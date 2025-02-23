الخضار الملونة التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إذا كنت قد تم الإمساك ، فأنت لست وحدك. عندما يتعلق الأمر بأمراض الجهاز الهضمي بين البالغين ، فإن الإمساك في الجزء العلوي من القائمة ، ووفقًا لطب جونز هوبكنز ، يعاني حوالي 4 ملايين أمريكي من حساب الإمساك المتكرر لمدة 2.5 مليون رحلة إلى الطبيب كل عام.
على الرغم من أنه يمكنك بسهولة أن تتحرك الأشياء مع ملين بدون وصفة طبية مثل الشرايين السابقة ، إذا كنت تبحث عن خيار طبيعي بدلاً من ذلك ، فقد ترغب في تخزين البنجر. “العنصر الرئيسي في البنجر الذي يساهم في صحة الأمعاء وحركات الأمعاء العادية هو محتوى الألياف” ، مضيفًا أن كوبني بيليتيرا ، أخصائي تغذية مسجل في التدريب على التغذية العليا ، قد أخبرت شركة Health Digest حصريًا ، مضيفًا أن كوبًا واحدًا من البنجر يوفر 4 غرامات من الألياف. “للرجوع إليها ، يتطلب البالغين النموذجي 25-35 جرام من الألياف يوميًا لصحة الأمعاء المثلى.”
كما أوضح بيليتيرا ، فإن الألياف ليست ضرورية فقط في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة ، ولكنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في إدارة كل من مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم – وكلاهما يساهم بشكل إيجابي في صحة القلب. كما أن الألياف تجعلنا نشعر بالشعر لفترة أطول ، لذلك نحن أقل عرضة للوجبات الخفيفة على معاملة غير صحية على مدار اليوم – وهو أمر مهم لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على حساب السعرات الحرارية في النطاق الصحي.
وقال بيليتيرا: “تحتوي البنجر (أيضًا) على العناصر الغذائية المهمة الأخرى أيضًا ، بما في ذلك المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة ، والتي تساعد على تقليل العلامات الالتهابية”. بمعنى آخر ، حتى لو كنت لا تعاني من الإمساك المزمن ، فيجب أن تأكل المزيد من البنجر بسبب كل فوائدها الصحية.
هل يمكنك أن تأكل الكثير من البنجر؟
إذا كان السبب الرئيسي وراء دمج المزيد من البنجر في نظامك الغذائي هو أن الإمساك أصبح مشكلة وتحاول الحصول على حركات الأمعاء الخاصة بك بشكل أكثر انتظامًا ، فقد تكون غريزتك هي أن تكون في الخارج قليلاً على أمل تحريك الأشياء بشكل أسرع. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الكثير من البنجر مشكلة.
وقال بيليتيرا: “يمكن أن يكون هناك دائمًا شيء جيد جدًا”. “مع أي أطعمة ألياف عالية مثل الخضار الجذرية ، قد يسبب تناول الكثير من الأشياء اضطراب في المعدة ، خاصة إذا كان شخص ما جديدًا في إدخال كميات كبيرة من الألياف في النظام الغذائي ، أو إذا كانت الألياف تزداد ولكن تناول السوائل لا يزداد”. لهذا السبب ، توصي PeLitera بأنه إذا كنت تزيد من تناول الألياف ، فيجب أن تفعل الشيء نفسه مع تناول المياه. وقال بيليتيرا: “يعمل الاثنان معًا لتحسين وظيفة الأمعاء” ، مضيفًا أنه إذا أخذ أنبوبك بلون نابض بالحياة بعد تناول البنجر ، فلا تقلق بشأنه ، لأنه طبيعي تمامًا.
إذا كان لديك حصوات الكلى ، فأنت تريد أيضًا مراقبة استهلاك البنجر. وفقًا لكليفلاند كلينك ، فإن البنجر ، كل من الجذر والأوراق ، مرتفع في الأكسالات التي يمكن أن تسبب حصوات الكلى. لذلك ، بطبيعة الحال ، إذا كنت تعلم أن لديك بالفعل أو كنت عرضة لأحجار الكلى ، فإن الاعتدال مهم عند تناول البنجر.
طرق لدمج البنجر في نظامك الغذائي
إذا كنت تحب طعم البنجر ، فمن المحتمل أن تختار فقط غليها وتناولها شرائح. أو ، إذا كان لديك عصارة ، فقد تفكر في وجود كوب من عصير الشمندر كل يوم. إذا لم يكن لديك بنجر أبدًا ولم تكن متأكدًا من أين تبدأ ، فإن Pelitera لديها بعض الاقتراحات.
وقال بيليتيرا: “أنا شخصياً أحب البنجر المحمص أو المشوي مع القليل من الخل البلسمي”. “قشر الجلد من خارج البنجر ، على غرار الطريقة التي تقشر بها البطاطس. يمكنك أيضًا غلي البنجر لملمس أكثر وضوحًا.” إذا وجدت أنك لست من محبي البنجر ولكنك لا تزال ترغب في جني فوائدها الغذائية ، فإن إخفاءها من خلال تضمينها في العصائر أو السلطات أو الصلصات أمر يجب مراعاته. وقال بيليتيرا: “البنجر المعلب يعمل بشكل جيد من أجل هذا وهو خيار أكثر ملاءمة”.
إذا لم تتمكن من الحصول على نفسك للقفز على قطار البنجر ، فاحرص على تجربة Beet Greens (الأوراق) بدلاً من ذلك. في الواقع ، عندما تم اكتشاف البنجر لأول مرة ، يأكل الناس فقط الخضر واستخدموا الجذر الطبي. استمر هذا الأمر لمئات السنين حتى القرن التاسع عشر عندما بدأ الطهاة الفرنسيون في إعداد الجذر بطرق حازت على سمعة كونها شهية. مثل الجذر ، فإن خضر البنجر عالية في الألياف وفيتامين A وفيتامين C ، وحتى تحتوي على المزيد من الحديد من السبانخ. في الأساس ، بين الخضر والجذر ، توفر البنجر الكثير من الطرق للعمل أكثر من الألياف في نظامك الغذائي. قد يستغرق الأمر بعض الشيء من التجربة لمعرفة الطريقة الأكثر لذيذًا للقيام بذلك.