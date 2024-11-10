الخضار المرطبة التي يمكن أن تعزز صحة الكلى

بدون كليتين سليمتين وعاملتين، لا يستطيع جسمك العمل بكفاءة. في الواقع، تساهم الكليتان بشكل كبير في عافيتك بشكل عام. كما تشير كليفلاند كلينيك، فإنها تحافظ على نظافة دمك، وتساعد على إخراج الفضلات من نظامك، وتحافظ على توازن سوائلك الداخلية بشكل جيد.

لحسن الحظ، لديك كليتين. (من منا لا يحب الحصول على نسخة احتياطية لكل شيء؟) هذا أمر جيد، خاصة في حالة فقدان إحدى الكليتين أو الرغبة في التبرع بكلية لصديق أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص محتاج.

ومع ذلك، لا يمكنك افتراض أن إحدى كليتيك أو كلتيهما ستعملان دائمًا. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 14٪ من سكان الولايات المتحدة يعانون من أمراض الكلى المزمنة. ونتيجة لذلك، تعمل الكلى لديهم بشكل أقل فعالية، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة وكذلك الوفاة المبكرة.

كيف يمكنك تعزيز صحة الكلى وإعطاء الأولوية لكليتيك بشكل عام؟ تتمثل إحدى الإستراتيجيات في تناول الأطعمة المعروفة بأنها تعزز صحة الكلى بشكل أفضل، بما في ذلك الملفوف. في الحقيقة، يحتوي الملفوف على الكثير من العناصر الغذائية التي تجعله خيارًا قيمًا لحماية الكلى.