الخضار الاستخفاف مع 4 غرامات من البروتين له مضادات الأكسدة أكثر من العنب البري

تلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في دعم صحتك العامة. تحميك هذه العناصر الغذائية على المستوى الخلوي عن طريق تحييد الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ، والجزيئات الضارة التي لديها القدرة على التسبب في كل شيء من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية إلى الاضطرابات الهضمية والأمراض العصبية. إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالمضادات الأكسدة يمكن أن يقلل من تأثيرها ويساعدك على البقاء في صحة جيدة.

هناك العديد من الأطعمة التي تتصدر القائمة ، بما في ذلك التوت الأزرق ، والتي يمكن القول أنها الأكثر شعبية منها جميعًا. إنها رائعة جدًا بالنسبة لك – هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول التوت الأزرق كل يوم – ولكن بحتة من منظور تعزيز تناول مضادات الأكسدة الخاصة بك ، هناك طعام واحد مفاجئ يتجاوز فعالية التوت: الخرشوف. على عكس الفاكهة ، تحتوي الخرشوف على مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم حمض الكلوروجين.

يشتهر الخرشوف ، المعروف عن الأجزاء الخارجية الفريدة والسميكة التي تشبه الأوراق المنتفخة ، مع الخضار. ومع ذلك ، فإن الجزء الصالحة للأكل هو في الواقع برعم زهرة من نبات الشوك. إنه غني بالنكهة و مضادات الأكسدة – ومن الناحية الفنية ، يمكنك أن تأكل كل شيء. يخبر اختصاصي التغذية المسجل بيث كزروني ، RD ، LD ، كليفلاند كلينك ، “قلوب الخرشوف ناعمة ولهي. لكن بتلات وسيقان النبات لذيذة ومغذية بنفس القدر.”