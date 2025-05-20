الخضار مع معظم الحديد يمكن أن يمنع السرطان وخفض ضغط الدم في نفس الوقت

يحتاج جسمك إلى الحديد كل يوم لإنتاج البروتينات في خلايا الدم الحمراء والعضلات التي تساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يلعب الحديد أيضًا دورًا رئيسيًا في دعم الجهاز المناعي ، ووظيفة الدماغ ، وصحة الغدة الدرقية. يحتاج الرجال والنساء البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى ما لا يقل عن 8 ملليغرام من الحديد يوميًا ، في حين أن النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا يحتاجون إلى 18 ملليغرام يوميًا بسبب فقدان الدم من الحيض. (إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كان لديك نقص الحديد.) تشمل بعض من أغنى مصادر الحديد الحديد اللحوم الحمراء والمحار والدواجن والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور. العديد من حبوب الإفطار محصنة أيضا مع الحديد.

لكن لا تحسب الخضار. يبرز أحد الأوراق الورقية لمحتوى الحديد: السبانخ. يمنحك نصف كوب من السبانخ المطبوخ 3.2 ملليغرام من الحديد ، وهو 40 ٪ من الحديد الموصى به للرجال والنساء بعد انقطاع الطمث و 18 ٪ للنساء تحت سن 50 عامًا. على الرغم من أن Popeye كان محقًا في الائتمان السبانخ للقوة ، إلا أن العناصر الغذائية قد تساعد في تقليل خطر الحالات الصحية مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم.