الخضار الربيعية التي قد لا تعرفها يمكن أن تمنع السرطان وجلطات الدم في نفس الوقت

يساعدك تناول المنتجات الموسمية الطازجة على معرفة المزيد عن النباتات المتوفرة في منطقتك. يمكن أن يساعدك ذلك بشكل أفضل على تحقيق أهدافك الغذائية ، كما لاحظ أخصائي التغذية المسجل آني كافالييه (عبر جمعية القلب الأمريكية). يوضح Cavalier أنه “عندما يكون لديك تلك الفواكه والخضروات الأكثر ثراءً في اللون ، أكثر ثراءً في النكهة ، فهذا يعني عادة أنها أعلى في المواد الغذائية أيضًا”. مع وضع ذلك في الاعتبار ، كن منفتحًا على النظر إلى ما وراء الخضار الربيعية الشائعة مثل الخرشوف والهليون والخس في فصل الربيع. إذا كنت محظوظًا ، فيمكنك التجسس المفضل لدى The Wild Ramp.

ابن عم إلى أليوم مثل الكراث والثوم ، لا يزرع المنحدر البري. إنه طعام محب للغابات يظهر في وقت مبكر من الموسم ويتمسك به لبضعة أسابيع فقط. وبالتالي ، قد تراه مرة واحدة أو مرتين فقط في موقف سوق المزارعين الذي يشمل الأطعمة المأخوذة. وإذا رأيت بعض المنحدرات للبيع ، فتأكد من شراء بعض على الفور لدعم عادات التسوق الصحية الخاصة بك. غالبًا ما يتم انتزاعها بواسطة Foodies.

لماذا كل الإثارة على مصنع البصل الذي لا ينمو بسهولة في الحدائق وهو بعيد المنال إلى حد ما؟ المنحدرات البرية هي مصدر وفير للمركبات المضادة للسرطان ، وكذلك فيتامين K و Thiosulfinates. وبالتالي ، فإن إضافة سلالم بري إلى نظامك الغذائي – حتى لفترة محدودة – يمكن أن تساعدك في إنشاء نظام غذائي يقلل من خطر بعض السرطان ويحسن استجابات تخثر الدم في جسمك.