الخضروات البيضاء الشعبية التي يمكن أن تمنع السرطان وأمراض القلب ومرض السكري في وقت واحد

على الرغم من أن جميع الخضروات تجلب مستوى من الصحة إلى المعادلة ، بالإضافة إلى الخصائص التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض والأمراض ، لا يمكن لكل خضروات أن تفعل كل شيء. هذا هو السبب في أن الحفاظ على نظام غذائي يومي صحي ومليء بالمواد الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة أمر ضروري ليس فقط للشعور بالرضا ، ولكن لتحسين فرصك من أجل حياة طويلة.
أحد الخضروات التي تناسب الفاتورة عندما يتعلق الأمر بمنع بعض الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة هو القرنبيط. تحتوي هذه الخضروات اللذيذة والمتعددة الاستخدامات على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض السكري. “القرنبيط غني بالمركبات النباتية ، بما في ذلك المغذيات النباتية التي تعمل كمضادات الأكسدة ، مما يساعد على حماية الخلايا من الأضرار” ، كما أخبر كات بنسون ، أخصائي تغذية مسجل في التدريب على التغذية التغذية ، مستويات هيلث هاست على حصري ، مما يجعلها كبيرة في مجال الصحة. وقال بنسون: “يمكن أن تساعد ألياف القرنبيط والملف المنخفض الكربوهيدرات أيضًا في تثبيت نسبة السكر في الدم ، وهو أمر مفيد لإدارة مرض السكري”.
في حين أن هذه هي الفوائد الرئيسية لتناول القرنبيط ، إلا أنها مجرد قمة الجبل الجليدي. يبدو أن القرنبيط لديه المزيد لتقدمه ، لذلك قد يكون الوقت قد حان لبدء تناوله ، إذا لم تكن بالفعل ، أو تبدأ في تناوله بشكل أكثر بانتظام إذا كان هذا شيء لا تتضمنه في بعض الأحيان في وجباتك.
الفوائد الصحية الأخرى من القرنبيط
إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن معين ، يمكن أن يساعد القرنبيط. ليس فقط منخفضة في السعرات الحرارية ، التي تحتوي على 27 سعرة حرارية فقط لكل كوب ، ولكن بفضل عدد الألياف المرتفعة ، ستجعلك القرنبيط تشعر بأنك أكثر اكتمالا ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 المنشورة في العناصر الغذائية. وقال بنسون: “بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الألياف العادية يعزز صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء العادية والوظيفة الهضمية الشاملة ، مما يساهم في قولون صحي”. كما أنها خضار كثيفة الماء ، تتكون من 92.1 ٪ من الماء. وجدت دراسة أجريت عام 2016 ، التي نشرت أيضًا في المواد الغذائية ، أن الأطعمة المكثفة للماء لديها القدرة على المساعدة في فقدان الوزن ، وخاصة في أولئك الذين يتم تصنيفهم على أنهم يعانون من السمنة المفرطة.
القرنبيط غني أيضًا بالكولين ، مع 44.3 ملليغرام لكل كوب ، وكذلك السلفورافان. في حين أن الأول ضروري في تعزيز أداء الجسم السليم ، مثل نمو الخلايا وصحة التمثيل الغذائي ، في دراسة عام 2018 المنشورة في المواد الغذائية ، من المحتمل أن يكون سولفورافان ، وهو مضاد للأكسدة محدد ، فعالًا ضد السرطان في الحيوانات. قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو سرطان البروستاتا ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 المنشورة في التصميم الصيدلاني الحالي.
طرق مغذية لإعداد القرنبيط
ما هو رائع في القرنبيط هو كل الطرق التي يمكن إعدادها. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن خيارات منخفضة الكربوهيدرات ، فإن القرنبيط هو بديل يمكنه استبدال المعكرونة بسهولة في Mac والجبن والبطاطا في البطاطا المهروسة. يمكن أيضًا وضعه في معالج طعام بحيث يمكن تحويله إلى العجين للبيتزا أو التورتيلا. ومع ذلك ، إذا كنت تحب حقًا طعم القرنبيط ، فأنت أقل عرضة للحصول على النكهة الكاملة عندما يتم دمجها بهذه الطريقة في الوصفات.
وقال بنسون: “أفضل طريقة (لتناولها) هي الطريقة التي ستستمتع بها”. “هناك طريقة رائعة هي إقرانها ببعض الدهون (مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو) لمساعدة جسمك على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ، مثل فيتامين K. المحمص مع الخضار الأخرى ، محنك بالملح والفلفل ، هو دائمًا خيار بسيط ولذيذ.” كيف تختار تضمين المزيد من القرنبيط في نظامك الغذائي هو مكالمتك. لذا دع نفسك مبدعًا وأخيراً تدرك أنه ، واو ، فريك القرنبيط لذيذ للغاية ، فكيف كنت تعيش لفترة طويلة بدونها؟ يقترن ببعض الفاكهة وبيضة للبروتين ، وحصلت على طريقة صحية لبدء يومك.