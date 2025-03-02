الخضروات البيضاء الشعبية التي يمكن أن تمنع السرطان وأمراض القلب ومرض السكري في وقت واحد

على الرغم من أن جميع الخضروات تجلب مستوى من الصحة إلى المعادلة ، بالإضافة إلى الخصائص التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض والأمراض ، لا يمكن لكل خضروات أن تفعل كل شيء. هذا هو السبب في أن الحفاظ على نظام غذائي يومي صحي ومليء بالمواد الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة أمر ضروري ليس فقط للشعور بالرضا ، ولكن لتحسين فرصك من أجل حياة طويلة.

أحد الخضروات التي تناسب الفاتورة عندما يتعلق الأمر بمنع بعض الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة هو القرنبيط. تحتوي هذه الخضروات اللذيذة والمتعددة الاستخدامات على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض السكري. “القرنبيط غني بالمركبات النباتية ، بما في ذلك المغذيات النباتية التي تعمل كمضادات الأكسدة ، مما يساعد على حماية الخلايا من الأضرار” ، كما أخبر كات بنسون ، أخصائي تغذية مسجل في التدريب على التغذية التغذية ، مستويات هيلث هاست على حصري ، مما يجعلها كبيرة في مجال الصحة. وقال بنسون: “يمكن أن تساعد ألياف القرنبيط والملف المنخفض الكربوهيدرات أيضًا في تثبيت نسبة السكر في الدم ، وهو أمر مفيد لإدارة مرض السكري”.

في حين أن هذه هي الفوائد الرئيسية لتناول القرنبيط ، إلا أنها مجرد قمة الجبل الجليدي. يبدو أن القرنبيط لديه المزيد لتقدمه ، لذلك قد يكون الوقت قد حان لبدء تناوله ، إذا لم تكن بالفعل ، أو تبدأ في تناوله بشكل أكثر بانتظام إذا كان هذا شيء لا تتضمنه في بعض الأحيان في وجباتك.