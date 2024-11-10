الخضار المرطبة التي يمكن أن تعزز صحة الكلى

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بدون كليتين سليمتين وعاملتين، لا يستطيع جسمك العمل بكفاءة. في الواقع، تساهم الكليتان بشكل كبير في عافيتك بشكل عام. كما تشير كليفلاند كلينيك، فإنها تحافظ على نظافة دمك، وتساعد على إخراج الفضلات من نظامك، وتحافظ على توازن سوائلك الداخلية بشكل جيد.
لحسن الحظ، لديك كليتين. (من منا لا يحب الحصول على نسخة احتياطية لكل شيء؟) هذا أمر جيد، خاصة في حالة فقدان إحدى الكليتين أو الرغبة في التبرع بكلية لصديق أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص محتاج.
ومع ذلك، لا يمكنك افتراض أن إحدى كليتيك أو كلتيهما ستعملان دائمًا. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 14٪ من سكان الولايات المتحدة يعانون من أمراض الكلى المزمنة. ونتيجة لذلك، تعمل الكلى لديهم بشكل أقل فعالية، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة وكذلك الوفاة المبكرة.
كيف يمكنك تعزيز صحة الكلى وإعطاء الأولوية لكليتيك بشكل عام؟ تتمثل إحدى الإستراتيجيات في تناول الأطعمة المعروفة بأنها تعزز صحة الكلى بشكل أفضل، بما في ذلك الملفوف. في الحقيقة، يحتوي الملفوف على الكثير من العناصر الغذائية التي تجعله خيارًا قيمًا لحماية الكلى.
القوى الغذائية الخارقة للملفوف لكليتيك
قد لا تدرك ذلك، ولكن الملفوف هو أكثر من مجرد نوع آخر من الخضروات الصليبية المتوفرة على نطاق واسع. وتظهر البيانات الغذائية التي تقدمها وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن كوبًا واحدًا من الملفوف المفروم يحتوي على 82.1 جرامًا من الماء، و2.22 جرامًا من الألياف، و35 ملليجرامًا من الكالسيوم، و151 ملليجرامًا من البوتاسيوم، و16 ملليجرامًا من الصوديوم. هذا قوي جدًا كغذاء صديق للكلى.
لمعرفة المزيد حول فوائد تناول الملفوف المرتبطة بالكلى، توجهت مجلة Health Digest إلى أخصائية التغذية المسجلة جانا جرين التي تعمل على مساعدة اليد في التغذية. إنها حريصة بشكل خاص على التوصية بالملفوف كعنصر منتظم يعتمد على اثنين من العناصر الغذائية الرئيسية. “من أجل الحفاظ على الكلى شابة وصحية، يُنصح بعدم الإفراط في تناول الصوديوم. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، يمكن للبوتاسيوم والبروتين أن يرهقوا الكلى أيضًا، ولهذا السبب يعد الملفوف خيارًا ممتازًاوأوضحت.
وأضاف هاند أنه من المهم عدم التقليل من شأن المكافآت الغذائية الأخرى التي تركز على الكلى والتي تأتي من استهلاك الملفوف. وقالت: “سواء كان مسلوقاً أو نيئاً، يمكن أن يساعد الملفوف في التخلص من سموم الكلى لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك وفيتامين B6 والألياف”.
دراسة أجريت عام 2022 على الفئران ونشرت في عدد من المؤشرات الحيوية تدعم تأكيدات هاند. في التجربة، بدا أن الفئران التي أعطيت عصير الملفوف لمدة 28 يومًا كانت محمية بشكل أفضل ضد خلل الكلى الناجم عن الرصاص. وخلص الباحثون إلى أن السبب الكامن وراء التأثير الإيجابي هو قدرات الملفوف المضادة للأكسدة.
وبعبارة أخرى، حان الوقت لتناول الطعام عندما يتعلق الأمر بالملفوف. حتى مؤسسة الكلى الوطنية تشيد بالملفوف الأخضر والأحمر.
يمكنك إضافة الملفوف بشكل مريح إلى نظامك الغذائي الصديق للكلى
بالطبع، قد يكون من الصعب معرفة كيفية إدخال الملفوف في نظامك الغذائي إذا لم تقم بتحضيره أو تناوله خارج طبق كول سلو العرضي. ومع ذلك، لدى هاند بعض التوصيات لدمج الملفوف في تخطيط وجبتك. إذا كنت تخطط لتقديمه نيئًا، تقترح هاند إضافته إلى السلطات. كما تنصح باستخدامه كتوابل للأطعمة الأخرى، مثل سندويشات التاكو السمكية. هناك طريقة أخرى لتسليط الضوء على الملفوف وهي رمي بعض منه في البطاطس المقلية. بعد كل شيء، يمكن للملفوف أن يتحمل الحرارة، مما يجعله جيدًا للطهي. (بدلاً من ذلك، يمكنك طلب كتاب “The Cabbage Cookbook” الذي يركز على تحديد وصفات الملفوف المختلفة.)
الجانب السلبي الوحيد للملفوف هو تأثيره الهضمي. تشير “هيلث لاين” إلى أن بعض الأشخاص – وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي – قد يعانون من عدم الراحة في المعدة والغازات وانتفاخ البطن بعد تناول الملفوف. بالإضافة إلى ذلك، قد يتداخل الملفوف مع فعالية بعض الأدوية بما في ذلك مميعات الدم. بالتالي، قد ترغب في إضافة الملفوف إلى طبقك بكميات صغيرة في البداية بدلاً من تناول الكثير منه كثيرًا حتى يتكيف جسمك.