الخضروات التي تقلصها منخفضة في السعرات الحرارية يمكن أن تمنع أمراض القلب وجلطات الدم

في منتصف الربيع ، يصبح النبات الذي ينمو في غابات أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة هو الجاذبية المركزية للأحرف والغذاء. يذهب الناس إلى الموز لهذا الخضار العطرية – المسمى المنحدر أو الكراث البري – بشكل أساسي لأنه موسمي ، يستغرق وقتًا طويلاً للنضج ، ويشتهج به.
المنحدرات عادة لا تكون محصولًا مزروعًا ؛ بدلا من ذلك ، فإنها تنمو في الغابة. نظرًا لأنهم يحتاجون إلى سنوات للتطوير ، فإنهم يحتاجون إلى لمسة مستدامة من الحصاد. وفقًا لذلك ، فإن عشاق المنحدر المسؤولين لن يعثروا فقط على بعض الأوراق خلال رحلة علف وترك المصباح والزرع سليمة حتى يتمكن من إنتاج العديد من المواسم القادمة.
مثل الكراث ، والثوم ، والبصل ، المنحدرات هي جزء من عائلة أليوم. تشترك المنحدرات في الذوق والرائحة الشائعة في Allium ، والتي تعد جزءًا من عملية كيميائية دفاعية تحدث عند قطع الأليوم أو سحقها. كما أنها تشترك في سمعة Aliums لإعطاء TLC الذي تمس الحاجة إليه لقلبك ونظام الأوعية الدموية.
تم توثيق الخضار Allium بشكل جيد لقدراتهم القلبية ، وهو سبب وجيه لسحب المتجولون والذهاب إلى الصيد المنحدر. على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2017 في تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الحيوية أن جميع نباتات Allium ساعدت في منع الدم من التخثر. (جلطات الدم يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية والموت.)
رائحة قوية بالإضافة إلى طعم قوي يساوي قلب أقوى
لاحظت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة Potravinarstvo العلمية لصناعة الأغذية أن ثلاثة أليوم رئيسية-الكراث ، والثوم ، والبصل-قدمت مزايا متعددة القلب بسبب مستوياتها المرتفعة من مضادات الأكسدة. بعد اختبار تركيز كل أليوم من مركبات مضادات الأكسدة ، تفوقت الكراث على الثوم ، ولكن ليس البصل. (اقرأ لماذا يكون لتناول البصل تأثير غير متوقع على الكوليسترول.)
كان للكراث أيضًا تركيزًا كبيرًا من Kaempferol ، وهو فلافونيد قادر على تقليل الالتهاب. وفقًا لمقال عام 2020 في الجزيئات ، قد يقلل كيمبفيرول من الإجهاد التأكسدي في الجسم. في المقابل ، يمكن أن يقلل هذا من خطر تصلب الشرايين ، أو تصلب الشرايين ، كما حدث في دراستين أجريت على الموضوعات الحيوانية. (جرب هذه الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع الشرايين المسدودة.) استشهدت المقالة أيضًا بدراسة حول تأثير الأطعمة التي تحتوي على كيمبفيرول على البشر. في تلك الدراسة ، عانى المشاركون من انخفاضات في المؤشرات الحيوية الالتهابية بعد أسبوعين فقط من أن يكونوا في نظام غذائي ثقيل Kaempferol.
علاج موسمي للطعام الداخلي الخاص بك
كل هذا أخبار رائعة إذا كنت في دمج الخضار الجديدة في دورات الوجبة الخاصة بك. فقط كن على دراية بأن سلالم متاحة فقط لبضعة أسابيع في السنة ويصعب العثور عليها ، حتى لو كنت محترفًا في البحث عن علف. لحسن الحظ ، يمكنك دائمًا طلب سلالم عبر الإنترنت ، لكنك ستدفع علاوة.
المنحدرات هي شهية تعتبرها بعض الدول “مهددة” أو حتى “مهددة بالانقراض” بسبب الإفراط في الحصاد ، وبالتالي سعرها الأكثر ثقلًا. اعتبارًا من ربيع عام 2025 ، تم بيع رطل واحد من أوراق المنحدر الطازجة (والأخلاقية) بحوالي 30 دولارًا عبر الإنترنت. وبالتالي ، يمكن أن يكون تمشيط الغابات للمنحدرات أكثر اقتصادا من شرائها بشكل مباشر – وستحصل أيضًا على عدد مثالي من الخطوات التي يجب أن تمشيها كل يوم كفائدة إضافية لجهودك.
بغض النظر عن عدد السلالم التي تطلبها أو العلف هذا العام ، تأكد من استخدامها بسرعة. قد تكون المنحدرات لذيذة ومكثفة عند اختيارها لأول مرة ، لكنها تتحول إلى سيئة بعد بضعة أيام. لذلك ، إما أن تأكل سلالمك على الفور في شكل خام أو مطبوخ (يتم تبادل أوراق المنحدر بسهولة مع الخضر الورقية مثل اللفت أو السبانخ). بدلاً من ذلك ، امزجها في البيستو أو تجفيفها لإضافتها إلى مزيج التوابل محلي الصنع. وإذا وجدت نفسك تزور أبالاشيا في فصل الربيع ، فاحرص على البحث عن عشاء منحدر. تظهر هذه الأعياد بعد ذوبان الذوبان في فصل الشتاء وتذوق نباتات الغابات المحبوبة في المنطقة.