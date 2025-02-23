الخضار الملونة التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة

إذا كنت قد تم الإمساك ، فأنت لست وحدك. عندما يتعلق الأمر بأمراض الجهاز الهضمي بين البالغين ، فإن الإمساك في الجزء العلوي من القائمة ، ووفقًا لطب جونز هوبكنز ، يعاني حوالي 4 ملايين أمريكي من حساب الإمساك المتكرر لمدة 2.5 مليون رحلة إلى الطبيب كل عام.

على الرغم من أنه يمكنك بسهولة أن تتحرك الأشياء مع ملين بدون وصفة طبية مثل الشرايين السابقة ، إذا كنت تبحث عن خيار طبيعي بدلاً من ذلك ، فقد ترغب في تخزين البنجر. “العنصر الرئيسي في البنجر الذي يساهم في صحة الأمعاء وحركات الأمعاء العادية هو محتوى الألياف” ، مضيفًا أن كوبني بيليتيرا ، أخصائي تغذية مسجل في التدريب على التغذية العليا ، قد أخبرت شركة Health Digest حصريًا ، مضيفًا أن كوبًا واحدًا من البنجر يوفر 4 غرامات من الألياف. “للرجوع إليها ، يتطلب البالغين النموذجي 25-35 جرام من الألياف يوميًا لصحة الأمعاء المثلى.”

كما أوضح بيليتيرا ، فإن الألياف ليست ضرورية فقط في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة ، ولكنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في إدارة كل من مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم – وكلاهما يساهم بشكل إيجابي في صحة القلب. كما أن الألياف تجعلنا نشعر بالشعر لفترة أطول ، لذلك نحن أقل عرضة للوجبات الخفيفة على معاملة غير صحية على مدار اليوم – وهو أمر مهم لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على حساب السعرات الحرارية في النطاق الصحي.

وقال بيليتيرا: “تحتوي البنجر (أيضًا) على العناصر الغذائية المهمة الأخرى أيضًا ، بما في ذلك المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة ، والتي تساعد على تقليل العلامات الالتهابية”. بمعنى آخر ، حتى لو كنت لا تعاني من الإمساك المزمن ، فيجب أن تأكل المزيد من البنجر بسبب كل فوائدها الصحية.