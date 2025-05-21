الخضار الاستخفاف مع 4 غرامات من البروتين له مضادات الأكسدة أكثر من العنب البري

تلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في دعم صحتك العامة. تحميك هذه العناصر الغذائية على المستوى الخلوي عن طريق تحييد الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ، والجزيئات الضارة التي لديها القدرة على التسبب في كل شيء من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية إلى الاضطرابات الهضمية والأمراض العصبية. إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالمضادات الأكسدة يمكن أن يقلل من تأثيرها ويساعدك على البقاء في صحة جيدة.
هناك العديد من الأطعمة التي تتصدر القائمة ، بما في ذلك التوت الأزرق ، والتي يمكن القول أنها الأكثر شعبية منها جميعًا. إنها رائعة جدًا بالنسبة لك – هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول التوت الأزرق كل يوم – ولكن بحتة من منظور تعزيز تناول مضادات الأكسدة الخاصة بك ، هناك طعام واحد مفاجئ يتجاوز فعالية التوت: الخرشوف. على عكس الفاكهة ، تحتوي الخرشوف على مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم حمض الكلوروجين.
يشتهر الخرشوف ، المعروف عن الأجزاء الخارجية الفريدة والسميكة التي تشبه الأوراق المنتفخة ، مع الخضار. ومع ذلك ، فإن الجزء الصالحة للأكل هو في الواقع برعم زهرة من نبات الشوك. إنه غني بالنكهة و مضادات الأكسدة – ومن الناحية الفنية ، يمكنك أن تأكل كل شيء. يخبر اختصاصي التغذية المسجل بيث كزروني ، RD ، LD ، كليفلاند كلينك ، “قلوب الخرشوف ناعمة ولهي. لكن بتلات وسيقان النبات لذيذة ومغذية بنفس القدر.”
الخرشوف مليئة بالفوائد الصحية
تضع الأحماض الكلوروجينية الخرشوف بصرف النظر عن الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة. يشرح إيلدي ريفى ، كبير ضباط القهوة في نقرة القهوة العضوية ، ليلا أولاً ، “إنها تمثل مجموعة وفيرة من البوليفينول النباتية الموجودة في العديد من الأطعمة والمشروبات في النظام الغذائي البشري ، بما في ذلك القهوة والشاي ، بالإضافة إلى العديد من الفواكه والخضروات”. يمكن أن يكون حمض الكلوروجينيك مفيدًا للغاية للصحة العامة ، ويحميك من الجذور الحرة الضارة أثناء تنظيم مستويات السكر في الدم.
يعد حمض الكلوروجين في الخرشوف أيضًا بمثابة بمثابة مُضادات الالتهابات قوية ، لكل عام 2022 في الأبحاث في مجال الأبحاث الحيوية. والأكثر من ذلك ، أن محتوى الفلافونويد القوي من الخرشوف (والذي يوجد في المقام الأول في الرأس والأوراق) يضيف إلى تلك الآثار ، ويحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تلفًا على المستوى الخلوي.
هناك سبب رئيسي آخر تعتبر الخرشوف مثل هذه الأطعمة الفائقة لأنها غنية بالبروتين: الخرشوف الواحد لديها خجول من 5 غرامات. (فيما يلي مصادر البروتين العظيمة الأخرى التي لا اللحوم.) بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الخرشوف على الأنيولين الألياف القابلة للذوبان ، مما يحسن الشبع ويساعد في منع طفرات السكر في الدم والإفراط في تناول الطعام. لهذا السبب نفسه ، يمكن أن تساعدك هذه الخضروات عالية البروتين على الفور.
قد تساعدك الخرشوف على النوم بشكل أكثر سوءًا. يحتوي الخرشوف المتوسطة الواحدة على 77 ملليغرام من المغنيسيوم ، أو 18 ٪ من قيمتك اليومية. يلعب المعدن دورًا حيويًا في استرخاء العضلات ، والذي بدوره يمكن أن يساعدك على الانتهاء من الليل.
كيف تأكل الخرشوف
هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالخرشوف ، من الاستعدادات الكلاسيكية إلى التحولات الأكثر حداثة. على سبيل المثال ، تقدم الخرشوف المخلل نكهة منعشة ومليئة بالشكل المثالي في السلطات أو أطباق Antipasto أو حتى مباشرة من الجرة. إذا كنت تأمل في الاستفادة من فوائدها الصحية ، فقد لاحظ: أبحاث عام 2008 المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية وجدت أن كل من البخار وغليان النبات زاد من قدرته المضادة للأكسدة.
قد يكون هذا لأن أساليب الطهي تخفف من بنية الخرشوف (المصفوفة) ، مما يجعل المركبات المفيدة أكثر متوفرة في جسمك. ومع ذلك ، فإن نفس البحث رأى الفلافونويد انخفض. هذا هو السبب في أنه من الذكاء للغاية تبديل الاستعدادات للطبخ. يمكنك تحميص الخرشوف لتنسيقها ، وتبخيرها للحصول على نسيج أكثر ليونة وقليلًا من لدغة الجوز ، أو حتى حلقها الخام فوق سلطة لقليل من البروتين وركلة الفلافونويد.
هذا النهج المتنوع يبقي الأمور مثيرة للاهتمام ، مما يتيح لك جني الفوائد الصحية القصوى في الخرشوف مع الاستمتاع بنكهته الفريدة والملمس بطرق مختلفة.