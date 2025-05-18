الخضار الربيعية التي قد لا تعرفها يمكن أن تمنع السرطان وجلطات الدم في نفس الوقت

يساعدك تناول المنتجات الموسمية الطازجة على معرفة المزيد عن النباتات المتوفرة في منطقتك. يمكن أن يساعدك ذلك بشكل أفضل على تحقيق أهدافك الغذائية ، كما لاحظ أخصائي التغذية المسجل آني كافالييه (عبر جمعية القلب الأمريكية). يوضح Cavalier أنه “عندما يكون لديك تلك الفواكه والخضروات الأكثر ثراءً في اللون ، أكثر ثراءً في النكهة ، فهذا يعني عادة أنها أعلى في المواد الغذائية أيضًا”. مع وضع ذلك في الاعتبار ، كن منفتحًا على النظر إلى ما وراء الخضار الربيعية الشائعة مثل الخرشوف والهليون والخس في فصل الربيع. إذا كنت محظوظًا ، فيمكنك التجسس المفضل لدى The Wild Ramp.
ابن عم إلى أليوم مثل الكراث والثوم ، لا يزرع المنحدر البري. إنه طعام محب للغابات يظهر في وقت مبكر من الموسم ويتمسك به لبضعة أسابيع فقط. وبالتالي ، قد تراه مرة واحدة أو مرتين فقط في موقف سوق المزارعين الذي يشمل الأطعمة المأخوذة. وإذا رأيت بعض المنحدرات للبيع ، فتأكد من شراء بعض على الفور لدعم عادات التسوق الصحية الخاصة بك. غالبًا ما يتم انتزاعها بواسطة Foodies.
لماذا كل الإثارة على مصنع البصل الذي لا ينمو بسهولة في الحدائق وهو بعيد المنال إلى حد ما؟ المنحدرات البرية هي مصدر وفير للمركبات المضادة للسرطان ، وكذلك فيتامين K و Thiosulfinates. وبالتالي ، فإن إضافة سلالم بري إلى نظامك الغذائي – حتى لفترة محدودة – يمكن أن تساعدك في إنشاء نظام غذائي يقلل من خطر بعض السرطان ويحسن استجابات تخثر الدم في جسمك.
إمكانات تجسد السرطان للمنحدرات البرية
تحتوي المنحدرات البرية على مركبات الكبريت (على سبيل المثال ، الأليسين ، الثيوسولفينيس ، والسيبينات) مع إمكانات مضادة للسرطان. تشير الدراسات إلى أن استهلاك المنحدرات البرية قد يجعل من الصعب على بعض خطوط الخلايا السرطانية تطوير أو نمو. قامت مقالة 2025 في أبحاث مضادة للسرطان بالتحقيق في تأثير مركبات الكبريت العضوي على تكاثر خلايا سرطان الثدي. على الرغم من أنها ركزت على المركبات في الثوم ، فهي نفسها في جميع الأليوم ، بما في ذلك سلالم البرية. وخلص الباحثون إلى أن تلك المركبات يمكن أن تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي. (اقرأ هذا للحصول على دليل شامل حول سرطان الثدي.)
وفي الوقت نفسه ، توضح ورقة عام 2001 في منظورات الصحة البيئية الآلية التي قد تعطي مركبات الكبريتات العضوية في نباتات Allium (مثل السلالم البرية) قدراتها الوقائية. من الممكن أن تمنع المركبات خلايا السرطان في مناطق معينة من الجسم ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الثديين والرئتين والأعضاء المعوية. أخيرًا ، لاحظت مراجعة 2024 في العناصر الغذائية أن مركبات الكبريت العضوية قد أثبتت أنها فعالة ضد تطور خلايا سرطان القولون والمستقيم في العديد من التجارب.
يمكن أن تحافظ المنحدرات البرية على تخثر الدم على مستوى صحي
يعمل فيتامين K و Thiosulfinates في سلالم البرية بطريقتين مميزتين يتضمنان تخثر الدم.
يلعب فيتامين K دورًا في تخثر الدم ، وهي عملية تشجع الصفائح الدموية والبروتينات على التجمع عندما تتلف الأوعية الدموية. على سبيل المثال ، عندما تحصل على قص بإصبعك ، يميل دمك إلى ثخانة (الجلطة) لإبطاء فقدان الدم. إذا لم يتجلط دمك ، فستكون عرضة لخطر الموت من الجروح الصغيرة. المنحدرات البرية هي أقارب الكراث ، وبالنسبة لكل كراث تستهلك ، يمكنك أن تتوقع الحصول على حوالي 31 ميكروغرام من فيتامين K. هذا ليس سيئًا ، بالنظر إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين K للنساء والرجال هي 90 و 120 ميكروغرام ، على التوالي.
من ناحية أخرى ، يتصرف الثيوسولفينيون على دمك عن طريق تثبيط التخثر. بمعنى ما ، فإن ثيوسلفنز هو من أشرطة الدم الطبيعية ، والتي قد تكون مهمة إذا كنت تعمل مع طبيبك لتقليل ضغط الدم بشكل طبيعي وعلاج جلطات الدم غير المرغوب فيها. ولكن قد ترغب في تجنب طهي المنحدرات البرية على نطاق واسع إذا كنت تحاول زيادة تأثير ترقق الدم إلى الحد الأقصى. أظهرت دراسة أجريت عام 2007 من مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أنه عندما تم طهي الثوم لمدة 10 دقائق على الأقل ، اختفت خصائصه المضادة للصفيحات. نظرًا لأن السلالم البرية والثوم كلاهما أليوم ، فقد تظهر سلالم البرية خصائص مماثلة.