الخضار التي لا تحظى بشعبية والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم في آن واحد

البامية ليست مجرد خضروات لا تحظى بشعبية. إنها غير مرئية تمامًا لكثير من الناس. مهلا، لم تظهر هذه الخضار المسكينة حتى في استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز عام 2019 حول الخضار الأقل شعبية لدى الأميركيين. ومع ذلك، تستحق البامية مكانة مرموقة في مطبخك إذا كنت تحاول خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم بطعام واحد.

من المؤكد أن سمعة البامية المشكوك فيها في جميع أنحاء البلاد قد تأتي من حقيقة أنها ليست الدعامة الأساسية في معظم وصفات الطعام الأمريكية. لا يبدو أن موطن البامية هو الولايات المتحدة؛ فمن الأرجح أنه ظهر في أفريقيا وانتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث هو أكثر شيوعًا (عبر USA Today). وبالتالي، فإن العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة لم يطوروا شهيتهم للخضروات القائمة على القرون. وهذا أمر مؤسف نوعًا ما، لأن البامية تحتوي على بعض الثقل الغذائي المثير للإعجاب.

للكشف بالضبط عن سبب حاجتنا جميعًا إلى منح البامية فرصة لكسبنا، طلبت هيلث دايجست مشورة الخبراء من الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في شركة Fortune Recommends Health. إن مراجعة الدكتور موهر المتوهجة للفوائد الصحية الواسعة النطاق للبامية (والملف الغذائي المثير للإعجاب) قد تجعلك تتدافع لشراء كتاب طبخ يركز على البامية.