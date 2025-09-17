الخضار الصلبة التي يجب أن تزرعها هذا الخريف

في حين أن الكثيرين يضعون حدائقهم على السرير لفصل الشتاء ، فإن الآخرين يخططون بالفعل وبدء حدائق الخضار الخريف. بالنسبة لبعض الأشخاص ، لا تزال فكرة جديدة نسبيًا يمكن أن تمتد البستنة بعد مواسم الربيع والصيف. لحسن الحظ ، أصبح من الأفضل أن تُعرف مجموعات البستنة عبر الإنترنت مثل العديد من الطماطم التطوعية. إذا كنت ترغب في القفز على عربة البستنة الخريف ، فستكون إحدى الخضروات ستحتاج بالتأكيد إلى تعطل البذور في شهر سبتمبر ، وهي الفجل (Raphanus sativus). وبشكل أكثر تحديداً ، ستحتاج إلى فجل الشتاء ، مثل “جولة” الإسبانية السوداء “أو أصناف” البطيخ “، أو مولي ، المعروفة أيضًا باسم Daikon.

هناك العديد من الخضروات التي يمكنك زرعها في سبتمبر لحصاد الخريف ، والسبب في أن أصناف الفجل في فصل الشتاء تجعل هذه القائمة هي أنها تزدهر في درجات الحرارة المنخفضة وتكون أكثر تحملاً للبرد من أصناف الفجل في الربيع. لا داعي للقلق ، فإن الفجل في فصل الشتاء لذيذ وملون مثل نظرائهم النمو في الربيع ، لذلك بينما يستغرق وقتًا أطول إلى النضج ، فإن نكهتهم ستكافئ صبرك. يمكنك زرعها بجوار بعض الجزر للحصول على مزايا زراعة مصاحبة مضافة وتوسيع مجموعة متنوعة من الخضار التي تزرعها في سبتمبر.