والمحايدة مثل Sage Green و Olive Green و Pstachio. تتمتع Sage Green بنفس الشعور المشرق والهوري مثل Mint Green ، ولكنه يوفر جمالية أكثر راحة ومتطورة. بسبب النغمات الخفيفة والمحايدة ، يمكن أن تكمل مجموعة متنوعة من الظلال المختلفة ، سواء كانت ناعمة وخفيفة ، أو مزاجية. بالإضافة إلى ذلك ، يعد هذا ظلًا مثاليًا للمطابخ مع مجموعة متنوعة من الأنماط الداخلية المختلفة ، من المزرعة الريفية والحديثة إلى التصميمات الداخلية المعاصرة.
يمكن قول الشيء نفسه عن الطلاء الأخضر الزيتون لخزائن المطبخ الخاصة بك. لا يقتصر الأمر على ظل هادئ ومهدئ ، ولكنه يمكن أن يضيف أيضًا موسيقى البوب ذات اللون الدقيق إلى جماليات الحد الأدنى – الحديثة والريفية. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن ظل يحاكي الطاقة الغريبة من النعناع الأخضر ، فحاول تجربة الفستق. يمكن أن يتناقض اللون المستوحى من الطبيعة مع الضوء أو الظلال الكريمية أو إعطاء مطبخ مزاجي لمسة ملونة.