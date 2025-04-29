الخضروات التي تقلصها منخفضة في السعرات الحرارية يمكن أن تمنع أمراض القلب وجلطات الدم

في منتصف الربيع ، يصبح النبات الذي ينمو في غابات أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة هو الجاذبية المركزية للأحرف والغذاء. يذهب الناس إلى الموز لهذا الخضار العطرية – المسمى المنحدر أو الكراث البري – بشكل أساسي لأنه موسمي ، يستغرق وقتًا طويلاً للنضج ، ويشتهج به.

المنحدرات عادة لا تكون محصولًا مزروعًا ؛ بدلا من ذلك ، فإنها تنمو في الغابة. نظرًا لأنهم يحتاجون إلى سنوات للتطوير ، فإنهم يحتاجون إلى لمسة مستدامة من الحصاد. وفقًا لذلك ، فإن عشاق المنحدر المسؤولين لن يعثروا فقط على بعض الأوراق خلال رحلة علف وترك المصباح والزرع سليمة حتى يتمكن من إنتاج العديد من المواسم القادمة.

مثل الكراث ، والثوم ، والبصل ، المنحدرات هي جزء من عائلة أليوم. تشترك المنحدرات في الذوق والرائحة الشائعة في Allium ، والتي تعد جزءًا من عملية كيميائية دفاعية تحدث عند قطع الأليوم أو سحقها. كما أنها تشترك في سمعة Aliums لإعطاء TLC الذي تمس الحاجة إليه لقلبك ونظام الأوعية الدموية.

تم توثيق الخضار Allium بشكل جيد لقدراتهم القلبية ، وهو سبب وجيه لسحب المتجولون والذهاب إلى الصيد المنحدر. على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2017 في تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الحيوية أن جميع نباتات Allium ساعدت في منع الدم من التخثر. (جلطات الدم يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية والموت.)