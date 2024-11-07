الخضار المقاومة للسرطان والتي يمكنها أيضًا تعزيز صحة الكلى

هل يوجد حقًا طعام ميسور التكلفة ومتوفر بسهولة يحارب السرطان ويحمي الكليتين أيضًا؟ نعم! إنه الجرجير، وهو نبات أخضر مورق مليء بالنكهة ومليء بالعناصر الغذائية.

من المحتمل أنك شاهدت الجرجير أو الجرجير المعبأ في عناقيد في ممر المنتجات الخاص بمتجر البقالة الأقرب إليك. مثل غيرها من الخضروات الورقية، فهي تحتوي على قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن. ومن أهم العناصر الغذائية الموجودة في الجرجير للمساعدة في مكافحة السرطان ومشاكل الكلى هي المستويات العالية من الجلوكوزينات والمستويات المنخفضة من البوتاسيوم.قالت كاثلين بنسون، أخصائية التغذية المسجلة لدى Top Coaching Nutrition، في مقابلة حصرية مع Health Digest.

ما هي الجلوكوزينات؟ وأوضح بنسون أنها مركبات تم ربطها بتأثيرات مكافحة السرطان. وعلى وجه التحديد، قالت إن الجلوكوزينات تحمي من تلف الحمض النووي وتعزز موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا المبرمج) في الخلايا السرطانية. على الرغم من أنها اعترفت بأن الأدلة ليست قوية بما يكفي حتى الآن لتأكيد أن الجلوكوزينات تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر، إلا أنها تؤيد بشدة إضافة الجرجير إلى النظام الغذائي كجزء من نظام غذائي أوسع للوقاية من السرطان يعتمد على نمط الحياة.