الخضار الصلبة التي يجب أن تزرعها هذا الخريف

في حين أن الكثيرين يضعون حدائقهم على السرير لفصل الشتاء ، فإن الآخرين يخططون بالفعل وبدء حدائق الخضار الخريف. بالنسبة لبعض الأشخاص ، لا تزال فكرة جديدة نسبيًا يمكن أن تمتد البستنة بعد مواسم الربيع والصيف. لحسن الحظ ، أصبح من الأفضل أن تُعرف مجموعات البستنة عبر الإنترنت مثل العديد من الطماطم التطوعية. إذا كنت ترغب في القفز على عربة البستنة الخريف ، فستكون إحدى الخضروات ستحتاج بالتأكيد إلى تعطل البذور في شهر سبتمبر ، وهي الفجل (Raphanus sativus). وبشكل أكثر تحديداً ، ستحتاج إلى فجل الشتاء ، مثل “جولة” الإسبانية السوداء “أو أصناف” البطيخ “، أو مولي ، المعروفة أيضًا باسم Daikon.
هناك العديد من الخضروات التي يمكنك زرعها في سبتمبر لحصاد الخريف ، والسبب في أن أصناف الفجل في فصل الشتاء تجعل هذه القائمة هي أنها تزدهر في درجات الحرارة المنخفضة وتكون أكثر تحملاً للبرد من أصناف الفجل في الربيع. لا داعي للقلق ، فإن الفجل في فصل الشتاء لذيذ وملون مثل نظرائهم النمو في الربيع ، لذلك بينما يستغرق وقتًا أطول إلى النضج ، فإن نكهتهم ستكافئ صبرك. يمكنك زرعها بجوار بعض الجزر للحصول على مزايا زراعة مصاحبة مضافة وتوسيع مجموعة متنوعة من الخضار التي تزرعها في سبتمبر.
نصائح لزراعة الفجل في فصل الشتاء في الخريف
أحد أصناف الفجل في فصل الشتاء المثير للاهتمام الذي يجب مراعاته هو “البطيخ”. إنه ذو شكل دائري ، والجلد الأبيض ذو اللون الأبيض لدايكون ، ولحم وردي مشرق. الفجل “البطيخ” ينمو بشكل أفضل في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 10. يجب أن تكون قادرًا على حصاد هذا الفجل في أواخر الخريف.
“الجولة الإسبانية السوداء” هي نوع آخر من الفجل في فصل الشتاء – وهي مجموعة أوروبية ذات جذور تصل إلى 3 إلى 4 بوصات عندما تنضج تمامًا. كما يوحي الاسم ، جلد الجذور أسود داكن في اللون. وفي الوقت نفسه ، الجسد أبيض. يمكن أيضًا زراعتها في المناطق من 3 إلى 10. “الجولة الإسبانية السوداء” محبوبة لقدرة التخزين الطويلة. ستتمكن من حصاد هذه الفجل بعد شهر من الزراعة.
يعد Mooli ، أو Daikon (Raphanus sativus var. Longipinnatus) ، عنصرًا أساسيًا في حدائق الخريف ، والمعروف عن وجود نكهة خفيفة وحجم كبير عند نضجها تمامًا. يمكن زراعة فجل Daikon هذا في المناطق من 2 إلى 11 ، مما يجعلها واحدة من أكثر الفجلات القابلة للتكيف في قائمتنا. يخزن جذر Daikon نفسه جيدًا ، لكن الخضر لا يحتفظون لفترة طويلة. الفجل Daikon جاهز للحصاد عندما تصل أوراقها إلى 8 بوصات ؛ يحدث هذا عادة في أواخر الخريف أو شتاء أوائل.