الخضار غير الشعبية التي يجب عليك تناولها للحماية من السرطان

إذا كان هناك مجموعة غذائية واحدة يقترح عليك اختصاصيو التغذية وغيرهم من المتخصصين في مجال الصحة تناولها من أجل صحة أفضل، فهي الخضروات. ربما كرهت الأمر عندما حاول والديك إقناعك بتناول الخضار عندما كنت طفلاً، لكنك أدركت في النهاية أن تناول المزيد من الخضار يمكن أن يساعدك على التحكم في وزنك بينما يحميك من الأمراض المزمنة.

الفجل هو أحد تلك الخضروات التي لا يتم تقديمها غالبًا كأطباق جانبية. وبدلاً من ذلك، قد يقوم الطهاة بنحت الفجل إلى أشكال مثيرة للاهتمام لجعل أطباقهم تبدو أكثر إثارة للاهتمام. يوفر نصف كوب من الفجل ما يقرب من جرام من الألياف و10% من إمدادك اليومي من فيتامين سي. وستحصل أيضًا على حوالي 3% من البوتاسيوم وقليل من الكالسيوم في الفجل. في حين أنه قد يبدو أن الفجل يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية، إلا أنه يحتوي على مركبات طبيعية يمكن أن تفيد صحتك.

قال تامي بيست، اختصاصي التغذية المسجل في Top Nutrition Coaching، في مقابلة مع Health Digest: “الفجل من عائلة الخضروات Brassicaceae أو Cruciferae”. “من المعروف أن هذه الخضروات تعزز إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة الرئيسية المعروفة باسم الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ضروري لدعم عمليات إزالة السموم في الجسم في الكبد.” قد تحمي المركبات الأخرى الموجودة في الفجل جسمك من بعض أنواع السرطان.