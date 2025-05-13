الخضار الخضراء الشهيرة يمكن أن تمنع أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول في الدم وضغط الدم وخطر السكتة الدماغية

لا يزال أمراض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. في حين أن هناك عدة أشكال من أمراض القلب ، فإن أكثر أمراض القلب شيوعًا هو مرض القلب التاجي. يتطور مرض القلب التاجي عندما تتراكم البلاك داخل الشرايين ، وتضيقها وتقييد تدفق الدم إلى القلب. إذا تم حظر إمدادات الدم تمامًا ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية. وبالمثل ، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية عند مقاطعة تدفق الدم إلى الدماغ.
يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في منع كل من أمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة الصحية في خفض عوامل الخطر الرئيسية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم. من بين الأطعمة الأكثر فائدة لصحة القلب والأوعية الدموية الخضار ، وذلك بفضل محتواها الألياف ، ومستويات الصوديوم المنخفضة ، وفرة من المواد الغذائية الواقية.
الفاصوليا الخضراء ، على وجه الخصوص ، هي خضروات سهلة ومتعددة الاستخدامات لتضمينها في وجباتك. يوفر كوب واحد من الفاصوليا الخضراء الخام ما يقرب من 3 غرامات من الألياف الغذائية ، والتي لا تدعم الهضم فحسب ، بل تساعد أيضًا في خفض الكوليسترول LDL (“السيئ”). الفاصوليا الخضراء منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم ، ويمكن أن تساعد 211 ملليغرام من البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم من خلال موازنة آثار الصوديوم.
الألياف والبوتاسيوم في الفاصوليا الخضراء تدعم صحة القلب
تعد الألياف جزءًا أساسيًا من اتباع نظام غذائي صحي في القلب ، لكن نوعًا واحدًا من الألياف يلعب دورًا رئيسيًا في خفض الكوليسترول. تعمل الألياف القابلة للذوبان عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي بحيث يمكن القضاء عليها من خلال أنبوبك. توصي الرابطة الوطنية للدهون بالحصول على 5 غرامات على الأقل من الألياف القابلة للذوبان يوميًا للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول. بينما يوفر كوب من الفاصوليا الخضراء المطبوخة 1.6 جرام من الألياف القابلة للذوبان ، يضيف كل بت. وجد التحليل التلوي لعام 2015 في التغذية السريرية أن الأشخاص الذين تناولوا معظم الألياف يعانون من خطر أقل من مرض القلب و 17 ٪ من خطر الموت منه.
توفر الفاصوليا الخضراء أيضًا العناصر الغذائية التي قد تساعد في إدارة ضغط الدم. يؤكد النظام الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) على تناول المزيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مع الحد من الصوديوم والدهون المشبعة. ويسلط الضوء على أهمية الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم – ثلاثة معادن تعمل معًا لدعم ضغط الدم الصحي. في حين أن البوتاسيوم غالباً ما يحصل على دائرة الضوء ، فإن مقالة عام 2008 في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري تشير إلى أن البوتاسيوم وحده لا يكفي. الحفاظ على التوازن الصحيح للكالسيوم والمغنيسيوم هو أيضا المفتاح. يضيف كوب من الفاصوليا الخضراء 37 ملليغرام من الكالسيوم و 25 ملليغرام من المغنيسيوم للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم الخاص بك تحت السيطرة.
طرق صحية لطهي الفاصوليا الخضراء
تمنح جمعية القلب الأمريكية الفاصوليا الخضراء طابعها من الموافقة ، شريطة أن لا تصاحب الأطعمة عالية الدهون. يمكنك تقديم خزفي الفاصوليا الخضراء في عيد الشكر ، ولكنك تبادل الحساء الكريمي والبصل المقلي باللبن اليوناني أو حليب الشوفان (إليك وصفة صحة صحية للأخضر). على الرغم من أن الفاصوليا الخضراء المعلبة قد تكون مريحة ، إلا أنها عالية في الصوديوم. يحزم كوب من الفاصوليا الخضراء المعلبة 460 ملليغرام من الصوديوم ، وهو 30 ٪ من الحد المثالي لجمعية القلب الأمريكية إذا كنت تتطلع إلى مشاهدة ضغط الدم. تحتوي العديد من العلامات التجارية على خيارات منخفضة الصوديوم أو غير مضافة ، لذا تحقق من الملصقات.
بينما تقترح جمعية القلب الأمريكية غمس الفاصوليا الخضراء الطازجة في الحمص ، هناك طرق صحية أخرى للاستمتاع بالفاصوليا الخضراء. جرب رش بعض زيت الزيتون فوق الفاصوليا الخضراء واتركهم يشويون لمدة 15 دقيقة في فرن 425 درجة. عندما يكون الجو حارًا جدًا في الخارج لاستخدام الفرن ، يمكنك مقلي الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون وبذور السمسم والثوم. تجنب الفاصوليا الخضراء المغلي ، لأن بعض العناصر الغذائية ستضيع في الماء المغلي.