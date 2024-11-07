الخضار المقاومة للسرطان والتي يمكنها أيضًا تعزيز صحة الكلى

هل يوجد حقًا طعام ميسور التكلفة ومتوفر بسهولة يحارب السرطان ويحمي الكليتين أيضًا؟ نعم! إنه الجرجير، وهو نبات أخضر مورق مليء بالنكهة ومليء بالعناصر الغذائية.
من المحتمل أنك شاهدت الجرجير أو الجرجير المعبأ في عناقيد في ممر المنتجات الخاص بمتجر البقالة الأقرب إليك. مثل غيرها من الخضروات الورقية، فهي تحتوي على قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن. ومن أهم العناصر الغذائية الموجودة في الجرجير للمساعدة في مكافحة السرطان ومشاكل الكلى هي المستويات العالية من الجلوكوزينات والمستويات المنخفضة من البوتاسيوم.قالت كاثلين بنسون، أخصائية التغذية المسجلة لدى Top Coaching Nutrition، في مقابلة حصرية مع Health Digest.
ما هي الجلوكوزينات؟ وأوضح بنسون أنها مركبات تم ربطها بتأثيرات مكافحة السرطان. وعلى وجه التحديد، قالت إن الجلوكوزينات تحمي من تلف الحمض النووي وتعزز موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا المبرمج) في الخلايا السرطانية. على الرغم من أنها اعترفت بأن الأدلة ليست قوية بما يكفي حتى الآن لتأكيد أن الجلوكوزينات تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر، إلا أنها تؤيد بشدة إضافة الجرجير إلى النظام الغذائي كجزء من نظام غذائي أوسع للوقاية من السرطان يعتمد على نمط الحياة.
الجرجير يساعد في الوقاية من السرطان (نظريا على الأقل)
بنسون ليست وحدها في تقديرها للجرجير لفوائده المحتملة المضادة للسرطان. تشير مقالة عام 2022 من المعهد الوطني للسرطان إلى ذلك إن إضافة الخضروات الصليبية (بما في ذلك الجرجير) إلى النظام الغذائي أمر منطقي، على الرغم من أن علاقتها بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر لم يتم إثباتها بشكل كامل..
مثل بنسون، تحافظ ناتالي ريزو، وهي اختصاصية تغذية مسجلة تكتب لصحيفة Today، على عقلية متفائلة ولكنها واقعية عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الجرجير وانخفاض معدل الإصابة بالسرطان. يكتب ريزو: “(أ) الدراسات على الحيوانات لا تترجم دائمًا النتائج البشرية، ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة التأثير الكامل لهذه المركبات النباتية على صحة الإنسان”.
هل هذا يعني أنه عليك توخي الحذر والانتظار حتى يتم نشر المزيد من التجارب؟ لا. بعد كل شيء، يقدم الجرجير مزايا غذائية أخرى. كما ذكرت مجلة ميديكال نيوز توداي، فإن الجرجير غني بفيتامين ك وفيتامين ج والكالسيوم. وبالتالي، يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي شامل، والذي تعترف كليفلاند كلينيك بأنه يمكن أن يكون حليفًا إذا كنت تحاول إبقاء خطر الإصابة بالسرطان عند أدنى مستوى ممكن.
تطوير طعم الجرجير الصديق للكلى
فيما يتعلق بالحماية من مشاكل الكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD)، فإن انخفاض نسبة البوتاسيوم في الجرجير يجعله فائزًا محتملاً بين الخضروات المماثلة. كما لاحظت مجلة ميديكال نيوز توداي، قد يُطلب من بعض الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الكلى المزمن التوقف عن تناول الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. ومع ذلك، نظرًا لأن الجرجير يقع ضمن فئة منخفضة البوتاسيوم، فهو من النباتات الورقية التي تحصل على الضوء الأخضر.
هناك جانب واحد فقط للجرجير قد يجعلك تفكر مرتين قبل تناوله طوال الوقت: طعمه الفلفلي المميز. في الواقع، أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن الجرجير لا يرقى إلى مستوى كونه نباتًا ورقيًا مفضلاً بين المستهلكين في الولايات المتحدة. فقط 4% أطلقوا عليه لقب ألذ خيار.
ولكن لا داعي للخوف: لدى بينسون بعض النصائح المبتكرة لتستمتع بالجرجير في الوصفات. “”(إذا) وجدت النكهة قوية جدًا، فاختر الخلطات الخضراء الصغيرة“، والتي تحتوي على عدد أقل من الجلوكوزينات ولكنها لا تزال تقدم بعض الفوائد”. “يحب الكثير من الناس خلط الجرجير مع الخضار الورقية الأخرى وخضروات السلطة لتحقيق التوازن في الطعم. كما أن القلي في زيت الزيتون مع بعض الثوم وعصرة ليمون يمكن أن يخفف النكهة قليلاً.