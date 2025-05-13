الخضار الخضراء الشهيرة يمكن أن تمنع أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول في الدم وضغط الدم وخطر السكتة الدماغية

لا يزال أمراض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. في حين أن هناك عدة أشكال من أمراض القلب ، فإن أكثر أمراض القلب شيوعًا هو مرض القلب التاجي. يتطور مرض القلب التاجي عندما تتراكم البلاك داخل الشرايين ، وتضيقها وتقييد تدفق الدم إلى القلب. إذا تم حظر إمدادات الدم تمامًا ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية. وبالمثل ، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية عند مقاطعة تدفق الدم إلى الدماغ.

يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في منع كل من أمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة الصحية في خفض عوامل الخطر الرئيسية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم. من بين الأطعمة الأكثر فائدة لصحة القلب والأوعية الدموية الخضار ، وذلك بفضل محتواها الألياف ، ومستويات الصوديوم المنخفضة ، وفرة من المواد الغذائية الواقية.

الفاصوليا الخضراء ، على وجه الخصوص ، هي خضروات سهلة ومتعددة الاستخدامات لتضمينها في وجباتك. يوفر كوب واحد من الفاصوليا الخضراء الخام ما يقرب من 3 غرامات من الألياف الغذائية ، والتي لا تدعم الهضم فحسب ، بل تساعد أيضًا في خفض الكوليسترول LDL (“السيئ”). الفاصوليا الخضراء منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم ، ويمكن أن تساعد 211 ملليغرام من البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم من خلال موازنة آثار الصوديوم.